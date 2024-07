Champagne D. Rock setzt Erfolgskurs in Asien fort

…CEO Chris Hofmann erobert chinesischen Markt

Shanghai, 24. Juli 2024 – Champagne D. Rock, die renommierte Luxusmarke für Champagner, setzt ihren Erfolgskurs in Asien fort, angeführt von CEO Chris Hofmann. Seit einigen Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf den asiatischen Markt konzentriert und erntet nun die Früchte dieser Strategie. Im Jahr 2024 hat Champagne D. Rock nicht nur in Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia und Kambodscha erfolgreich Fuß gefasst, sondern ist nun auch in China präsent.

Die Expansion nach China markiert einen bedeutenden Meilenstein für Champagne D. Rock, und CEO Chris Hofmann sieht darin einen nächsten großen Schritt für die Marke. Ein strategischer Partner hat im besten Gebäude Shanghais K11 zwei ganze Etagen exklusiv für Champagne D. Rock angemietet. Diese Firmengruppe verfügt selbst über mehr als 200 Nachtclubs in China, was eine vielversprechende Basis für den Erfolg der Marke in diesem wichtigen Markt darstellt.

Chris Hofmann äußerte sich optimistisch über die Zukunft von Champagne D. Rock in China und betonte die Bedeutung der Partnerschaft sowie die einzigartige Positionierung der Marke im Luxussegment. Mit dem starken Auftritt im Reich der Mitte festigt Champagne D. Rock seine Position als mit führende Luxusmarke im Champagnersegment und setzt einen klaren Maßstab für Exzellenz und Eleganz

