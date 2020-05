CENTR Brands Corp. stellt Unternehmensupdate bereit

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

7. Mai 2020, Vancouver, British Columbia. CENTR Brands Corp. (das Unternehmen) (CSE: CNTR, FWB: 303, OTC: CNTRF) freut sich, über folgende Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu berichten:

Einstellung einer regionalen Vertriebsleiterin in Colorado. Das Unternehmen hat vor Kurzem Nancy Wellner als regionale Vertriebsleiterin (Regional Sales Manager) im US-Bundesstaat Colorado eingestellt. Nancy Wellner bringt umfangreiche Erfahrungen und Erfolgen in der Vertriebsleitung, insbesondere im Getränkevertrieb, in ihre Position bei CENTR Brands Corp. ein. Wir freuen uns sehr, Nancy im Team begrüßen zu können, meint Joseph Meehan, CEO des Unternehmens. Sie ist bereits erfolgreich durchgestartet und arbeitet mit unserem Vertriebspartner VinMarket Selections bei der Markteinführung von CENTR in Colorado zusammen.

Finanzierung. Das Unternehmen freut sich ebenfalls, bekannt zu geben, dass es die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung plant (die Finanzierung). Gemäß der geplanten Finanzierung möchte das Unternehmen bis zu 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens zum Ausgabepreis von 0,50 Dollar pro Aktie begeben und verkaufen, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 Dollar einzunehmen. Das Unternehmen hat die Option, das Volumen der geplanten Finanzierung jederzeit vor Abschluss auf einen Betrag von maximal 1.000.000 Dollar zu erhöhen. Im Rahmen der Finanzierung wird das Unternehmen keine Warrants begeben oder Vermittlungsprovisionen zahlen. Der Nettoerlös der Finanzierung soll der Aufstockung des Working Capital dienen. Das Unternehmen geht davon aus, die Finanzierung in einer oder mehreren Tranchen abzuschließen; der Abschluss der ersten Tranche wird spätestens am 21. Mai 2020 erfolgen.

Über CENTR Brands Corp. CENTR Brands Corp. ist ein Unternehmen für Getränke mit Mehrwert, das alkoholfreie Getränke für den Weltmarkt entwickelt und vermarktet. Das erste Produkt des Unternehmens mit dem Namen CENTR ist ein kalorienarmes prickelndes Erfrischungsgetränk, das mit Cannabidiol (CBD) angereichert ist.

www.findyourcentr.com

Weitere Informationen erhalten Sie über Joseph Meehan per E-Mail an info@centrcorp.com.

Für das Board,

CENTR BRANDS CORP.

Joseph Meehan, Chief Executive Officer

CENTR BRANDS CORP.

200-2318 Oak St.

Vancouver, British Columbia

V6H 4J1

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung kennzeichnen die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Geschäfts von CENTR Brands Inc., den Zeitpunkt der Einführung der Produkte des Unternehmens und andere Angelegenheiten sowie die Verwendung des Nettoerlöses aus der Finanzierung beziehen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder werden könnten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften vorgeschrieben.

Die angebotenen Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Wertpapiergesetz) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an – oder auf Rechnung bzw. zugunsten von – US-Bürgern (laut Definition der Vorschrift S des Wertpapiergesetzes) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die im Rahmen der geplanten Finanzierung begebenen Wertpapiere sind in Kanada an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Abschluss der geplanten Finanzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CENTR Brands Corp

Joseph Meehan

Suite 100, 2318 Oak Street

V6H 4J1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@centrcorp.com

Pressekontakt:

CENTR Brands Corp

Joseph Meehan

Suite 100, 2318 Oak Street

V6H 4J1 Vancouver, BC

email : info@centrcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Discovery Metals Corp.: Entdeckungsbohrungen erfolgreich mit 168,8 m und 207 g/t Agäq, bestehend aus 70 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 1,5% Pb & 1,9% Zn, entlang nordöstlicher Erweiterung des Cordero-Projekts, Mexiko