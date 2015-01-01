-
Champagne D. Rock und HeliFly geben exklusive Partnerschaft in der Ägäis bekannt
…lets D.Rock and HeliFly
Champagne D. Rock freut sich, die neue Partnerschaft mit HeliFly, einem der führenden Helikopter-Unternehmen Griechenlands, bekannt zu geben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, exklusive Erlebnisse und erstklassigen Service auf den griechischen Inseln der Ägäis miteinander zu verbinden.
Die Kooperation basiert auf einer langjährigen Freundschaft zwischen Daniel Ebner, CEO von HeliFly, und Christoph Hofmann, CEO von Champagne D. Rock. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem außergewöhnlichen Videodreh auf Mykonos, der den Grundstein für die heutige Zusammenarbeit legte.
Ein besonderes Highlight war die spektakuläre Anlieferung einer 6-Liter-Flasche Champagne D. Rock per Helikopter zum berühmten Principote Beach Club auf Mykonos. Daniel Ebner und Christoph Hofmann begleiteten die Aktion persönlich. Das außergewöhnliche Ereignis wurde von RTL dokumentiert und sorgte weit über die Insel hinaus für Aufmerksamkeit.
Aus dieser gemeinsamen Erfahrung entwickelte sich über die Jahre eine enge Freundschaft, die nun in einer offiziellen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen mündet. Champagne D. Rock und HeliFly stehen gleichermaßen für Exklusivität, Qualität und außergewöhnliche Erlebnisse im Luxussegment.
„Daniel und ich verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft für einzigartige Erlebnisse und höchste Qualität. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft nun offiziell bekanntzugeben“, erklärt Christoph Hofmann, CEO von Champagne D. Rock.
Auch Daniel Ebner, CEO von HeliFly, blickt mit großer Freude auf die Zusammenarbeit: „Aus einer außergewöhnlichen Aktion auf Mykonos ist eine starke Partnerschaft entstanden. Gemeinsam möchten wir unseren Kunden auf den griechischen Inseln unvergessliche Momente bieten.“
Mit dieser Kooperation stärken beide Unternehmen ihre Präsenz in Griechenland und setzen neue Maßstäbe für luxuriöse Lifestyle- und Hospitality-Erlebnisse in der Ägäis.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HoLa Diamond GmbH
Herr Michael Land
Josef-Nawrocki-Straße 34
12587 Berlin
Deutschland
fon ..: 09375/3149987
web ..: http://www.d-rock.eu
email : info@d-rock.eu
Pressekontakt:
HoLa Diamond GmbH
Herr Michael Land
Josef-Nawrocki-Straße 34
12587 Berlin
fon ..: 09375/3149987
web ..: http://www.d-rock.eu
email : info@d-rock.euDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Focus Graphite unterzeichnet Absichtserklärung für Hochleistungs-RF-Abschirmtechnologie auf Basis von Naturgraphit Computer Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH bietet flexible Lösungen mit zertifizierter Vernichtung
Champagne D. Rock und HeliFly geben exklusive Partnerschaft in der Ägäis bekannt
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- 10 Monate CINDY-S: 70.000 Bürger’innen warten auf Antworten – Behörden schweigen, Politik duckt sich weg
- Fed vermehrt die Geldmenge und die Bedeutung für Gold
- Schwimmende Energieerzeugung, dank Uran
- Brixton Metals erbohrt bis zu 5.580 g/t Silber auf Langis
- Karbon-X präsentiert sich am 4. Juni auf der „Small Cap Growth Virtual Investor Conference“
- Nicola Mining wird im Goldprojekt Dominion mit der Goldproduktion starten
- Resin Solutions LLC führt die Markenarchitektur „Stratix(TM)“ für Produkte im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ein
- AI Brand Presence von Akamai optimiert Web-Inhalte für KI und erhöht Transparenz bei agentischer Suche
- Berlin: ZBI fordert Anwendung der künstlichen Intelligenz zum Wohl der Menschheit und der Natur
- Klondike Gold gibt Empfang von Geldern aus Gold-Royalty-Zahlungen und der Ausübung von Warrants bekannt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.