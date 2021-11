Carl Data Solutions kündigt bei Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2021 drei neue Umweltüberwachungsprodukte an, während US-Infrastrukturgesetz im Wert von 1,2 Bio. USD auf weltweiten Ruf nach Echtzeit-ESG-Daten reagiert

Umweltüberwachung im Rampenlicht: Weltwirtschaftsforum fordert Echtzeitdaten für ESG, während Bidens Infrastrukturplan bundesstaatliche Finanzierung für lokale Wasserinfrastruktur so stark wie seit Jahrzehnten nicht erhöht

Vancouver (British Columbia), 24. November 2021 – Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data Solutions oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der prädiktiven Analytik, das künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für konformitätsorientierte Umweltüberwachung als Service (Environmental Monitoring as a Service, EMaaS) und Smart-City-Anwendungen einsetzt, kündigt bei der heutigen virtuellen Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre die Vorabeinführung von drei neuen Umweltüberwachungsprodukten an.

Unsere neuen Produkte bauen auf FlowWorks, der bestehenden Echtzeit-Berichts- und Analysesoftware des Unternehmens für kommunale und industrielle Infrastrukturen, auf. Sie werden durch geistiges Eigentum ergänzt, das während des zweijährigen Engagements von Carl Data Solutions bei der Leitung des Projekts Fresh Water Data Commons für den kanadischen Digital Technology Supercluster entwickelt wurde, sagte CEO Jean Charles Phaneuf.

Unser Timing bei der Markteinführung neuer Produkte könnte nicht besser sein, sagte Phaneuf außerdem. Am 15. November unterzeichnete US-Präsident Biden sein Infrastrukturgesetz im Wert von 1,2 Billionen USD, das dem Wassersektor – in dem wir über 70 Kunden haben, einschließlich der Städte Boston, Seattle und Toronto – die stärkste Erhöhung der bundesstaatlichen Finanzierung für die lokale Wasserinfrastruktur seit Jahrzehnten beschert.

Bei der UN-Klimakonferenz, die am 12. November zu Ende ging, erklärte das Weltwirtschaftsforum, dass die Integration laufender Echtzeitdaten der Schlüssel zur Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance sei und dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre ESG-Daten Risiken und regulatorische Entwicklungen in Echtzeit widerspiegeln und automatisch aktualisiert werden, fügte er hinzu. Carl Data Solutions ist bestrebt, diese dringende ESG-Anforderungen zu erfüllen.

Die neuen Produkte von Carl Data Solutions werden zurzeit Beta-Tests bei großen Infrastrukturkunden in Nordamerika unterzogen und werden im Laufe des Jahres 2022 auf den Markt kommen. Diese sind folgende:

EMaaS: EMaaS ist die modernste Technologieplattform von Carl Data Solutions, die von Smart-City- und Industrieanwendungen benötigt wird, die die Voraussicht der prädiktiven Analytik zum Schutz von konformitätsorientierten Infrastrukturbetrieben wünschen.

Unterstützt durch Zeitreihendaten, die für das Verständnis statistischer Anomalien von grundlegender Bedeutung sind, wird unsere EMaaS-Lösung zur Überwachung von Umweltveränderungen eingesetzt werden, die sich auf kritische Infrastrukturen auswirken. EMaaS verbindet sensororientierte Daten vor Ort mit einer Vielzahl an atmosphärischen, seismischen und geografischen Datenströmen von Drittanbietern.

Auto QA/QC: Auto QA/QC ist die neueste Technologie für maschinelles Lernen (ML) von Carl Data Solutions zur automatischen Reinigung und Durchführung von Qualitätssicherung (QS) und Qualitätskontrolle (QK) von Zeitseriendaten, die von Sensoren stammen.

Der Automatisierungsaspekt von Auto QA/QC erkennt und verhindert, dass schlechte Sensordaten zu Ergebnissen führen oder Warnungen auslösen. Gleichzeitig weist Auto QA/QC auf legitime Datenanomalien hin, die eine weitere Untersuchung durch Infrastrukturtechniker erfordern könnten.

Auto I&I: Auto I&I ist die neueste Technologie von Carl Data Solutions für Inflow & Infiltration, die von kommunalen Wasseraufbereitungsanlagen benötigt wird. Auto I&I erkennt Unwetterereignisse, die definierten Niederschlagskriterien entsprechen.

Es nutzt auch Auto QA/QC, um zu verhindern, dass schlechte Sensordaten Ergebnisse verfälschen. Durch die Automatisierung der Erfassung von I&I-Daten und Berichte können kommunale Wasseraufbereitungstechniker schnell erkennen, welche Bereiche ihrer Systeme am stärksten von einem Unwetterereignis betroffen sind, und die I&I-Metriken in Echtzeit auf einer Geographic Information System- (GIS)-Karte darstellen.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein führender Anbieter von prädiktiven Analysen, die künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) für konformitätsorientierte Umweltüberwachung als Service (Environmental Monitoring as a Service, EMaaS) und Smart-City-Anwendungen nutzen. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems Corp. und FlowWorks Inc. unterstützt Carl Data Solutions seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten durch ein leistungsfähiges Ende-zu-Ende-Netzwerk von kundenspezifischen Sensorreihen in Kombination mit SaaS-basierten Überwachungs-, Berichterstattungs- und prädiktiven Modellierungsanwendungen. Carl Data Solutions arbeitet mit neuen Cloud-basierten Massenspeicherdiensten und Analysetools (ML/KI), um die Skalierbarkeit zu gewährleisten, die für die effektive Überwachung riesiger Datenmengen erforderlich ist, die sowohl von Behörden als auch von der Industrie erfasst werden. Die Software-Suite des Unternehmens spart den Kunden Zeit und Geld, indem sie Informationen von jedem Sensor oder jeder Quelle zusammenführt, um ein Echtzeit-Entscheidungsunterstützungssystem zu schaffen, das tiefe Einblicke in den Schutz von Infrastrukturen und Aktiva bietet. Mehr Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nathan Rudyk

Director, Corporate Communications

nathan@carlsolutions.com

+1 778 200 2093

Carl Data Solutions Inc.

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, annehmen, schätzen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Carl Data Solutions, einschließlich der Erwartung eines zukünftigen höheren Wachstums. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da das Unternehmen keine Gewähr dafür bieten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

