ETF-Trend entlarvt versteckte Gebühren: Finanzexperte Cenk Altinören zeigt Vertragsrisiken

Viele Sparer zahlen in alten Vorsorgeverträgen unnötig hohe Gebühren. Finanzexperte Cenk Altinören deckt Kostenfallen auf und zeigt Wege zu moderner ETF-Altersvorsorge.

* Finance Ausbilder analysiert Kostenfallen in Altersvorsorgeverträgen. * Branchenanalysen von EY und BlackRock zeigen: ETFs profitieren vom Trend zu niedrigen Kosten und hoher Transparenz. * Abschluss-, Verwaltungs- und Fondskosten in klassischen Verträgen können die Rendite von Sparern massiv schmälern. Mannheim, 8. April 2026. Der anhaltende Boom von ETFs verändert die private Altersvorsorge grundlegend: Niedrige laufende Kosten und hohe Transparenz machen börsengehandelte Indexfonds für viele Sparer zur attraktiven Alternative gegenüber klassischen Renten- und Fondspolicen. Gleichzeitig geraten traditionelle Produkte wegen komplexer und oft intransparenter Gebührenmodelle immer stärker in die Kritik.

Der unabhängige Finanzexperte Cenk Altinören, Gründer von Finance Ausbilder, erlebt diese Entwicklung täglich in der Beratungspraxis. „Viele Menschen konzentrieren sich bei ihren Verträgen auf die versprochene Ablaufleistung, ohne zu sehen, welche Kosten Jahr für Jahr im Hintergrund von der Rendite abgezogen werden“, erklärt Altinören. „Gerade bei Laufzeiten von 30 oder 40 Jahren können schon scheinbar kleine Kostenunterschiede von wenigen Zehntelprozentpunkten darüber entscheiden, ob am Ende deutlich mehr oder weniger Kapital für die Altersvorsorge zur Verfügung steht.

Zu den typischen Kostenbestandteilen klassischer Altersvorsorgeprodukte zählen Abschlusskosten, laufende Verwaltungskosten, Fondskosten innerhalb der Policen sowie teilweise zusätzliche Risiko- und Servicegebühren. Diese verschiedenen Ebenen greifen ineinander und sind in den Unterlagen für Laien häufig schwer zu erkennen, da sie sich in Produktinformationen, internen Kalkulationen und komplexen Kostentabellen verbergen. „Genau an dieser Stelle setzen wir an“, sagt Cenk Altinören. „Wir zerlegen Verträge in ihre Bestandteile, legen alle Kosten offen und zeigen, wie stark diese Positionen die Rendite im direkten Vergleich mit einfachen ETF-Lösungen beeinflussen.“

Auch auf Marktebene spiegelt sich der Trend zu kosteneffizienten Produkten deutlich wider. Aktuelle Analysen von EY und BlackRock zeigen, dass ETFs 2025 weltweit Rekordzuflüsse verzeichnen und sich als zentrale Bausteine im Portfolio vieler Privatanleger etabliert haben. EY hebt in seinem Bericht hervor, dass insbesondere private Anleger in Europa verstärkt auf günstige, transparente ETF-Lösungen setzen, während BlackRock von einem weiteren Rekordjahr bei den globalen Zuflüssen in seine iShares-Produkte berichtet. „Diese Entwicklungen sehen wir eins zu eins in den Fragen unserer Community“, berichtet Altinören. „Viele Sparer wollen verstehen, ob ihre bestehenden, oft teuren Verträge noch zeitgemäß sind – oder ob sie mit einer kostengünstigeren Lösung denselben oder sogar einen besseren Effekt für die Altersvorsorge erzielen können.“

Finance Ausbilder hat sich darauf spezialisiert, bestehende Altersvorsorgeverträge detailliert zu analysieren und deren Kostenstrukturen nachvollziehbar aufzubereiten. Das Team um Cenk Altinören prüft Vertragsunterlagen, identifiziert alle relevanten Gebührenpositionen und erstellt Projektionen, wie sich diese Kosten über 20, 30 oder 40 Jahre auf den Vermögensaufbau auswirken. Auf dieser Basis können Verbraucher fundiert entscheiden, ob eine Optimierung im bestehenden Vertrag, ein Produktwechsel oder ein stärker ETF-basiertes Konzept sinnvoll ist.

Die Nachfrage nach unabhängiger Einordnung ist groß: Über seinen Instagram-Kanal @finance.ausbilder erreicht Cenk Altinören eine Community von mehr als 100.000 Followern, die sich regelmäßig zu Themen wie Vermögensaufbau, ETF-Investments und Kostenstrukturen informieren. Viele Anfragen nach Vertragsanalysen entstehen direkt aus diesem Austausch, weil Nutzer ihre Verträge verstehen, Kostenfallen erkennen und ihre Altersvorsorge aktiv verbessern möchten.

Aus Expertensicht markiert der ETF-Trend einen Wendepunkt für die Branche: Gebühren, die lange als unvermeidbar galten, geraten zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Transparente Kostenmodelle, digitale Finanzbildung und niedrigschwelliger Zugang zu ETF-basierten Lösungen werden damit zu zentralen Bausteinen, um die reale Rendite von Sparern zu stärken und Vertrauen in langfristige Vorsorgekonzepte zurückzugewinnen.

Über Finance Ausbilder

Finance Ausbilder ist die Marke des unabhängigen Versicherungsmaklers Cenk Altinören und spezialisiert auf Finanzbildung sowie die Analyse von Altersvorsorgeverträgen. Im Fokus steht, komplexe Versicherungs- und Vorsorgeprodukte verständlich zu machen, Kostenstrukturen offenzulegen und Verbrauchern eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre finanzielle Zukunft zu geben. Über Social-Media-Kanäle wie Instagram vermittelt Altinören praxisnahe Inhalte rund um Vermögensaufbau, Risikomanagement und Kostentransparenz und steht jederzeit für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung.

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