Champions Oncology lanciert Plattform für radiopharmazeutische Dienstleistungen, erweitert seine Isotopen-Lizenz und screent über 30 PDX-Modelle

Erweitertes Angebot ermöglicht integrierte radiopharmazeutische Studien unter Einsatz von klinisch relevanten Isotopen und hochgradig charakterisierten PDX-Tumormodellen

HACKENSACK, NJ / ACCESS Newswire / 8. Juli 2025 / Champions Oncology (NASDAQ: CSBR), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der translationalen Krebsforschung, hat heute die kommerzielle Markteinführung seiner Plattform für radiopharmazeutische Dienstleistungen angekündigt. Dieser Meilenstein folgt auf die Erweiterung der unternehmenseigenen Lizenz für radioaktive Materialien, die Fertigstellung der radiochemischen Infrastruktur und das erfolgreiche Screening von mehr als dreißig PDX-Modellen in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen aus dem Pharma- und Biotechnologiesektor.

Champions bietet ab sofort vollständig integrierte radiopharmazeutische Arbeitsabläufe an, bei denen In-vitro-Verfahren, Ex-vivo-Analysen zur Biodistribution sowie Studien zur therapeutischen Wirksamkeit über ein breites Spektrum von Isotopen miteinander kombiniert werden. Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform des Unternehmens ist die umfangreiche Datenbank mit von Patienten abgeleiteten Xenograft-Tumormodellen (PDX), die es Arzneimittelentwicklern ermöglicht, radiomarkierte Wirkstoffe in klinisch relevanten Systemen zu evaluieren.

Radiopharmazeutika stellen eine der spannendsten Entwicklungen in der Präzisionsonkologie dar, erläutert Mike Ritchie, Chief Commercial Officer von Champions Oncology. Durch die Kombination einer modernen radiochemischen Infrastruktur mit der weltweit am besten charakterisierten PDX-Datenbank unterstützen wir unsere Kunden dabei, aussagekräftige, translationale Daten zu generieren, die bereits in einer früheren Phase der onkologischen Arzneimittelentwicklung eine zuverlässige Entscheidungsfindung ermöglichen.

Mit seiner aktualisierten Lizenz für radioaktive Materialien kann Champions nun Unterstützung für zehn wichtige Isotope anbieten: Lu-177, Ac-225, In-111, Cu-67, Y-90, Pb-212, At-211, Tb-161, Cu-64 und Zr-89. Diese Ergänzungen ermöglichen eine breite Palette von Studiendesigns, zu denen auch die Radioligandentherapie (RLT), Antikörper-Radionuklid-Konjugate (ARCs) und theranostische Ansätze zählen.

Unser Ziel ist es, Biopharma-Partnern bei der rascheren Beantwortung kritischer Fragen zu helfen. Dies gelingt mit Daten, welche die reale Tumorbiologie widerspiegeln, so Mike Ritchie, Chief Commercial Officer von Champions Oncology. Mit der Einbindung von Radionuklid-Workflows in unsere PDX-Plattform verfügen wir über ein einzigartig leistungsfähiges präklinisches Instrumentarium, um die Biodistribution, die zielgerichtete Tumoransteuerung (Tumor Targeting) und die therapeutische Wirkung beurteilen zu können.

Weitere Informationen über das radiopharmazeutische Leistungsspektrum von Champions Oncology erhalten Sie unter www.championsoncology.com/radiopharmaceutical.

Über Champions Oncology

Champions Oncology ist ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung, der Biopharmaunternehmen mit End-to-End-Lösungen für die onkologische Forschung und Entwicklung unterstützt. Mit der größten und bestkommentierten Datenbank klinisch relevanter Modelle von Xenotransplantaten von Patienten (PDX) und Primärtumorgewebe bei hämatologischen Erkrankungen liefert Champions innovative Daten von höchster Qualität durch firmeneigene In-vivo- und Ex-vivo-Plattformen. Mit seinem umfangreichen Portfolio an hochmodernen Bioanalyse- und bahnbrechenden Datenanalyse-Plattformen sowie seiner wissenschaftlichen Kompetenz macht Champions die Weiterentwicklung von präklinischen und klinischen Programmen zur Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten auf der ganzen Welt möglich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ChampionsOncology.com.

