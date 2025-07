Super Copper erwirbt 100 % von Kupferprojekt Castilla

– Sauberes 100-%-Besitzrecht: Super Copper erwirbt die uneingeschränkte Eigentümerschaft ohne Royalties, Rückkaufrechte oder Belastungen, wodurch die vollständige Wirtschaftlichkeit des Projekts erhalten bleibt.

– Geringe Einstiegskosten, erfolgsabhängiges Potenzial und keine Aktienverwässerung: 100.000 USD beim Abschluss, keine Aktienverwässerung; weitere Barzahlungen nur bei Meilensteinen wie einem bedeutsamen Bohrabschnitt, einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung mit einem Kapitalwert von 50 Mio. $ oder dem ersten kommerziellen Verkauf aus der Produktion.

– Vormals produzierende Region: Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass zwischen 2005 und 2009 etwa 1,3 Mio. t mit durchschnittlich 1,2 % säurelöslichem Cu von der Mine Manto Negro zur nahe gelegenen SX-EW-Anlage von Pucobre in Biocobre transportiert wurden, was eine analoge Verarbeitung für Castilla darstellt.*

– Gut entwickelte Infrastruktur und Zugänglichkeit: Das Projekt ist 5 km von der Panamericana und einer Hochspannungsleitung entfernt, mit SX-EW-Anlagen in einem Umkreis von 70 km, was kostengünstige Erschließungsszenarien ermöglicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80268/SuperCopper_080725_DEPRcom.001.jpeg

8. Juli 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein verbindliches, endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 100 % des Kupferprojekts Castilla (Castilla oder das Projekt Castilla) von Verdant Resources SpA, einem privaten chilenischen Unternehmen, das aus Geologen und Bergbauprofis besteht, unterzeichnet hat.

Kupferprojekt Castilla:

Das Projekt Castilla umfasst 20 Explorationskonzessionen mit einer Größe von insgesamt 5.800 ha in der chilenischen Region Atacama. Das Projekt liegt innerhalb des nordnordöstlichen Verwerfungssystems Atacama, parallel zur nahe gelegenen historischen Tagebau-Kupfermine Manto Negro (Manto Negro). Staatliche Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass es innerhalb der Projektgrenzen mehrere Mineralvorkommen gibt. Castilla liegt auf demselben nordöstlich und nordwestlich/südöstlich verlaufenden strukturellen Korridor wie die historische Mine Manto Negro, die zwischen 2005 und 2009 etwa 1,3 Mio. t (Mt) lösliches Kupfer mit einem Gehalt von 1,2 % produzierte (Quelle: Jobin-Bevans, 2024).* Manto Negro ist ein Beispiel für eine oberflächennahe Oxid-Kupfermineralisierung, die sich in der Nähe befindet und auf eine Mineralisierung beim Projekt Castilla hinweisen könnte. Auf den Projektgebieten und bei den Vorkommen gibt es eine Reihe historischer Kleinbergbaubetriebe (Abbildung 1), doch das Unternehmen hat noch keine Probenahmen durchgeführt.

Wesentliche Höhepunkte:

– 100-%-Eigentümerschaft, keine Royalties: Super Copper wird die Castilla-Konzessionen frei von jeglichen Netto-Schmelzabgaben (NSR) oder Rückkaufrechten besitzen.

– Potenzielle metallurgische Analogie: Castilla umfasst den unerprobten westlichen Verwerfungsblock des Brekzienhorizonts, der bei Manto Negro abgebaut wurde, wo Kupfer mittels einfacher Haufenlaugungs- bzw. SX-EW-Verarbeitung gewonnen wurde.

– Explorationsmöglichkeit: Eine Besichtigung des Konzessionsgebiets hat das Vorkommen von Kleinbergbaubetrieben sowie von anomalen Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen bestätigt. Super Copper hat noch keine Erkundungsproben entnommen und das Land wurde noch nie bebohrt.

– Kapitaleffizienter Einstieg: Barzahlung von 100.000 USD beim Abschluss; zusätzliche Barzahlungen sind nur bei Bohrerfolg, Lieferung einer positiven vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) mit einem Kapitalwert (NPV) von 50 Mio. USD und Erreichen des ersten kommerziellen Verkaufs aus der Produktion zu leisten.

– Logistische Synergien: Castilla ist etwa 65 km über eine asphaltierte Straße von Copiapó und etwa 95 km vom Projekt Cordillera Cobre von Super Copper entfernt, wodurch Personal, Vertragspartner und Genehmigungsressourcen gemeinsam genutzt werden können.

Zachary Dolesky, Chief Executive Officer von Super Copper, sagte: Castilla bietet ein außergewöhnliches Chancen-Risiko-Profil: Wir sichern uns 5.800 ha auf einem Kupferoxidabschnitt für eine geringe Vorauszahlung, wobei alle zukünftigen Zahlungen an echte Entdeckungs- und Erschließungsmeilensteine geknüpft sind. Die historischen Aufzeichnungen der benachbarten Grube Manto Negro liefern eine Vorlage für die Verarbeitung, während es uns die Nähe zu Cordillera Cobre ermöglicht, jeden Explorationsdollar weiter zu strecken. Wir sind davon überzeugt, dass Castilla das Potenzial aufweist, nach den Bohrungen Ergebnisse zu liefern, und wir freuen uns darauf, mit der Arbeit zu beginnen.

Standort und Umfeld:

Das Projekt Castilla befindet sich etwa 65 km südwestlich von Copiapó in der nordchilenischen Region Atacama (siehe Abbildung 1). In diesem Teil von Atacama befindet sich der bekannte Eisenoxid-Kupfer-Gold- (IOCG)-Gürtel Punta del Cobre – ein 20 km langer und 5 km breiter Korridor, der eine Anhäufung von IOCG- und Manto-artigen Lagerstätten unterschiedlicher Größe beherbergt. Zu den wichtigsten Betrieben innerhalb des Gürtels zählen Alcaparrosa, Carola, Española, Punta del Cobre, Santos, Socavón Rampa und Trinidad, während der Candelaria-Komplex von Lundin Mining etwa 50 km weiter nordöstlich liegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80268/SuperCopper_080725_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Standort des Projekts Castilla, Copiapo, Chile

Die Infrastruktur ist hervorragend: Die Panamericana und eine Hochspannungsleitung verlaufen nur 5 km östlich des Konzessionsgebiets, die Eisenbahnstrecke von Copiapó befindet sich 60 km weiter nördlich und mehrere SX-EW-Anlagen sind mit dem Lkw erreichbar.

Die Topografie bei Castilla ist eine sanft hügelige Wüste mit einer dünnen Kiesschicht auf einer durchschnittlichen Höhe von etwa 375 m, was eine ganzjährige Exploration mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Community ermöglicht.

Bedingungen der Transaktion:

Meilenstein Auslöser Barzahlung an Verkäufer Zeitpunkt

(USD)

(a) Abschlusszahlung Übertragung von 100-%-Besitzrecht an Super 100.000 $ Zahlbar am Abschlussdatum

Copper; keine NSR-Royalty, kein

Rückkaufrecht

(b) Entdeckungsbonus Erster Bohrlochabschnitt mit 50.000 $ Zahlbar innerhalb von 15 Tagen nach der

10 m mit 1,0 % Cu-Äquivalent Veröffentlichung

oder

40 m mit 0,4 % Cu-Äquivalent

(c) PEA-Bonus Positive PEA gemäß NI 43-101 mit Kapitalwert 150.000 $ Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach der

nach Steuern 50 Mio. USD Einreichung der PEA auf

SEDAR+

(d) Produktionsbonus Erster kommerzieller Verkauf von Konzentrat oder 1.000.000 $ Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten

Kathoden vom kommerziellen

Projekt Verkauf.

Gemäß dem verbindlichen endgültigen Abkommen soll das Projekt vom Unternehmen über seine kürzlich gegründete chilenische Tochtergesellschaft erworben werden. Der Abschluss der Übernahme unterliegt einer Kaufprüfung durch das Unternehmen, einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange (sofern erforderlich), den üblichen Abschlussbedingungen sowie anderen für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen. Der Abschluss des Erwerbs wird zurzeit am oder um den 21. Juli 2025 herum erwartet.

Strategische Grundgedanken:

Nach dem Abschluss der Übernahme wird Super Copper über die Eigentümerschaft an zwei einander ergänzenden Projekten in Chile verfügen:

– Projekt Castilla – oberflächennahe, haufenlaugungsartige Mineralisierung mit schnellem, kostengünstigerem Potenzial; und

– Projekt Cordillera Cobre – ein größeres Sulfidziel, das im Jahr 2025 die Phase 2 der geophysikalischen Untersuchungen durchläuft.

Da beide Assets in einem Umkreis von weniger als 100 km liegen, wird das Unternehmen ein einziges Explorationsteam und gemeinsame Dienstleistungsverträge einsetzen, wodurch die Kosten pro Meter möglicherweise gesenkt und die Entscheidungsfristen verkürzt werden können (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80268/SuperCopper_080725_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2: Allgemeiner Standort der Mineralprojekte von Super Copper – Cordillera Cobre und Castilla, Copiapo, Chile

Geplantes Arbeitsprogramm

Super Copper bewertet zurzeit ein Arbeitsprogramm für das Projekt Castilla. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinem geologischen Team, Beratern, Technologieanbietern und Ausführungspartnern zusammen, um den Plan zu erstellen, und wird anschließend ein Update bereitstellen.

Über Super Copper Corp.

Super Copper (CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60) ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: 1 (778) 747-2968

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält Daten, die historischer Natur sind und vom Unternehmen nicht überprüft wurden*. Die in der Nähe gelegenen historischen Lagerstätten, Minen und Projekte bieten einen geologischen Kontext für das Projekt Castilla und das Projekt Cordillera Cobre, sind jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass sie ein ähnliches Potenzial für eine Mineralisierung bzw. eine Mineralisierung ähnlicher Größe oder ähnlichen Gehalts aufweisen. Weder für das Projekt Castilla noch für das Projekt Cordillera Cobre wurden Mineralressourcen geschätzt, und es gibt keine Garantie, dass weitere Arbeiten zu einer Mineralressourcenklassifizierung führen werden.

*Scott Jobin-Bevans, 2024; mit National Instrument 43-101-konformer technischer Bericht für das Kupferprojekt Buen Retiro, Atacama-Region III

Copiapó Province and Copiapó Comuna Chile; unveröffentlichter technischer Bericht von Caracle Creek Chile SpA im Auftrag von Fitzroy Minerals Inc., S. 173.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens und spiegeln aktuelle Erwartungen und Annahmen wider. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: der erfolgreichen Abschluss der Akquisition des Projekts Castilla; das erwartete Explorationspotenzial und die geologischen Eigenschaften des Projekts; die Erwartungen hinsichtlich der Kupfermineralisierung und der metallurgischen Ähnlichkeiten mit dem nahegelegenen Projekt Manto Negro; die Bewertung des Projekts durch den Markt; dass das Unternehmen zwei komplementäre Projekte in Chile besitzt; dass das Unternehmen ein einziges Explorationsteam und gemeinsame Dienstleistungsverträge einsetzt und so die Kosten pro Meter reduziert und die Entscheidungsfristen beschleunigt; das erwartete Abschlussdatum der Akquisition; geplante Explorationsaktivitäten und Zeitpläne; der potenzielle wirtschaftliche Wert des Projekts; erwartete Vorteile aus logistischen Synergien zwischen den Projekten Castilla und Cordillera Cobre; die Fähigkeit des Unternehmens, Wert aus meilensteinabhängigen Zahlungen zu erzielen; die Veröffentlichung eines geplanten Updates zum Arbeitsprogramm durch das Unternehmen; und die Gesamtstrategie und Wachstumspläne von Super Copper.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese Risiken beinhalten, ohne Einschränkung: das Risiko, dass Explorationsergebnisse die historischen Daten oder Mineralisierungen nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass das Projekt Castilla keine wirtschaftlich abbaubaren Mineralressourcen beherbergt; dass die Meilensteinereignisse, die weitere Zahlungen auslösen, nicht eintreten; dass Genehmigungs-, Finanzierungs- oder Erschließungshürden den Fortschritt des Projekts verzögern oder verhindern können; dass die Explorationskosten die Erwartungen übersteigen; dass sich geologische Interpretationen als ungenau erweisen; das Unvermögen des Unternehmens, sich Genehmigungen, Finanzierungen oder Ausrüstungen zu sichern; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Marktnachfrage; regulatorische oder geopolitische Entwicklungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie Risiken, die im Allgemeinen mit der Mineralexploration und -erschließung in Chile im Frühstadium verbunden sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollten sie nicht als Garantie für zukünftige Leistungen angesehen werden. Die Wörter glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, können, werden, schätzen, potenziell und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter.

Die Leser werden gewarnt, sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Super Copper lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Investoren sollten die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, für eine vollständige Diskussion der Risikofaktoren und Ungewissheiten beachten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

