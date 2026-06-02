CEO-Advertorial bei Forbes: Wie PR-Leaders Unternehmenslenker als Marke positioniert

Mit einem CEO-Advertorial bei Forbes will PR-Leaders Führungspersönlichkeiten nachhaltige Sichtbarkeit und Vertrauen bei Kunden, Partnern und Investoren verschaffen.

* Etablierte Mittelstands-CEOs stärken ihre Personal Brand mit einem redaktionellen Porträt bei Forbes und werden dort sichtbar, wo Entscheider suchen und vertrauen. * PR-Leaders führt das Interview von Unternehmer zu Unternehmer: für Tiefgang, Authentizität und eine Positionierung, die klassische PR-Formate nicht leisten. * Ein Produktionstag, dauerhafter Content: Artikel, Video und Bildmaterial sind langfristig in Suchmaschinen und KI-Systemen auffindbar und vielfach verwertbar. Hamburg, 02. Juni 2026. Wer heute als Unternehmenslenker erfolgreich ist, wird morgen gegoogelt. Kunden, Investoren, potenzielle Partner und Talente informieren sich längst vorab über die Person hinter dem Unternehmen. Für viele mittelständische CEOs bleibt das digitale Bild dabei dem Zufall überlassen: veraltete Treffer, fragmentierte Profile, fehlende Substanz. PR-Leaders setzt hier mit dem CEO-Advertorial an, einem Format, das persönliche Sichtbarkeit, redaktionelle Glaubwürdigkeit und nachhaltige Suchmaschinenpräsenz in einem einzigen Produktionsprozess vereint.

Fünf Gründe, warum Personal Branding für CEOs heute entscheidend ist

Laut dem „CEO Reputation Premium Report“ von Weber Shandwick und KRC Research schätzen Führungskräfte weltweit, dass 44 Prozent des Marktwertes ihres Unternehmens direkt auf die Reputation des CEO zurückzuführen sind. Eine weitere Untersuchung zeigt: 92 Prozent der B2B-Käufer starten ihren Kaufprozess bereits mit einem konkreten Anbieter im Kopf, wobei die persönliche Sichtbarkeit der Führungsebene eine zentrale Rolle bei der Vorauswahl spielt. Vor diesem Hintergrund sind fünf Gründe besonders relevant:

1. Vertrauen entsteht vor dem ersten Gespräch.

Geschäftspartner, Investoren und Kunden recherchieren die Führungspersönlichkeit, bevor sie den ersten Kontakt aufnehmen. Wer dabei überzeugend sichtbar ist, gewinnt Vertrauen, bevor das erste Gespräch stattgefunden hat.

2. Suchmaschinen und KI-Systeme brauchen eine klare Referenz.

Klassische Suchmaschinen wie Google, aber zunehmend auch KI-basierte Systeme wie ChatGPT oder Perplexity greifen auf öffentlich verfügbare, redaktionell hochwertige Quellen zurück. Ein Forbes-Advertorial fungiert als verlässlicher Referenzpunkt, der zufällige oder veraltete Suchtreffer dauerhaft ablöst.

3. Die Marke des CEO stärkt die Marke des Unternehmens.

Personal Branding und Unternehmensmarke sind untrennbar verbunden. Eine klar positionierte Führungspersönlichkeit hebt das gesamte Unternehmen vom Wettbewerb ab und schafft eine differenzierte Wahrnehmung bei allen relevanten Stakeholdern.

4. Sichtbarkeit wirkt im Vertrieb, bei der Talentgewinnung und in der Investorenansprache.

Ein hochwertiger redaktioneller Beitrag begleitet Vertriebsgespräche, stärkt das Recruiting und liefert Investoren die inhaltliche Substanz, die Vertrauen schafft. Kunden von PR-Leaders berichten von unmittelbarer Wirkung in Kundengesprächen und bei der Investorenansprache.

5. Content mit Langzeitwirkung rechnet sich mehrfach.

Der publizierte Artikel, das Videointerview und das professionelle Bildmaterial sind dauerhaft auffindbar und vielfach einsetzbar: auf der Website, auf LinkedIn, in Vertriebsunterlagen, in Präsentationen und in der E-Mail-Kommunikation. Ein einziger Produktionstag generiert Content, der über Jahre wirkt.

Das Format: Von Unternehmer zu Unternehmer

Das CEO-Advertorial von PR-Leaders folgt einem klar strukturierten Prozess: Vom strategischen Erstgespräch und der Interviewvorbereitung über einen professionellen Produktionstag mit Video, Foto und persönlichem Interview bis zur redaktionellen Aufbereitung und Veröffentlichung bei einem Premium-Wirtschaftsmedium wie Forbes. Was das Format grundlegend von klassischen PR-Angeboten unterscheidet: Das Interview wird von Gründerin Kathlen Bremer persönlich geführt, einer erfahrenen Unternehmerin, die unternehmerische Herausforderungen aus eigener Perspektive kennt und die richtigen Fragen stellt.

Zitat Kathlen Bremer, Gründerin und Geschäftsführerin der PR-Leaders:

„Wenn jemand Ihren Namen googelt, sollten die besten Argumente für Ihre Person und Ihr Unternehmen sichtbar sein. Wir sorgen dafür, dass genau das passiert. Mit einem redaktionellen Porträt, das Substanz zeigt und Vertrauen schafft, in einem Umfeld, dem Ihre Zielgruppe vertraut.“

Für wen ist das CEO-Advertorial gemacht?

Das Format richtet sich an etablierte Mittelstands-CEOs und Solo-Unternehmer mit gereiftem Geschäftsmodell, die ihre Person als verlässliche Instanz in ihrem Markt sichtbar machen möchten. Es richtet sich an Unternehmerpersönlichkeiten, die wissen, dass ihre Außenwirkung strategisch gestaltet sein will. In einem unverbindlichen Erstgespräch wird erörtert, wie ein CEO-Advertorial Ihre Positionierung stärkt und welche konkreten Möglichkeiten sich für Ihre Situation ergeben. PR-Leaders begleitet Sie vom ersten Briefing bis zur Veröffentlichung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Leaders GmbH & Co.KG

Frau Kathlen Bremer

Großer Burstah 45

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 015150237664

web ..: http://www.pr-leaders.de

email : pr@pr-leaders.de

Die PR-Leaders GmbH & Co. KG ist eine Kommunikations- und PR-Agentur mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen unterstützt Marken, Führungskräfte und Organisationen dabei, ihre Themen klar zu formulieren und in relevanten Medien sichtbar zu machen. Zum Leistungsportfolio gehören Pressearbeit, CEO-Positionierung, strategische Kommunikation, Reputationsmanagement und begleitende Kommunikationsberatung. PR-Leaders arbeitet in enger Abstimmung mit Redaktionen und legt besonderen Wert auf präzise, verständliche und belastbare Botschaften.

Pressekontakt:

PR-Leaders GmbH & Co.KG

Herr Fabian Bellmann

Großer Burstah 45

20457 Hamburg

fon ..: 015150237664

email : pr@pr-leaders.de

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