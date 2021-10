Carl Data Solutions Inc. meldet Finanzergebnisse und Betriebshöhepunkte für das Geschäftsjahr 2021

Positiver Wandel von Eigenkapitalsteigerung von 3.886.650 $ verdeutlicht

Vancouver (British Columbia), 28. Oktober 2021. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data Solutions oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von KI-fähigen Anwendungen zur Umweltüberwachung, Berichterstattung und Datenmodellierung für kommunale Wasseraufbereitungs- und industrielle Infrastrukturkunden, hat heute seine jährlichen Finanz- und Betriebshöhepunkte für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 veröffentlicht. Ein vollständiger Satz des testierten Konzernabschlusses (Consolidated Financial Statements) und des Lageberichts (Managements Discussion and Analysis) zum 30. Juni 2021 wurde auf www.sedar.com eingereicht.

Carl Data Solutions beliefert über 70 kommunale Infrastrukturkunden, einschließlich der Stadt Los Angeles, der Stadt Toronto sowie industrieller Infrastrukturkunden wie Teck Resources Ltd. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen auch über technische Projektintegrationspartner wie Kerr Wood Leidal Associates Ltd. und AECOM. Diese Partner und deren Kunden vertrauen Carl Data Solutions, wenn es um das Erfassen, Bereinigen, Organisieren, Speichern und Analysieren von Zeitreihendaten in missionskritischen Anwendungen wie Environmental Monitoring as a Service (EMaaS) für Wasseraufbereitung und Luftqualität geht. Die Kontrolle über Zeitreihendaten vermeidet nicht nur kostspielige Stillstandszeiten beim Betrieb großer Infrastrukturbetriebe, sondern ermöglicht es den Kunden auch, von den Vorteilen der prädiktiven und präskriptiven Analyse von Prozessen oder prognostizierten Ereignissen zu profitieren, um die Ergebnisse zu optimieren und Risiken zu verringern.

Finanzielle Höhepunkte und Ergebnisse im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr

– Im Februar meldete das Unternehmen drei neue Finanzierungsquellen: eine überzeichnete Privatplatzierung von 5.601.288 $, Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 250.000 $ und einen Dispositionskredit in Höhe von 2.000.000 $.

– Ein Teil dieser Finanzierung wurde verwendet, um 1.491.000 $ an Unternehmensschulden umzuwandeln.

– Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Eigenkapital in Höhe von 2.780.761 $ – eine Steigerung von 3.886.650 $ gegenüber dem negativen Eigenkapital im vorangegangenen Geschäftsjahr.

– Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 2.631.340 $ – eine Steigerung von 97.393 $ gegenüber dem Vorjahr.

– Das Unternehmen verfügte über flüssige Geldmittel in Höhe von 2.903.056 $ – eine Steigerung von 2.808.513 $ gegenüber dem Vorjahr.

– Die Schulden des Unternehmens, die aus Darlehen und Wandelanleihen bestehen, beliefen sich auf insgesamt 503.577 $ – ein Schuldenrückgang von 1.314.758 $ gegenüber dem Vorjahr.

– Der Gesamtverlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 4.651.880 $ – gegenüber 3.344.719 $ im Geschäftsjahr 2020.

Betriebshöhepunkte im Geschäftsjahr 2021

– Nachdem er zwei Monate lang als Berater für Carl Data Solutions tätig war, um das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu bewerten, wurde Jean Charles Phaneuf im Januar vom bisherigen CEO Greg Johnston und dem Board of Directors als CEO in das Unternehmen aufgenommen.

– Johnston bleibt dem Unternehmen als President erhalten und hat Funktionen in den Bereichen Produktevangelisation, Produktmanagementberatung und strategische Geschäftsentwicklung übernommen.

– Im März stellte Phaneuf ein neues Führungsteam zusammen, einschließlich eines VP Sales, eines VP Marketing und eines VP Product Management.

– Johnston leitete die erfolgreiche Durchführung des Projekts Fresh Water Data Commons des Unternehmens mit Canadas Digital Technology Supercluster. Das Projekt, das 2019 in Zusammenarbeit mit Microsoft, Teck Resources Ltd., i4C Innovation, Living Lakes Canada, der University of Victoria und Genome BC ins Leben gerufen wurde, bringt bedeutsames geistiges Eigentum in das Unternehmen.

– Die Technologie, einschließlich KI-fähiger Software- und Hardwaresensoren, die im Rahmen des Projekts Fresh Water Data Commons entwickelt wurden, bietet Carl Data Solutions die Innovationen, um neue Environmental Monitoring as a Service- (EMaaS)- und KI-fähige Analyseprodukte für das industrielle Internet der Dinge (IIdD) zu entwickeln.

Kommentar des Managements

Jean Charles Phaneuf, CEO von Carl Data Solutions, sagte: Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 einen positiven Wandel verzeichnet, der von einer Steigerung des Eigenkapitals um 3.886.650 $ gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 verdeutlicht wird. Unser neues Managementteam, unsere finanzielle Grundlage und unsere ambitionierten Technologieentwicklungspläne bieten uns eine hervorragende Möglichkeit, unsere Umsätze zu erhöhen und den Wert für unsere Aktionäre weiter zu steigern. Ich möchte mich bei unseren Kunden, Mitarbeitern und Investoren für ihr Vertrauen in Carl Data Solutions bedanken.

Dies ist eine Wachstums- und Wertschöpfungsgeschichte, die gerade erst begonnen hat, sagte Phaneuf. Gleichzeitig mit der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 24. November werden wir mehrere neue Produkte bekannt geben, die konzipiert wurden, um den Energie- und Wasserverbrauch zu minimieren, Abfall und Land sicher zu verwalten sowie eine umfassende Konformität mit infrastrukturgetriebenen Organisationen mit ESG-Mandaten (Umwelt, Soziales und Governance) zu gewährleisten.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen für das industrielle IdD (IIdD) und Big Data as a Service (BDaaS), das Erfassungs-, Speicher- und Analyselösungen der nächsten Generation für datenzentrierte Unternehmen bietet. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems Corp. und FlowWorks Inc. unterstützt Carl Data Solutions seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten durch ein leistungsfähiges Ende-zu-Ende-Netzwerk von kundenspezifischen Sensorreihen in Kombination mit SaaS-basierten Überwachungs-, Berichterstattungs- und prädiktiven Modellierungsanwendungen. Carl Data Solutions arbeitet mit neuen Cloud-basierten Massenspeicherdiensten und Analysetools für maschinelles Lernen (KI), um die Skalierbarkeit zu gewährleisten, die für die effektive Überwachung riesiger Datenmengen erforderlich ist, die sowohl von Behörden als auch von der Industrie erfasst werden. Die Software-Suite spart den Kunden Zeit und Geld, indem sie Informationen von jedem Sensor oder jeder Quelle zusammenführt, um ein Echtzeit-Entscheidungsunterstützungssystem zu schaffen, das tiefe Einblicke in den Schutz von Infrastrukturen und Aktiva bietet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nathan Rudyk

Director, Corporate Communications

nathan@carlsolutions.com

+1 778 200 2093

Carl Data Solutions Inc.

