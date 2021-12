CAT Strategic beginnt Diamantbohrprogramm auf Projekt Burntland in New Brunswick

Vancouver, BC, Kanada, 9. Dezember 2021 CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (CAT oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es ein Diamantbohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Burntland im Norden von New Brunswick gestartet hat. Sieben Bohrlochziele wurden im Anschluss an ein Schürfgrabungsprogramm identifiziert und eine 975 Linienkilometer umfassende hochauflösende magnetische Vermessung mit der Drohne wurde im Sommer und Anfang Herbst durchgeführt. Im Oktober wurden weitere geophysikalische VLF-EM, DTM und Mag-Vermessungen durchgeführt.

Forages Technic Eau Inc. (FTE) wurde mit der Durchführung eines Diamantbohrprogramms beauftragt, das aus sieben Bohrlöchern besteht, die jeweils bis zu einer Tiefe von rund 200 Metern niedergebracht werden sollen. Man geht davon aus, dass das innerhalb von 28 Tagen durchgeführt wird, wobei eine kurze Unterbrechung über die Weihnachtstage erfolgt. FTE wird am Tag zwei Schichten durchführen, um die Bohrungen so schnell wie möglich abzuschließen. Patrick Laforest, P.Geo, ist der Feldprojektmanager des Unternehmens und überwacht das Bohrprogramm. Außerdem ist er der Geologe, der für Qualitätskontrolle und -sicherung zuständig ist.

CEO Robert Rosner sagte: Wir freuen uns sehr, das Konzessionsgebiet endlich nach all den ersten Feldarbeiten erbohren zu können und erwarten mit Spannung die Ergebnisse aus den ersten sieben Bohrlöchern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63114/2021-12-9CATNR-BurntlandNAL-DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1: Bohrer wird an vorgesehene Position gebracht

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Patrick Laforest, P.Geo (Québec), ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

CAT Strategic Metals Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich gezielt auf jene Rohstoffe, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol CAT, auf OTCMarkets.com unter dem Handelssymbol „CATTF“ und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol 8CH gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CAT Strategic Metals Corporation

Robert Rosner

1010 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : robert@catstrategic.com

