Cartier reicht technischen Bericht zur aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cadillac ein

Val-dOr, Quebec, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den mit der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen technischen Bericht zur aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec) eingereicht hat. Die Ergebnisse des Berichts wurden bereits in der Pressemitteilung von Cartier vom 18. Dezember 2025 veröffentlicht. Die aktualisierte Schätzung umfasst ca. 110.000 Meter an Bohrungen, die zwischen 2016 und 2024 von Cartier durchgeführt wurden, sowie 420.000 Meter an Bohrungen, die von früheren Bergbauunternehmen absolviert wurden.

Die MRE wurde unabhängig von PLR Resources Inc. und Evomine, Spezialisten für Mineralressourcenschätzungen und Projektbewertungen, gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit Stichtag 11. November 2025 erstellt.

Der vollständige Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-dOr, Abitibi, Quebec, Canada kann auf der Website des Unternehmens (Cadillac- MRE 2026) und auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/home/) eingesehen werden.

Strategische und investitionsbezogene Bedeutung: Highlights der aktualisierten Mineralressourcenschätzung

– Wachsende Goldressource: Im Vergleich mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von 2023 (VWU) umfassen die gesamten Goldressourcen nunmehr 9.953.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,40 g/t Au für 767.800 Unzen der Kategorien Nachgewiesen und Angedeutet (N&A) (ein Anstieg um 7 %) und 35.185.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,14 g/t Au für 2.416.900 Unzen der Kategorie Vermutet (ein Anstieg um 48 %), nachdem alle Goldsektoren des gesamten Projekts Cadillac zum ersten Mal konsolidiert wurden (2022).

– Zunehmendes Konfidenzniveau und Risikominderung: Die N&A-Ressourcen stellen 25 % der Gesamtressourcen dar, einschließlich 5.988.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,61 g/t Au für 502.600 Unzen der Kategorie Nachgewiesen, was das Entwicklungsprofil des Projekts stärkt.

– Flexible Entwicklungswege: 12 % der gesamten Goldressourcen sind auf den Tagebau beschränkt und bieten kurzfristige Optionen mit 3.500.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,84 g/t Au für 207.800 Unzen N&A und 4.740.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,13 g/t Au für 172.600 Unzen der Kategorie Vermutet.

– Große untertägige Ressource und vorhandene Infrastrukturvorteile: Über 88 % der gesamten Goldressourcen sind auf den Untertagebau beschränkt mit 6.450.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,70 g/t Au für 559.900 Unzen N&A und 30.450.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t Au für 2.244.200 Unzen der Kategorie Vermutet. Diese große Ressource wird durch eine wertvolle historische Infrastruktur unterstützt: unter anderem durch einen 920 m langen Schacht, eine 500 m lange Rampe und 7 km Vortrieb, die den zukünftigen Kapitalbedarf erheblich reduzieren und es dem Management ermöglichen könnte, die Entwicklungsstrategien anzupassen.

– Aufwärtspotenzial im gesamten Bergbaucamp: Die Goldsektoren erstrecken sich über 9 km entlang der Verwerfungszonen von Cadillac und Héva und decken 66 % eines 15 km langen, äußerst vielversprechenden Goldkorridors ab, sodass noch 6 km Streichen mit starkem Aufwärtspotenzial für die vollständige Erkundung zur Erweiterung der Ressourcen verbleiben.

– Hochwertiger Kernsektor: Im Hauptsektor (Lagerstätten Chimo, East Chimo und West Nordeau) lagern 87 % der Gesamtressourcen innerhalb eines 3 km langen mineralisierten Trends; er bleibt in der Tiefe und entlang der Streichrichtung offen, was einen starken Hebel für weitere Bohrerfolge bietet.

– Bedeutendes Explorationsziel: Ein konzeptionelles Explorationsziel mit einer Mineralisierung von 8 bis 12 Mio. Tonnen und einem Gehalt von 2,2 bis 2,8 g/t Au, was 600.000 bis 1.100.000 Unzen Gold entspricht, unterstreicht das Potenzial des Projekts, wesentlich über die derzeitige Ressourcenbasis hinaus zu wachsen.

Tabelle 1: Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzung

Alle Sektoren / Tagebauressourcen Untertägige Ressourcen Gesamt

Kategorie

Cut-off-Gehalt = 0,30 g/t Au Cut-off-Gehalt = 1,00 g/t Au

Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz)

(Au (Au (Au

g/t) g/t) g/t)

Nachgewiesen 1.770.000 2,16 123.300 4.210.000 2,80 379.300 5.988.000 2,61 502.600

Angedeutet 1.730.000 1,52 84.500 2.240.000 2,51 180.600 3.965.000 2,08 265.200

Nachgewiesen & 3.500.000 1,84 207.800 6.450.000 2,70 559.900 9.953.000 2,40 767.800

Angedeutet

Vermutet 4.740.000 1,13 172.600 30.450.000 2,29 2.244.200 35.185.000 2,14 2.416.900

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den in Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) festgelegten Richtlinien für die MRE sind Pierre-Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., und Stephen Coates, P.Eng., Mitarbeiter von Evomine Consulting, der Beiträge zur Schätzung des Cut-off-Gehalts sowie der Optimierung der Festkörper für die Tagebau- und Untertagebaustrossen leistete.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Vorsorglicher Hinweis zu Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen entsprechen den Standards und Richtlinien von NI 43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Sachverständigen erstellt. Die oben genannten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und basieren auf begrenzten geologischen Beweisen und Probenahmen. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Eine vermutete Mineralressource hat im Vergleich zu einer nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressource ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit, welches nicht ausreicht, um eine Umwandlung in eine Mineralreserve zu ermöglichen. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, aber nicht garantiert, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch zusätzliche Bohrungen zu nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

Kanada

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Pressekontakt:

Cartier Resources Inc.

Philippe Cloutier

1000 – 1740 Sullivan Road

J9P 7H1 Val d´Or

email : philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer Schrott Entsorgung in Frankfurt: Mit ProCoReX digitale Risiken nachhaltig beseitigen Sadie führt Cloudbeds-Integration zur Automatisierung von Gästetelefonaten und Reservierungsmanagement mit Sprach-KI ein