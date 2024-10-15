CEVA Logistics verbindet Innovationsbedarf und Resilienz mit Manhattan Active Lösungen

Antwerpen / Düsseldorf – 8. Oktober 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen, gab heute bekannt, dass CEVA Logistics, ein weltweit führender Anbieter von Third-Party-Logistikdienstleistungen, sich für den Einsatz von Manhattan Active® Warehouse Management (MAWM) und Manhattan Active® Order Management (MAO) entschieden hat.

CEVA Logistics wird die leistungsstarken Cloud-nativen Tools im Rahmen einer globalen Strategie einsetzen, die darauf abzielt, eine zukunftsfähige Technologieplattform aufzubauen, mit der die vielfältigen sich wandelnden Anforderungen seiner internationalen Kunden besser erfüllt werden können.

Mit dem technologischen Fortschritt und den ständig wachsenden Ansprüchen der Endverbraucher entwickeln sich auch die Anforderungen der Kunden von CEVA an die Lieferkette ständig weiter. Das Tempo des Wandels und die Notwendigkeit, flexible, skalierbare und belastbare Lösungen für ein vielfältiges Portfolio globaler Kunden bereitzustellen, erforderten ein Lager- und Auftragsmanagementsystem, das diesen sich ständig ändernden, oft fließenden Anforderungen gerecht wird.

Chris Walton, SVP of Global Contract Logistics bei CEVA Logistics, sagt: „Das Engagement von CEVA gegenüber unseren Kunden erfordert Flexibilität, um auf Bedürfnisse zu reagieren, kontinuierlich innovativ zu sein und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Die Fähigkeit, neue Technologien zu integrieren, spielt dabei eine wichtige Rolle und trägt gleichzeitig dazu bei, unser Geschäft voranzutreiben. Dieses jüngste Ergebnis unserer langfristigen Strategie stellt also sicher, dass wir perfekt aufgestellt sind, um die Einführung der neuesten Fortschritte bei Daten, KI, Wearables, Cobots und anderen Lösungen zum maximalen Nutzen unserer Kunden zu beschleunigen. Gleichzeitig maximieren wir die Effizienz in allen Bereichen unserer globalen Aktivitäten.

Eric Clark, CEO von Manhattan Associates, fügt hinzu: „Bei Manhattan und CEVA stellen wir Innovation und Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Daher waren die Geschäftsphilosophie und Synergie zwischen unseren beiden Unternehmen von Anfang an klar. Wir freuen uns darauf, CEVA die technologischen Innovationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, auf globale Ereignisse zu reagieren und Herausforderungen in Chancen zu verwandeln – in der schnelllebigen Welt der Logistikdienstleistungen und Lieferketten.“

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren.

