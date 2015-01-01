Champagne D. Rock und HeliFly geben exklusive Partnerschaft in der Ägäis bekannt

…lets D.Rock and HeliFly

Champagne D. Rock freut sich, die neue Partnerschaft mit HeliFly, einem der führenden Helikopter-Unternehmen Griechenlands, bekannt zu geben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, exklusive Erlebnisse und erstklassigen Service auf den griechischen Inseln der Ägäis miteinander zu verbinden.

Die Kooperation basiert auf einer langjährigen Freundschaft zwischen Daniel Ebner, CEO von HeliFly, und Christoph Hofmann, CEO von Champagne D. Rock. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem außergewöhnlichen Videodreh auf Mykonos, der den Grundstein für die heutige Zusammenarbeit legte.

Ein besonderes Highlight war die spektakuläre Anlieferung einer 6-Liter-Flasche Champagne D. Rock per Helikopter zum berühmten Principote Beach Club auf Mykonos. Daniel Ebner und Christoph Hofmann begleiteten die Aktion persönlich. Das außergewöhnliche Ereignis wurde von RTL dokumentiert und sorgte weit über die Insel hinaus für Aufmerksamkeit.

Aus dieser gemeinsamen Erfahrung entwickelte sich über die Jahre eine enge Freundschaft, die nun in einer offiziellen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen mündet. Champagne D. Rock und HeliFly stehen gleichermaßen für Exklusivität, Qualität und außergewöhnliche Erlebnisse im Luxussegment.

„Daniel und ich verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft für einzigartige Erlebnisse und höchste Qualität. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft nun offiziell bekanntzugeben“, erklärt Christoph Hofmann, CEO von Champagne D. Rock.

Auch Daniel Ebner, CEO von HeliFly, blickt mit großer Freude auf die Zusammenarbeit: „Aus einer außergewöhnlichen Aktion auf Mykonos ist eine starke Partnerschaft entstanden. Gemeinsam möchten wir unseren Kunden auf den griechischen Inseln unvergessliche Momente bieten.“

Mit dieser Kooperation stärken beide Unternehmen ihre Präsenz in Griechenland und setzen neue Maßstäbe für luxuriöse Lifestyle- und Hospitality-Erlebnisse in der Ägäis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HoLa Diamond GmbH

Herr Michael Land

Josef-Nawrocki-Straße 34

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 09375/3149987

web ..: http://www.d-rock.eu

email : info@d-rock.eu

Pressekontakt:

HoLa Diamond GmbH

Herr Michael Land

Josef-Nawrocki-Straße 34

12587 Berlin

fon ..: 09375/3149987

web ..: http://www.d-rock.eu

email : info@d-rock.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Focus Graphite unterzeichnet Absichtserklärung für Hochleistungs-RF-Abschirmtechnologie auf Basis von Naturgraphit Computer Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH bietet flexible Lösungen mit zertifizierter Vernichtung