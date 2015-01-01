CEO-Nachfolge: Warum heute die Passung zur Unternehmensstrategie wichtiger wird als der Lebenslauf

Auswahlprozesse im Topmanagement folgen heute einer anderen Logik als bisher: Weg von linearen Karriereverläufen hin zu Kompetenzen, die das Unternehmen für seine Zukunftsfähigkeit aktuell braucht.

The Boardroom beobachtet eine veränderte Entscheidungslogik bei der Besetzung von Spitzenpositionen

Düsseldorf, Juli 2026. Die Besetzung von CEO-Positionen oder anderen Rollen im Topmanagement folgt zunehmend einer neuen Logik. Nach Beobachtung der Executive-Karriereberatung The Boardroom orientieren sich Auswahlgremien zunehmend an der strategischen Passung einer Führungspersönlichkeit und weniger an einem linearen Karriereverlauf oder klassischen Erfolgskriterien.

So rückt in Auswahlprozessen immer stärker die Frage in den Mittelpunkt, welche Führungspersönlichkeit ein Unternehmen erfolgreich durch seine nächste Entwicklungsphase führen kann. Dieser Trend zeigt sich sowohl bei Mandaten zur CEO-Nachfolge als auch in der Begleitung von Executive-Kandidatinnen und -Kandidaten in anspruchsvollen Auswahlprozessen.

„Entscheidend ist nicht mehr allein, wer die größte Verantwortung getragen hat, sondern wer die konkreten Herausforderungen der nächsten Unternehmensphase am überzeugendsten bewältigen kann“, sagt Claus Verfürth, Geschäftsführer und Partner von The Boardroom.

Aus Sicht von The Boardroom verändern Restrukturierungen, Transformationen und ein zunehmend dynamisches Marktumfeld die Anforderungen an Spitzenführungskräfte nachhaltig. Unternehmen richten Führungsprofile deshalb stärker an den strategischen Aufgaben der kommenden Jahre aus. Managementerfahrung bleibt eine wichtige Voraussetzung. Entscheidend wird jedoch zunehmend, inwieweit diese Erfahrungen einen konkreten Beitrag zur aktuellen strategischen Situation eines Unternehmens leisten können.

In der Beratungspraxis von The Boardroom zeigt sich dabei, dass viele Top-Führungskräfte über vergleichbare internationale Verantwortung, Transformationserfahrung und nachweisbare Führungserfolge verfügen. Die eigentliche Differenz entsteht deshalb immer seltener im Lebenslauf. Sie zeigt sich in der Fähigkeit, die eigene Erfahrung überzeugend mit den konkreten Herausforderungen eines Unternehmens zu verknüpfen.

Diesen Zusammenhang beschreibt The Boardroom als Matching Story. Gemeint ist die strategische Verbindung zwischen der Managementerfahrung einer Führungspersönlichkeit und den Anforderungen der nächsten Unternehmensphase. Sie beantwortet nicht nur die Frage, was jemand erreicht hat, sondern vor allem, warum genau diese Erfahrungen für die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens relevant sind.

„Auswahlgremien vergleichen heute weniger Lebensläufe, sondern unterschiedliche Antworten auf die Frage: Warum sind diese Erfahrungen für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens entscheidend?“, erläutert Verfürth. „Genau diese nachvollziehbare Verbindung zwischen Erfahrung und strategischer Führungsaufgabe entscheidet immer häufiger darüber, welche Kandidatin oder welcher Kandidat überzeugt.“

Nach Einschätzung von The Boardroom wird sich diese Entwicklung weiter verstärken. Je komplexer das wirtschaftliche Umfeld wird, desto wichtiger wird für Auswahlgremien zunächst die Frage, welche strategische Aufgabe eine neue Führungspersönlichkeit übernehmen soll. Erst daraus ergibt sich, welche Erfahrungen und Kompetenzen für die nächste Unternehmensphase – sei es Transformation, Innovation oder Wachstum – tatsächlich benötigt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Boardroom GmbH

Herr Claus Verfürth

Bleichstrasse 20

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)211 839 611

web ..: https://www.theboardroom.de/

email : verfuerth@theboardroom.de

The Boardroom ist einer der führenden Anbieter für exklusive Karriereberatung und Coaching für Top-Führungskräfte in Deutschland. Erfahrene Senior Executive Consultants begleiten Vorstände, Geschäftsführungen und andere Top-Führungskräfte als Sparringspartner in allen Phasen ihrer Karriere: Ob berufliche Neuorientierung, Job- oder Mandatssuche, Onboarding oder Coaching in herausfordernden Situationen. Klientinnen und Klienten profitieren dabei von einer höchst professionellen und individuellen Begleitung sowie einem hochkarätigen Unternehmensnetzwerk.

Pressekontakt:

The Boardroom GmbH

Herr Claus Verfürth

Bleichstrasse 20

40211 Düsseldorf

fon ..: +49 (0)211 839 611

email : verfuerth@theboardroom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GT Resources erhält zehnjährige Klasse-III-Explorationsgenehmigung für das Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon Internationale Studie: KI verändert Jobs schneller als Unternehmen weiterbilden