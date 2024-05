MicroVision meldet die Ergebnisse des ersten Quartals 2024

REDMOND, WA / ACCESSWIRE / 9. Mai 2024 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Automobil-LiDAR- und modernen Fahrerassistenzlösungen (ADAS), gab heute seine Ergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt.

Wichtigste Geschäftsergebnisse im 1. Quartal 2024

– Aktiv mit hochvolumigen, erstklassigen globalen Erstausrüster-Angebotsanfragen für Personenkraftwagen befasst.

– Ausweitung der kurzfristigen Ertragsmöglichkeiten durch Direktverkauf auf Industriemärkten.

– Streben nach Akkumulierung nicht verwässernder liquider Mittel durch die Nutzung von Partnerschaften und Lizenzierungsmöglichkeiten.

– Erhöhung der Cash Runway durch proaktives, diszipliniertes Finanzmanagement.

Bestärkt durch die weltweiten Rückmeldungen von Erstausrüstern, dass MicroVision die besten technischen und kommerziellen Lösungen liefert, sind wir weiter zuversichtlich, was unsere Beziehungen mit Automobil-Erstausrüstern und unsere Aussichten bei hochvolumigen, erstklassigen Angebotsanfragen für Personenkraftwagen angeht, sagte Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. Momentan bewegen wir uns mit einer gesunden Balance aus Optimismus und Realismus durch die Schwierigkeiten in der Automobilindustrie und dem Lidar-Sektor und verfolgen offensiv kurzfristige Ertragsmöglichkeiten auf den Industriemärkten und mit Partnerschaftsoptionen, während wir unser Ethos der Finanzdisziplin fortsetzen.

Ich setze mich weiter dafür ein, MicroVision zu leiten und fest als führenden Lieferanten im Bereich Lidar-Hardware- und -Softwarelösungen für Automobil-Erstausrüster zu etablieren, so Sharma weiter.

Wichtigste Finanzergebnisse im 1. Quartal 2024

– Der Umsatz betrug im ersten Quartal 2024 1,0 Million $ im Vergleich mit 0,8 Millionen $ im ersten Quartal 2023, was primär auf den Verkauf von MOVIA-Sensoren an einen globalen kommerziellen Lkw-Erstausrüster zurückzuführen ist.

– Der Nettoverlust im ersten Quartal 2024 lag bei 26,3 Millionen $ bzw. 0,13 $ pro Aktie, einschließlich 3,7 Millionen $ nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, im Vergleich mit einem Nettoverlust von 19,0 Millionen $ bzw. 0,11 $ pro Aktie, einschließlich 2,9 Millionen $ nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, im ersten Quartal 2023.

– Das bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal 2024 bei einem Verlust von 18,7 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von 15,7 Millionen $ im ersten Quartal 2023.

– Der Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im ersten Quartal 2024 bei 20,8 Millionen $ im Vergleich mit einem Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2023 von 13,5 Millionen $.

– Das Unternehmen beendete das erste Quartal 2024 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 73,1 Millionen $, einschließlich Wertpapieren des Anlagevermögens, im Vergleich mit 73,8 Millionen $ zum 31. Dezember 2023.

Telefonkonferenz und Webcast: Ergebnisse für das 1. Quartal 2023

MicroVision wird am Donnerstag, den 9. Mai 2024 um 13:30 Uhr PT/16:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, die aus einem vorbereiteten Kommentar des Managements, einer Folienpräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde bestehen, um die Finanzergebnisse zu besprechen und ein Geschäftsupdate zu geben. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 9. Mai 2024 Fragen an das Management stellen.

Der Live-Webcast und die Folienpräsentation können auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Registerkarte Events unter ir.microvision.com/events abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.

Über MicroVision

Mit Niederlassungen in den USA und Deutschland ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen setzt dabei seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt ein.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com oder Facebook (www.facebook.com/microvisioninc) bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn (www.linkedin.com/company/microvision/).

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nicht GAAP-konforme Informationen

Als Ergänzung zu den nach GAAP erstellten verkürzten Jahresabschlüssen von MicroVision präsentiert das Unternehmen den Investoren die nicht GAAP-konforme Kennzahl des bereinigten EBITDA und bereinigter Bruttogewinn. Das bereinigte EBITDA wird aus dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) errechnet, der um die Auswirkungen der folgenden Faktoren bereinigt wird: Zinserträge und Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen, Abschreibungen, Erwerbsgewinn, aktienbasierte Vergütung und Umstrukturierungsgebühren. Der bereinigte Bruttogewinn wird als GAAP-konformer Bruttogewinn vor aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, errechnet.

MicroVision ist der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA und des bereinigten Bruttogewinns dem Management und den Investoren wichtige zusätzliche Informationen über Finanz- und Geschäftstrends liefert, die Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzberichten von MicroVision gewährleistet und Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche erleichtert, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden. Intern verwendet das Management diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bei der Bewertung der Betriebsleistung, da der Ausschluss der oben beschriebenen Posten eine zusätzliche nützliche Kennzahl für die Betriebsergebnisse des Unternehmens darstellt und den Vergleich der Kernbetriebsleistung des Unternehmens mit früheren Zeiträumen und seinen Geschäftszielen erleichtert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn für Investoren bei der Beurteilung der operativen Leistung von MicroVision und bei der Bewertung des Unternehmens nützlich ist.

Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP berechnet und sollte als Ergänzung zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben insofern ihre Grenzen, als sie nicht alle Kosten widerspiegeln, die mit der Geschäftstätigkeit von MicroVision verbunden sind und gemäß GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass auch in Zukunft Ausgaben anfallen werden, die den oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Anpassungen ähneln, und der Ausschluss dieser Posten aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese Kosten ungewöhnlich oder selten sind. Das Unternehmen kompensiert die Einschränkungen der bereinigten EBITDA-Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Nettogewinn (-verlust), der nach Ansicht des Unternehmens die am besten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Investoren eine Abstimmung des GAAP-konformen Nettogewinns (-verlusts) mit dem bereinigten EBITDA zur Verfügung stellt.

Auch beim bereinigten Bruttogewinn kompensiert das Unternehmen die Einschränkungen dieser Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Bruttogewinn, der sich aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen und Umsatzkosten ergibt und nach Ansicht des Unternehmens die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Anlegern einen Abgleich zur Verfügung stellt, indem es die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, herausrechnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Kundenbindung und der Erfolgswahrscheinlichkeit, Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen und Barmitteln, Kostensenkung, die Marktposition, das Produktportfolio, die Produktfunktionen und die erwarteten Umsätze, Ausgabe und den erwarteten Barmitteleinsatz, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Investoren

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

Mediensprecher

Marketing@MicroVision.com

Microvision, Inc.

Konsolidierte Bilanz

(in Tausend)

(ungeprüft)

31. März 31. Dezember

2024 2023

Aktiva

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 44.298 $ 45.167

Finanzanlagen, zur Veräußerung verfügbar 28.770 28.611

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, kurzfristig 71 3.263

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, nach Abzug von Wertberichtigungen 1.121 949

Bestand 3.738 3.874

Sonstiges Umlaufvermögen 4.302 4.890

Kurzfristiges Umlaufvermögen insgesamt 82.300 86.754

Immobilien und Anlagen, netto 8.549 9.032

Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen 13.212 13.758

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, nach Abzug des kurzfristigen Anteils 1.968 961

Immaterielle Vermögenswerte, netto 16.662 17.235

Sonstige Aktiva 1.491 1.895

Gesamte Aktiva $ 124.182 $ 129.635

Passiva und Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen $ 2.161 $ 2.271

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.971 8.640

Abgegrenzte Verbindlichkeiten für den Ibeo-Unternehmenszusammenschluss 2.969 6.300

Vertragsverbindlichkeiten 213 300

Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen 2.167 2.323

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 270 669

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 17.751 20.503

Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, abzüglich des kurzfristigen Anteils 12.358 12.714

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 270 614

Gesamtverbindlichkeiten 30.379 33.831

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital

Stammaktien zum Nennwert 206 195

Eingezahltes Kapital 885.119 860.765

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust 157 210

Kumuliertes Defizit (791.679 ) (765.366 )

Gesamtes Eigenkapital 93.803 95.804

Summe der Passiva und des Eigenkapitals $ 124.182 $ 129.635

MicroVision, Inc.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend, mit Ausnahme der Angaben zum Gewinn je Aktie)

(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 31. März

2024 2023

Umsatzerlöse $ 956 $ 782

Herstellungskosten 1.277 544

Bruttogewinn (321 ) 238

Ausgaben für Forschung und Entwicklung 17.311 12.692

Vertrieb, Marketing, allgemeine und Verwaltungskosten 9.078 8.737

Gesamte Betriebskosten 26.389 21.429

Verlust aus operativem Betrieb (26.710 ) (21.191 )

Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert – 1.706

Sonstige Einnahmen, netto 631 639

Nettoverlust vor Steuern $ (26.079 ) $ (18.846 )

Income tax expense (234 ) (181 )

Ertragssteueraufwand $ (26.313 ) $ (19.027 )

Nettogewinn (-verlust) pro Aktie – unverwässert und verwässert $ (0,13 ) $ (0,11 )

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien – unverwässert und verwässert 196.748 174.703

MicroVision, Inc.

Konsoldierte Cashflow-Rechnung

(in Tausend)

(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 31. März

2024 2023

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Nettoverlust $ (26.313 ) $ (19.027 )

Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum

Nettobarmittelverbrauch im operativen

Betrieb:

Abschreibung und Amortisierung 1.800 2.524

Wertminderung von Sachanlagen 13 –

Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert – (1.706 )

Aufwand für aktienbasierte Vergütung 3.743 2.949

Abschreibung von Vorräten 9 29

Netto-Zuschreibung von Prämien auf kurzfristige Investitionen (288 ) (396 )

Veränderung von:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (172 ) (506 )

Vertragsvermögen – (192 )

Bestand 102 (87 )

Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 992 647

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (527 ) 1.629

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.331 2.017

Vertragsverbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (480 ) (711 )

Verbindlichkeiten aus operativem Leasing (639 ) (669 )

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (330 ) 17

Netto-Mittelabfluss aus operativem Betrieb (20.759 ) (13.482 )

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Verkäufe von Wertpapieren des Anlagevermögens 7.900 22.000

Käufe von Wertpapieren des Anlagevermögens (7.805 ) (3.898 )

Erwerb von Immobilien und Anlagen (114 ) (615 )

Barzahlung für den Unternehmenszusammenschluss Ibeo (3.263 ) (11.233 )

Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Investitionstätigkeit (3.282 ) 6.254

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Tilgungszahlungen im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen – (6 )

Tilgungszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten 62 –

Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen 20.956 12.691

Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien 21.018 12.685

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und (31 ) –

Zahlungsmitteläquivalente

Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3.054 ) 5.457

Veränderung der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel 49.391 21.954

mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des

Zeitraums

Veränderung der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel $ 46.337 $ 27.411

mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des

Zeitraums

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Barmittel,

Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

zum

31. März 2024 und 31. Dezember 2023:

31. März 31. Dezember

2024 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 44.298 $ 45.167

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 2.039 4.224

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit 46.337 49.391

Verfügungsbeschränkung

MicroVision, Inc.

Abgleich GAAP-konforme mit nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(in Tausend, ausgenommen Angaben zum Ergebnis je Aktie)

(Ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 31. März

2024 2023

Abgleich nicht GAAP-konformer Bruttogewinn:

Bruttogewinn $ (321 ) $ 238

Aufwand für aktienbasierte Vergütung – –

Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten 387 255

Bereinigter Bruttogewinn $ 66 $ 493

Abgleich nicht GAAP-konformer Nettoverlust

GAAP-konformer Nettoverlust $ (26.313 ) $ (19.027 )

Andere Einnahmen/Ausgaben, netto (631 ) (639 )

Ertragssteuern 234 181

Abschreibungen und Amortisierung 1.800 2.524

Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert – (1.706 )

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 3.743 2.949

Umstrukturierungskosten 2.474 –

Bereinigtes EBITDA $ (18.693 ) $ (15.718 )

QUELLE: MicroVision, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

