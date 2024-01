Cerro de Pasco Resources erhält grünes Licht für die Beantragung der Landnutzungsrechte für die Quiulacocha-Berge

MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA – 11. Januar 2024 / IRW Press / – Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE:CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FWB: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der unabhängige Bergbaurat im Anschluss an die Sondersitzung vom 30. November 2023 einen endgültigen Beschluss gefasst hat, in dem er den Antrag von CDPR auf ein Nutzungsrecht (das Nutzungsrecht) befürwortet.

Der Beschluss des Bergbaurats

Der Beschluss geht detailliert auf die zahlreichen Anmerkungen ein, die von Activos Mineros (AMSAC, siehe unten) in einer im September 2023 eingereichten Beschwerde und während der Sondersitzung selbst vorgebracht wurden. Damit wird das Recht von CDPR, das Verfahren zur Erlangung des Nutzungsrechts fortzusetzen, um Zugang zu den Oberflächenbereichen der Konzession El Metalurgista und des Projekts Quiulacocha Tailings (das Projekt QT) zu erhalten, sowie seine Fähigkeit gesichert, Bestätigungsexplorationen im Rahmen eines 40 Bohrlöcher umfassenden Schallbohrprogramms zu absolvieren.

Oberster Beschluss

Dementsprechend wird das Allgemeine Bergbauamt (DGM) nun den letzten Schritt im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung des Nutzungsrechts einleiten, nämlich die Ausarbeitung des obersten Beschlusses, der die Genehmigung für den Beginn der Bohrungen im zweiten Quartal dieses Jahres, während der Trockenzeit in den Anden, vorsieht. Der oberste Beschluss muss vom Energie- und Bergbauministerium, dem Landwirtschaftsministerium und dem Präsidenten des Landes unterzeichnet werden und wird voraussichtlich im ersten Quartal dieses Jahres gefasst.

Zeitplan

CDPR geht davon aus, das 40 Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm und die erste Phase der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für das Projekt QT bis zum dritten Quartal 2024 abzuschließen, was zur Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts zu den Mineralressourcen (wie hierin definiert) für die Quiulacocha-Berge innerhalb unseres Konzessionsgebiets El Metalurgista führen wird.

Guy Goulet, CEO von Cerro De Pasco Resources, sagt: Unsere Beharrlichkeit und die akribische Einhaltung der Verfahren haben sich endlich ausgezahlt. Mit dem Beschluss des Bergbaurats sollten die entsprechenden Maßnahmen und Ereignisse schnell eintreten, die zur Bestätigung einer sehr großen oberirdischen Ressource und einer erfolgreichen Zukunft für die Stadt Cerro de Pasco führen. Wie bereits erwähnt, sind erzwungene Nutzungsrechte selten. Wir sind den Behörden dankbar, dass sie unsere Rechte gesichert und die Vorzüge unseres Projekts anerkannt haben.

Bedingungen des Nutzungsrechts

CDPR wird etwa 1 Million US$ (3,7 Millionen PEN) für das Nutzungsrecht an AMSAC zahlen und erhält die Genehmigung, innerhalb seines eigenen Konzessionsgebiets über einen Zeitraum von zwei Jahren Bohrungen durchzuführen und Zugang zu den Oberflächengebieten zu erhalten, die der Konzession El Metalurgista von CDPR und dem Projekt QT entsprechen. Mit dem Nutzungsrecht wird das Unternehmen Bestätigungsexplorationen im Rahmen eines 40 Bohrlöcher umfassenden Schallbohrprogramms durchführen können.

Oberstes Dekret

Nach Bestätigung der Studienergebnisse würde das DGM die Bewertung des Antrags von CDPR auf Erlass eines obersten Dekrets fortsetzen, das AMSAC von seiner Verantwortung für die Schließung der Quiulacocha-Berge entbindet und CDPR die Rechte für die Wiederaufbereitung der gesamten Berge-Ressourcen über die derzeitigen Grenzen von El Metalurgista hinaus gewährt.

Explorationsprogramm

Das Programm wird Bohrungen, geophysikalische Studien, ein 40 Bohrlöcher umfassendes Schallbohrprogramm, Labortests, mineralogische Untersuchungen, Ressourcenschätzungen und wirtschaftliche Bewertungen umfassen, mit dem Ziel, einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 vorzulegen. Die Finanzierung des Programms erfolgt durch ein Darlehen von Glencore International AG in Höhe von 2 Millionen US$. Die Mittel werden nach einem Zeitplan von Meilensteinen ausgezahlt und die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Produktion. CDPR hat keine Abnahmeverpflichtungen für sein Projekt Quiulacocha gegeben.

Activos Mineros SAC (AMSAC)

Activos Mineros SAC (AMSAC) ist ein staatliches Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und ursprünglich den Auftrag hatte, die Stilllegung und Sanierung staatlicher Umweltaltlasten durchzuführen, die in erster Linie aus der Privatisierung der staatlichen Bergbaugesellschaft Centromin im Jahr 1994 stammten.

Die Quiulacocha-Berge

Die Bergelagereinrichtung Quiulacocha erstreckt sich über etwa 115 ha und enthält geschätzte 75 Millionen Tonnen Abraum, die zwischen den 1920er- und 1990er-Jahren in der Bergelagereinrichtung (TSF) Quiulacocha gelagert wurden.

Die Bergelagereinrichtung Quiulacocha enthält Verarbeitungsrückstände aus der Tagebau- und Untertagemine Cerro de Pasco. Ursprünglich stammten die Berge aus dem Abbau einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungen mit historischen Gehalten von bis zu 10 % Cu, 4 g/t Au und über 300 g/t Ag sowie später aus dem Abbau von Zink-Blei-Silber-haltigem Material mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,41 % Zn, 2,77 % Pb und 90,33 g/t Ag.

Die jüngste historische Mineralressourcenschätzung für die Quiulacocha-Berge, die von JA Brophy im Jahr 2012 erstellt wurde, enthielt 7,4 Millionen Tonnen mit 1,35 % bis 1,55 % Zn, 0,55 % bis 1,00 % Pb sowie 1,20 bis 1,35 oz/t Ag. Diese Schätzung basierte auf einem oberflächennahen Schneckenprobenprogramm und macht schätzungsweise nur 10 % der erwarteten Tonnen der Berge aus. Historische Mineralressourcenschätzungen haben historischen Charakter und dürfen nicht für wirtschaftliche Bewertungen herangezogen werden.

Hintergrundinformationen

CDPR ist der Inhaber der Konzession El Metalurgista (die Konzession) in Peru, die dem Unternehmen das Recht einräumt, die Quiulacocha-Berge in dem ihm zugewiesenen Gebiet zu erkunden und auszuwerten. Die Durchsetzbarkeit dieser Rechte wurde von der Bergbaubehörde des peruanischen Energie- und Bergbauministeriums formell bestätigt.

CDPR hat die meisten Zertifizierungen und Genehmigungen erhalten, die für die Aufnahme von Explorationsaktivitäten in der Konzession erforderlich sind, darunter eine Umweltzertifizierung (DIA) und eine Vereinbarung mit der Gemeinde Quiulacocha, die dem Unternehmen bestimmte Oberflächenrechte einräumt. Das Unternehmen hat sich im Hinblick auf die Beziehungen zu den Gemeinden der Einhaltung der höchsten Standards verpflichtet und befürwortet die Richtlinien der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die in ihrer Norm 26000:2010 die soziale Verantwortung von Unternehmen definiert.

Technische Information

Herr Jorge Lozano, MMSAQP und Chief Operating Officer von CDPR, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Lozano ist ein qualifizierter Sachverständiger für die Zwecke der Berichterstattung in Übereinstimmung mit NI 43-101.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein Bergbau- und Ressourcenmanagementunternehmen, das über ein einzigartiges Know-how hinsichtlich der Mineralvorkommen in der Stadt Cerro de Pasco und deren Umgebung verfügt. Zunächst wird das Unternehmen die Lebensdauer der Mine verlängern und die Konzessionsgebiete in seinem Bergbaubetrieb bei Santander erweitern, wobei es die höchsten Sicherheits-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anwendet. Der Schwerpunkt des Unternehmenswachstums liegt auf der Erschließung der Abbaukonzession El Metalurgista, einer der weltweit größten Oberflächen-Mineralvorkommen, wobei die neuesten Techniken und innovativen Lösungen für die Verarbeitung von Abraumhalden, die Gewinnung von Metallen und die Umwandlung des restlichen Endmaterials zu grünem Wasserstoff und Derivaten eingesetzt werden.

