MicroVision wird die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 am 8. November 2023 veröffentlichen

REDMOND, WA / ACCESSWIRE / 1. November 2023 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Lidar-Technologie- und ADAS-Lösungen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Mittwoch, den 8. November 2023 nach Börsenschluss die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 veröffentlichen wird.

Das Unternehmen wird anschließend am Mittwoch, den 8. November 2023 um 14 Uhr PT/17 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast mit vorbereiteten Bemerkungen des Managements, einer Präsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern und über aktuelle Geschäftsentwicklungen zu informieren. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 8. November 2023 Fragen an das Management stellen, die sie HIER (www.surveymonkey.com/r/MVISWEBCASTS) vor der Telefonkonferenz einreichen können.

Der Live-Webcast und die Präsentation können auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Rubrik Events HIER (ir.microvision.com/events) abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website archiviert und kann dort in Zukunft angesehen werden.

Über MicroVision

Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt MicroVision seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für ADAS- und nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. MicroVision nutzt seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com oder folgen Sie MicroVision auf Facebook (www.facebook.com/microvisioninc) bzw. auf LinkedIn (www.linkedin.com/company/microvision/).

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

