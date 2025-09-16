  • CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind

    „Liquid Glass“ ist ein Trendthema. Die CCM GmbH entwickelte bereits 2011 die erste Versiegelung für Handy-Displays – High Tech Made in Germany.

    BildOverath, 23.09.2025 – Der Begriff „Liquid Glass“ ist derzeit in aller Munde – in Tech-Blogs, Social Media und den internationalen Medien. Für die CCM GmbH aus Overath ist das eine spannende Entwicklung, denn das Unternehmen gilt seit fast 20 Jahren als Pionier der sprüh- und wischbaren Liquid-Glass-Versiegelung für die Displays von Mobiltelefonen und entwickelt und produziert auch Versiegelungen für viele weitere Oberflächen in Haushalt, Gewerbe und Industrie.

    Bereits 2011 brachte CCM als erstes Unternehmen weltweit eine Liquid-Glass-Versiegelung speziell für die Displays von Mobiltelefonen auf den Markt. Zu dieser Zeit bestanden die meisten Displays noch aus Kunststoff. Die Innovation sorgte mit hoher Kratzfestigkeit und Wasserabweisung für Aufsehen und wurde schnell in über 60 Ländern vertrieben – sowohl unter eigenem Namen als auch als OEM-Lösung.

    Kontinuierliche Weiterentwicklung:
    Seit 2011 hat CCM seine Liquid-Glass-Versiegelung stetig optimiert – heute macht sie das Smartphone-Display kratzfest und wasserabweisend, wirkt biostatisch (hemmt das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche deutlich) und reduziert die Belastung durch Gammastrahlungen, die als stark zellschädigend gelten.

    „Dass der Begriff Liquid Glass gerade so präsent ist, freut uns – auch wenn er in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Bei CCM steht Liquid Glass für echte, sprüh- und wischbare Glasversiegelung“, erklärt Bernd Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer der CCM GmbH.

    Heute gehört CCM zu den weltweit führenden Anbietern von Liquid-Glass-Versiegelungen und beliefert Kunden in über 80 Ländern weltweit.

    Hinweis: Der Begriff „Liquid Glass“ wird international auch in anderen technischen Kontexten verwendet. In dieser Mitteilung steht er ausschließlich für die von CCM entwickelte sprüh- und wischbare Glasversiegelung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 02206/938590-10
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com
    email : Zimmermann@ccm-international.eu

    CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich High-Tech-Beschichtungen. Das Portfolio reicht von innovativen Oberflächenversiegelungen bis hin zu Speziallösungen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.

    Pressekontakt:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    Overath 51491

    fon ..: 02206/938590-10
    email : Zimmermann@ccm-international.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar
      Overath, 16. September 2025 - Die CCM GmbH erweitert ihr Angebot an Liquid-Glass-Hochleistungsbeschichtungen um das Produkt 646 Permanent Protect....

    2. Diamond Glass und Impact Glass – Der ultimative Displayschutz von MyScreenProtector
      Das Diamond Glass Edge Full Glue sowie das Impact Glass Edge 3D von MyScreenProtector sind ab sofort Teil des Portfolios der Quinta GmbH....

    3. IT-Spezialist Join kooperiert mit digitaler Rechtsinitiative Liquid Legal Institute e.V.
      Der IT-Dienstleister Join erweitert sein Engagement im Non-Profit-Bereich. Ab sofort unterstützt das Unternehmen das Liquid Legal Institute (LLI e. V.)....

    4. Thermon(R) präsentiert seine Liquid Load Banks Poseidon(TM) und Pontus(TM): eine Revolution in der Inbetriebnahme und Validierung von Rechenzentren
      AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) (Thermon), ein Weltmarktführer im Bereich Wärmemanagement, Energieverteilung und Umweltkontrollsysteme, hat heute die universelle Verfügbarkeit...

    5. Siegel „Excellent Lawyer Well-being“ vom Liquid Legal Institute e.V., EUPD Research und der LECARE GmbH
      EUPD Research und das Liquid Legal Institute e.V. gaben heute die Initiierung des neuen Qualitätssiegels "Excellent Lawyer Well-being" in Kooperation mit der LECARE GmbH bekannt....

    6. heat_it-Erfinder erhalten Seed-Investment
      Karlsruher Startup Kamedi schließt Finanzierungsrunde mit namhaften Business Angels auf einer Bewertung von fünf Millionen Euro...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.