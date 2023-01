Individualisierte Produkte und umfassender Service: E-M-C-direct setzt 2022 den Erfolgskurs fort

Die E-M-C-direct GmbH & Co. KG (Dorsten, Nordrhein-Westfalen) hat im Jahr 2022 ihren Erfolgskurs fortgesetzt und zahlreiche Neukunden, insbesondere in der Solar-Branche, gewonnen.

Dorsten – 11.01.2023. Mit leistungsstarken und kompetenten Servicepaketen sowie individualisierten Produktlösungen konnte die E-M-C-direct GmbH & Co. KG (Dorsten, Nordrhein-Westfalen) 2022 ihren Erfolgskurs fortsetzen und zahlreiche Neukunden in beratungsintensiven Anwendungen wie der Solar-Branche gewinnen.

E-M-C-direct liefert elektrotechnische Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge direkt an Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum und das benachbarte europäische Ausland. Das vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen ist als Spezialanbieter in Industrie, Handwerk sowie dem öffentlichen Sektor gleichermaßen etabliert. Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen bilden dabei einen Schlüssel des Erfolgs: Bei mittlerweile jedem sechsten Auftrag handelt es sich um individualisierte Produkte, die genau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind – Tendenz weiterwachsend.

„Einen starken Fokus setzen wir auf das Thema Nachhaltigkeit und den Zukunftsmarkt der Erneuerbaren Energien, dabei insbesondere auf die Solarbranche“, unterstreicht Geschäftsführer Thaddäus Nagy. Das Dorstener Unternehmen arbeitet eng mit führenden Projektentwicklern und Installationsunternehmen für Solarfreiflächenparks und Photovoltaik zusammen und bietet neben hochwertigen Produkten ein umfassendes Dienstleistungspaket. Mittlerweile erzielt E-M-C-Direct mehr als ein Fünftel des Gesamtumsatzes im Solarbereich.

Zusätzlich gehören Fahrzeugbau, Maschinenbau, Elektroinstallation, Event-Technik, Lebensmittelverarbeitung sowie Bahntechnik zu wichtigen Schlüsselbranchen. Mit einer hohen Liefersicherheit und umfassenden Preisgarantien hebt sich E-M-C-direct gerade in diesen Zeiten vom Wettbewerb ab. Zudem sorgt die eigene Logistik für schnelle Wege vom Lager zum Kunden, über 7.500 Artikel sind ständig verfügbar.

Auch 2023 will sich das Unternehmen auf Großkunden, die Fokusbranche Solar und beratungsintensive Anwendungen konzentrieren. „Den Bereich der individualisierten Produkte wollen wir weiter ausbauen, zusätzlich planen wir gezielte Sortimentserweiterungen, mit einem klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Materialien und Produktlösungen“, so Nagy abschließend. Mit dieser Ausrichtung peilt das Unternehmen für 2023 einen Jahresumsatz von über 5 Mio. Euro an.

Seit kurzem ist E-M-C-direct darüber hinaus als offizieller Teilnehmer in das Global Compact Programms der Vereinten Nationen aufgenommen worden. Das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Zukunftsenergien hat wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Unternehmen, welche dieser Initiative für nachhaltiges Wirtschaft beitreten wollen, müssen strenge Kriterien erfüllen und dies regelmäßig nachweisen. Rund 17.600 Unternehmen weltweit und bislang 800 in Deutschland werden diesen Ansprüchen gerecht.

Größter Anteilseigner der E-M-C-direct ist die MEDIQON Group AG, eine junge börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die E-M-C-direct bildete Anfang 2019 die erste Beteiligung der MEDIQON Group AG. Dies war gleichzeitig der Startschuss für eine bemerkenswerte Wachstumsgeschichte: Zur Unternehmensgruppe zählen mittlerweile über 400 Mitarbeitende und 22 operative Beteiligungsunternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E-M-C-direct GmbH & Co. KG

Herr Thaddäus Nagy

Salierweg 14

46286 Dorsten

Deutschland

fon ..: +49 (0)2369 – 98469-0

web ..: https://www.emc-direct.de

email : info@emc-direct.de

E-M-C-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschlauch, Wellrohr, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeug. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Solarbranche.

Pressekontakt:

Schönfeld PR

Herr Oliver Schönfeld

A-v-Droste-Hülshoff-Str. 11c

Münster Münster

fon ..: 025346458877

email : info@schoenfeld-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Christian Fenger ist neuer Finanzvorstand bei der HanseWerk AG