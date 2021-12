Cerro de Pasco Resources gründet Start-up für grünen Wasserstoff

Die kanadische Cerro de Pasco Resources macht jetzt in grünen Wasserstoff. Klingt spannend und passt zu den Experten in Minensanierung.

Die Sanierungsexperten von Cerro de Pasco Resources (TSXV: CDPR; FRA: N8HP) steigen ab sofort in das Thema grüner Wasserstoff ein. Zusammen mit dem Umweltgeologen Prof. Bernhard Dold, bis vor kurzem Lehrstuhlinhaber in Angewandter Geochemie an der Luleå University of Technology, Luleå, Schweden, hat das Unternehmen die deutsche GmbH H2-SHERE gegründet. Das Ziel dieses Start-Ups ist die großtechnische Umwandlung von Bergbauabfällen zu grünem Wasserstoff und anderen wertvollen Komponenten. Gemäß den Gründungsbedingungen hält Cerro de Pasco 80 % des Stammkapitals und verpflichtet sich, die künftige Entwicklung unter der Leitung von Prof. Dr. Dold zu finanzieren.

Cerro de Pasco will bekanntlich durch die Wiederaufbereitung und dauerhafte Sanierung der riesigen Halden an mineralischen Abfällen, die während eines Jahrhunderts Bergbau in Cerro de Pasco in Peru abgelagert wurden, einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zum Schutz der dort lebenden Menschen leisten. Die neue Initiative, den abgelagerten Pyrit zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu nutzen, ist die logische Weiterentwicklung dieser ursprünglichen Intention. Cerro de Pasco wird H2-SPHERE die Mittel für die Entwicklung einer industriellen Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus Pyrit auf seinem Konzessionsgebiet El Metalurgista in Cerro de Pasco zur Verfügung stellen. Cerro de Pasco ist überzeugt, dass das Unternehmen durch die Gewinnung von Wasserstoff langfristig eine erhebliche zusätzliche Wertschöpfung erzielen kann. Gleichzeitig wird eines der kritischsten Probleme des Metallbergbaus, die saure Minenentwässerung (AMD), dauerhaft zu beseitigt.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Cerro de Pasco Resources gründet Start-up für grünen Wasserstoff

