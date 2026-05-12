LetterFlow: Automatisierter Briefversand für Handwerk, Dienstleister und mittelständische Betriebe

LetterFlow positioniert den Geschäftsbrief neu als Performance-Kanal: automatisierter Versand, Zielgruppen-Selektion per Leadlisten und klar strukturierte Workflows für Fachabteilungen.

* LetterFlow macht den klassischen Geschäftsbrief zum skalierbaren Kommunikations- und Akquisekanal für Handwerk, Dienstleister und Mittelstand. * Kampagnen lassen sich über Vorlagen, CSV-Daten und gezielte Leadlisten schnell aufsetzen und postalisch aussteuern. * Der Versand ab 1,10 Euro pro Brief entlastet interne Ressourcen und schafft planbare Prozesse für Vertrieb und Kundenkommunikation. Briefkommunikation als Wachstumshebel für den Mittelstand Unnau, 12. Mai 2026. Für viele mittelständische Unternehmen bleibt der Geschäftsbrief ein wirkungsvolles Instrument, wenn es um Neukundengewinnung, Bestandskundenpflege und wiederkehrende Informationen geht. LetterFlow positioniert sich an dieser Schnittstelle und macht aus klassischer Briefkommunikation einen digital organisierten Kanal für Akquise und Kundenkommunikation, insbesondere für Handwerk, Dienstleister und regionale Anbieter.

Digitale Plattform statt manueller Versandlogistik

Über die Web-Plattform von LetterFlow bereiten Unternehmen ihre Schreiben und Kampagnen vollständig digital vor. Inhalte werden als Vorlagen angelegt, Empfängerlisten per CSV importiert und Aktionen strukturiert geplant, sodass Einzelbriefe, Serienbriefe und großvolumige Aussendungen aus demselben System heraus gesteuert werden können. Die automatisierte Briefversendung startet laut den vorliegenden Informationen ab 1,10 Euro pro Sendung.

Entlastung für Betriebe mit knappen Ressourcen

Im Mittelstand sind Vertriebs-, Marketing- und Serviceaufgaben eng mit dem operativen Tagesgeschäft verzahnt. LetterFlow entlastet diese Bereiche, indem Druck, Kuvertierung und Versand aus der eigenen Organisation ausgelagert und in einen standardisierten, digital vorbereiteten Prozess überführt werden. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und erleichtert die Planung wiederkehrender Aussendungen, vom Angebotsschreiben bis zur Informationskampagne.

Akquise auch ohne eigene Adressliste

Ein Kernaspekt des Modells ist die Möglichkeit, Kampagnen auch ohne bestehende Adressbasis umzusetzen. Unternehmen können ihre Zielgruppen nach Kriterien wie Radius, Branche, Land und gewünschter Menge definieren und auf dieser Grundlage passende Leadlisten für die postalische Ansprache nutzen. Der Brief fungiert als physischer Erstkontakt, an den sich eine strukturierte telefonische Nachbearbeitung im Vertrieb anschließen kann.

USPs: Mittelstands-Fokus, Leadlogik, Vertriebsnähe

Die besonderen Stärken von LetterFlow liegen in der Verbindung aus Mittelstands-Fokus, Datenlogik und vertrieblicher Anwendung. Die Plattform versteht den Brief nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als gesteuerten Kontaktpunkt im Vertriebs- und Kundenlebenszyklus. Bestehende Kundenlisten ebenso wie neu gewonnene Leads lassen sich in Serienbriefe, Kampagnen und wiederkehrende Informationsstrecken überführen, ohne dass spezialisierte Lettershop-Kenntnisse erforderlich sind.

Stimmen aus dem Gründerteam

„Wer heute im Mittelstand neue Kunden gewinnen will, braucht neben digitalen Kanälen einen starken physischen Touchpoint“, sagt Jesper Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter der DigifyNow GbR und Mitgründer von LetterFlow. „Genau das leisten gut gemachte Briefe, und wir stellen die Infrastruktur bereit, damit Kampagnen schnell, reproduzierbar und aus dem Alltag heraus gesteuert werden können.

„Unser Ansatz richtet sich an Unternehmen, die einen pragmatischen, direkt nutzbaren Akquisekanal suchen und ihre Ressourcen gezielt einsetzen müssen“, sagt Christian Schiebel, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der DigifyNow GbR. „LetterFlow verbindet Datenbasis, Briefversand und vertriebliche Anschlussfähigkeit in einem Modell, das sich besonders für Handwerk, Dienstleister und mittelständische Betriebe eignet.

Bewährter Kanal mit neuer Effizienz

Während viele Unternehmen ihre Kommunikation stark auf digitale Kanäle konzentrieren, bleibt der physische Brief ein aufmerksamkeitsstarker und verbindlicher Berührungspunkt. LetterFlow macht diesen Kanal für den Mittelstand einfacher nutzbar, indem die Plattform klassische Briefkommunikation mit digitaler Vorbereitung, standardisierten Vorlagen, Leadlogik und skalierbaren Versandabläufen verbindet. So entsteht eine Lösung, die operative Entlastung mit vertrieblicher Wirkung verbindet.

Über LetterFlow

LetterFlow ist eine Marke der DigifyNow GbR mit Sitz in Unnau und steht für eine Web-Plattform zur automatisierten Versendung von Geschäftsbriefen ab 1,10 Euro pro Sendung. Die Lösung richtet sich an Handwerk, Dienstleister und mittelständische Unternehmen, die Kundenanschreiben, Vertriebsaktionen und wiederkehrende Briefkommunikation effizient organisieren möchten. Unternehmen bereiten ihre Kampagnen digital vor, nutzen Vorlagen und CSV-Importe und überlassen Druck, Kuvertierung und Versand einem professionellen Backend. Vertreten wird DigifyNow durch die geschäftsführenden Gesellschafter Jesper Schmidt und Christian Schiebel.

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