Super Copper gibt strategische Beteiligung von Apeiron Investment Group bekannt

– Apeiron Investment Group ist das Family Office des bekannten Investors und Unternehmers Christian Angermayer.

– Beteiligung stärkt Super Coppers Bilanz durch Share Units im Wert von 1 Million $.

– CEO und Direktoren unterzeichnen freiwillige Lock-Up-Vereinbarungen für über 7 Millionen Wertpapiere, um langfristig eine konsistente Strategie sicherzustellen.

– Finanzierung dient der weiteren Exploration in Super Coppers Vorzeigeprojekt in Chile sowie der strategischen Expansion auf globaler Ebene samt Übernahmeinitiativen.

22. Mai 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen eine strategische Beteiligung von Apeiron Investment Group Limited (Apeiron) sichern konnte. Apeiron ist ein international führendes Family Office, das vom Unternehmer und Investor Christian Angermayer gegründet wurde.

Apeiron hat sich bereit erklärt, über eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung 4.000.000 sog. Share Units des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,25 $ pro Einheit zu erwerben, was einem Bruttoerlös in Höhe von 1.000.000 $ entspricht (die Finanzierung). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und einem Warrant, der innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,30 $ berechtigt, zusammen.

Christian Angermayer, Gründer von Apeiron Investment Group, erklärt: Kupfer ist von grundlegender Bedeutung für die industrielle Fertigung, den Verteidigungssektor und weitere kritische Infrastruktur – gerade jetzt, wo wir an der Schwelle zu einer neuen Ära des rasanten Wachstums stehen, das durch die KI befeuert wird. Für uns ist Super Copper eine noch unbeschriebene Plattform mit hervorragendem Potenzial in der globalen Bergbaubranche. Das Projekt Cordillera Cobre zeichnet sich durch seine hohen Erzgehalte und seine entsprechende Größe in einer führenden Bergbauregion aus, und auch die Vision des Unternehmens, durch globale Übernahmen strategisch zu wachsen, hat uns überzeugt. Apeiron ist es eine große Freude, das Führungsteam von Super Copper beim Aufbau dieser innovativen Kupferexplorationsplattform zu unterstützen. Für uns ist diese Beteiligung lediglich der erste Schritt im Rahmen unserer langfristigen Partnerschaft. Wir sind stolz darauf, Super Copper in die nächste Wachstumsphase zu begleiten und gemeinsam das gesamte Potenzial der Vision dieses Unternehmens zu erschließen.

Zachary Dolesky, CEO von Super Copper, fügt hinzu: Diese strategische Beteiligung von Christian Angermayers Apeiron Investment Group stellt einen entscheidenden Faktor für Super Copper dar. Mit dieser Unterstützung können wir die Exploration bei Cordillera Cobre forcieren und gleichzeitig aktiv weitere strategische Übernahmechancen sondieren, um unsere Aktivitäten international auszuweiten. Aus der Finanzierungstransaktion wird Super Copper mit einer gestärkten Bilanz und ohne langfristige Verbindlichkeiten hervorgehen und mit rund 36 Millionen ausstehenden Aktien gut aufgestellt sein. Wir sind voller Energie und bereit, unsere ehrgeizige Vision umzusetzen.

Führungsteam unterzeichnet freiwillige Lock-Up-Vereinbarungen

In Verbindung mit der Finanzierung werden Zachary Dolesky, CEO von Super Copper, sowie alle anderen Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens freiwillige Lock-Up-Vereinbarungen unterzeichnen, die sich auf insgesamt rund 7 Millionen Stammaktien und Optionen beziehen.

Herr Dolesky hat zugestimmt, von einer Veräußerung von 5.317.360 Stammaktien abzusehen, solange Apeiron eine Mindestbeteiligung von 10,0 % am Unternehmen hält (auf teilweise verwässerter Basis). Parallel dazu haben sich alle anderen Direktoren und leitenden Angestellten, vorbehaltlich der Beibehaltung einer Mindestbeteiligung von Apeiron an der Gesellschaft in Höhe von 10,0 % (auf teilweise verwässerter Basis), bereit erklärt, eine Sperrfrist für einen Zeitraum von 18 Monaten für die Veräußerung weiterer 1.725.000 Stammaktien und Optionen zu wahren. Diese Lock-Up-Vereinbarungen sollen die gemeinsame Linie zwischen Unternehmensführung und Aktionären untermauern. Sie demonstrieren die langfristige Überzeugung von der Sinnhaftigkeit der Wachstumsstrategie des Unternehmens und stärken die Stabilität der Kapitalstruktur des Unternehmens, das in seine nächste Entwicklungsphase eintritt.

Rahmenbedingungen der Finanzierung

Erwartungsgemäß wird Apeiron bei Abschluss der Finanzierung rund 10,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis halten. Darüber hinaus wird das Unternehmen Apeiron als Gegenleistung für die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für das Unternehmen insgesamt 4.000.000 Restricted Share Units (RSUs) im Rahmen seines Aktienoptionsplans 2024 (der Plan) gewähren, wovon 3.000.000 RSUs bei Abschluss gewährt werden und 1.000.000 RSUs gewährt werden, sobald dies gemäß den Bedingungen des Plans zulässig ist und vorbehaltlich der Verfügbarkeit im Rahmen des Plans. Um die Gewährung der RSUs zu erleichtern, haben bestimmte Optionsinhaber zugestimmt, 1.100.000 ausstehende Optionen zu stornieren.

Die Warrants, die den im Rahmen der Finanzierung an Apeiron abzutretenden Einheiten zugrunde liegen, und auch die RSUs sind an eine Ausübungs- oder Umwandlungsbeschränkung gebunden, die Apeiron eine Ausübung der Warrants oder eine Umwandlung der RSUs untersagt, wenn die Anzahl der aufgrund einer solchen Ausübung oder Umwandlung auszugebenden Stammaktien zusammen mit allen anderen Stammaktien des Unternehmens, die sich im Besitz von Apeiron befinden, 19,9 % aller zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien übersteigen würde, es sei denn, das Unternehmen hat die Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung einer neuen Kontrollperson gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erwirkt.

Zeitgleich mit dem Abschluss der Finanzierung werden Apeiron und das Unternehmen eine Vereinbarung über Investorenrechte unterzeichnen, die Apeiron unter anderem bestimmte Rechte einräumt, sofern die Firma eine Mindestbeteiligung am Unternehmen aufrechterhält. Diese sind: (i) das Recht, sich an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen; (ii) Aufstockungsrechte im Falle von verwässernden Emissionen; und (iii) das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Person in das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren.

Super Copper hat die Absicht, den Erlös aus der Finanzierung für den raschen Ausbau seines Vorzeigeprojekts Cordillera Cobre in Chile und zur Unterstützung breiterer Geschäftserweiterungsinitiativen wie gezielte Übernahmen zu verwenden. Die Mittel sollen außerdem in das allgemeine Working Capital, einschließlich Marketing und Investor Relations, fließen.

Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 29. Mai 2025 abgeschlossen. Das Unternehmen plant über die Beteiligung von Apeiron hinaus keine weiteren Finanzierungen. Die den Einheiten und RSUs zugrunde liegenden Wertpapiere unterliegen nach den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltedauer.

Explorationsprogramm im Vorzeigeprojekt Cordillera Cobre

Die Arbeiten im Projekt Cordillera Cobre schreiten voran. Die jüngste Entnahme von Explorationsproben hat Erzgehalte von bis zu 10,3 % Kupfer und 296 g/t Silber ergeben (1). Im Rahmen dieser ersten Probenahme wurde eine ausgedehnte Kupfermineralisierung ermittelt, welche die Möglichkeit des Vorkommens eines Kupfersystems auf dem Projektgelände untermauert. Cordillera Cobre befindet sich rund 43 km nordöstlich der Stadt Copiapó in Chile. Diese Region verfügt über eine erstklassige Infrastruktur und es sind hier auch internationale Großunternehmen vertreten. Das Unternehmen ist derzeit mit der Planung seines Phase-2-Arbeitsprogramms beschäftigt und wird in weiterer Folge ein Update dazu veröffentlichen.

Über Apeiron Investment Group

Apeiron Investment Group ist das Family Office des Unternehmers Christian Angermayer. Im Kern wird Apeiron von einem Optimismus für eine Zukunft angetrieben, in der Technologie den Menschen ein längeres, gesünderes und erfüllteres Leben ermöglicht. Apeiron sieht sich als praxisorientierter, zuverlässiger und langfristiger Partner, der Gründer und aufstrebende Asset Manager dabei unterstützt, die Grenzen der Vorstellungskraft auszuweiten und eine Zukunft zu gestalten, in der es sich zu leben lohnt.

Apeiron ist mit Teams in New York, London, Berlin, Abu Dhabi und Malta vertreten und verfolgt einen globalen Investmentansatz mit mehreren Strategien, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt. Apeiron ist einerseits direkt an innovativen Unternehmen beteiligt und agiert andererseits in Verbindung mit Minderheitsbeteiligungen an aufstrebenden Vermögensverwaltern auch als Ankerinvestor und Limited Partner. Die Asset Manager, an denen Apeiron beteiligt ist, verwalten derzeit ein externes Vermögen in Höhe von rund 5 Milliarden $.

Über die eigene Bilanz umfasst Apeirons Ansatz der direkten Beteiligung den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen – von der Inkubation und Akzeleration bahnbrechender Geschäftsideen über die Skalierung von Unternehmen in der Wachstumsphase bis hin zu effektiven Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Kupfer- und Edelmetallprojekten konzentriert. Derzeit widmet sich das Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures der Erschließung einer aussichtsreichen Kupferkonzession in Chile. Das Projektgelände liegt in der kupferreichen Venado-Formation in der nordchilenischen Provinz Atacama – einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz internationaler Großunternehmen. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: 1 (778) 747-2968

(1) Diese Ergebnisse wurden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Februar 2025 mit dem Titel Super Copper liefert mehrere hochgradige Kupfer-Analyseergebnisse mit bis zu 10,3 % Cu veröffentlicht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Stichproben ausgewählte Proben sind und möglicherweise nicht die tatsächliche Mineralisierung widerspiegeln.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer unabhängigen sachkundigen Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in Rechtsordnungen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 1933 Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Definition in Regulation S gemäß dem 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von einer Ausnahmeregelung von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und die zukünftige Leistung von Super Copper Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: die Bedingungen der Investition von Apeiron; die Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung; die Anzahl der RSUs, die Aperion gewährt werden, und deren Bedingungen; der Abschluss eines Abkommens über Investorenrechte zwischen dem Unternehmen und Apeiron und dessen Bedingungen; der Zeitplan für den Abschluss der Finanzierung; der Abschluss freiwilliger Lock-ups durch die Direktoren und Officers; die Gründung einer langfristigen Partnerschaft zwischen Apeiron und dem Unternehmen; Explorationsaktivitäten und Erweiterungspläne beim Projekt Cordillera Cobre, einschließlich der Entwicklung der Explorationsphase 2; das Projekt Cordillera Cobre, das für die Erschließung bereit ist; das Unternehmen, das ein späteres Update zum Phase-2-Programm bereitstellt; die Verfolgung strategischer Akquisitionen; und die breitere Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den geäußerten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorationsergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprechen; geologische Interpretationen, die sich als falsch erweisen; Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen oder Finanzierungen für weitere Explorationen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Faktoren, die die Bergbaubranche betreffen.

Die Wörter antizipieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, schätzen, planen, können, werden, sollten, anstreben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl Super Copper davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Investoren sollten die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

