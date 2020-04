Centr Brands Corp: Neuigkeiten aus dem Unternehmen

17. April 2020 – Vancouver, British Columbia – CENTR Brands Corp. (das Unternehmen) (CSE: CNTR, OTC: CNTRF, FRA: 303) freut sich, über folgende Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu berichten:

OTC-Listing: Das Unternehmen gibt heute mit Freude bekannt, dass OTC Markets Group Inc. die Qualifizierung des Unternehmens bestätigt hat und die Aufnahme des Handels der Aktien des Unternehmens im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten mit sofortiger Wirkung erfolgt. Die Stammaktien von CENTR Brands Corp. werden am 17. April 2020 unter dem Börsensymbol CNTRF in den Handel starten.

Das Unternehmen wurde für den OTCQB-Markt von Burns, Figa & Will, P.C. gesponsert. Dieses renommierte Drittunternehmen berät im Hinblick auf die OTCQB-Anforderungen und spricht Empfehlungen für eine Mitgliedschaft aus.

Das Unternehmen wird seine Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel CNTR weiterführen.

Market Making: Das Unternehmen hat die Firma Haywood Securities Inc. (Haywood) – eine dem Unternehmen nahestehende Partei, für die der Fremdvergleichsgrundsatz gilt – als Market Maker beauftragt, um einen geordneten Handel der Stammaktien des Unternehmens am Markt sicherzustellen. Für die Leistungserbringung gelten die Bedingungen einer zwischen Haywood und dem Unternehmen geschlossenen Vereinbarung.

Joseph Meehan, CEO des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass die Aktien von CENTR nun auch im OTC-Markt der Vereinigten Staaten gehandelt werden – vor allem auch deshalb, weil wir unser köstliches CBD-Erfrischungsgetränk CENTR erstmals in den USA auf den Markt gebracht haben.

Über CENTR Brands Corp.

CENTR Brands Corp. ist ein Unternehmen, das Getränke mit Mehrwert herstellt und sich der Entwicklung und Vermarktung von alkoholfreien Getränken auf dem Weltmarkt widmet. Das erste Produkt des Unternehmens mit dem Namen CENTR ist ein kalorienarmes prickelndes Erfrischungsgetränk auf Basis von Cannabidiol (CBD).

www.findyourcentr.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei Joseph Meehan unter 1.604.733.1514.

Im Namen des Vorstands,

CENTR BRANDS CORP.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51558/CENTR Brands Corp – News Release 4 16 20_DE_PRcom.001.png

Joseph Meehan, Chief Executive Officer

CENTR BRANDS CORP.

200-2318 Oak St.

Vancouver, British Columbia

V6H 4J1

Diese Pressemitteilung kann bestimmte “ zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn oder falls in dieser Pressemitteilung verwendet, kennzeichnen die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „Ziel, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Geschäftsentwicklung von CENTR Brands Corp., den Zeitplan für die Einführung der Produkte des Unternehmens und andere Angelegenheiten sowie auf die Verwendung der Nettoeinnahmen aus der Finanzierung beziehen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder werden könnten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften vorgeschrieben.

