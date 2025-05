75 Jahre Rolf Möller – Ein Leben für Restaurierung, Kunst und Denkmalpflege

Der Restaurator Rolf Möller wird 75. Sein Lebenswerk umfasst bedeutende Projekte der Denkmalpflege – von der Wartburg bis zur Renaissance-Malerei in Waldau.

Ehrung für den Diplom-Restaurator, Designer und Namensgeber des Romoe Netzwerks

Erfurt, Mai 2025 – Am 22. Mai 2025 feiert der Thüringer Restaurator Rolf Möller seinen 75. Geburtstag. Mit seinem jahrzehntelangen Wirken im Bereich Restaurierung, seinem gestalterischen Gespür und seiner tiefen handwerklichen Kompetenz zählt Rolf Möller zu den prägenden Persönlichkeiten in der deutschen Denkmalpflege.

Nach seiner Lehre als Maler- und Lackierer bei Kunsthandwerker und Restaurator Walter Möller (1966-1968) absolvierte Rolf Möller ein Studium an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung in Berlin/Potsdam (1968-1971) mit Spezialisierung auf Architektur- und Raumfassung. Seine Diplomarbeit fertigte er an der Martin-Luther-Universität Halle über den Treppenaufgang mit konservatorischer Maßnahmekonzeption an. 1996 wurde sein Abschluss im Rahmen des Einigungsvertrags als Diplom-Designer / Restaurator (FH) anerkannt. Ergänzend legte er 1975 erfolgreich die Prüfung zum Malermeister ab.

Seitdem war er für zahlreiche bedeutende Projekte verantwortlich, bei denen er kunsthistorische Substanz freilegte, dokumentierte, restaurierte und langfristig sicherte.

Zu den herausragenden Stationen seines Wirkens zählen unter anderem:

* Wartburg bei Eisenach – Restaurierung farbiger Raumfassungen

* Schloss Wilhelmsburg, Schmalkalden – Wand- und Deckenfassungen

* Marktkirche in Halle/Saale – Freilegung und Konservierung gotischer Bausubstanz

* Schloss Weilburg (Hessen) – Befunduntersuchungen und Raumausstattungen

* Dom zu Erfurt – Restaurierung von Gewölben und Wänden

* Haus zum Sonneborn (Hochzeitshaus), Erfurt – Sgraffiti, Renaissance-Bohlenstube und Fassungsdokumentation

Aktuell ist Rolf Möller in der historischen Kirche im Ort Waldau bei Schleusingen in Thüringen tätig. Dort entdeckte und sicherte er eine originale Emporenmalerei aus dem Jahr 1603 – eine Renaissancefassung, die über Jahrhunderte nicht sichtbar war. Durch seine sorgfältige Analyse, Freilegung und Dokumentation wird dieser verborgene Schatz der Öffentlichkeit und der Forschung wieder zugänglich gemacht.

Impulsgeber und Namenspatron: Das Romoe Netzwerk

Rolf Möller ist nicht nur durch seine restauratorischen Projekte bekannt, sondern auch als ideeller Begründer des Romoe Netzwerks – eine Plattform, die sich dem fachlichen Austausch in den Bereichen Restaurierung, Denkmalpflege und Kunsthandwerk widmet. Der Name „Romoe“ geht direkt auf seinen Namen zurück und steht sinnbildlich für die Verbindung von Erfahrung, Handwerk, Kultur und digitaler Zukunft.

Gegründet von seinem Sohn Mathias Möller, hat sich Romoe zu einem der größten Netzwerke seiner Art entwickelt. Mit über 3.000 Mitgliedern in über 80 Ländern bietet Romoe eine Plattform für den Austausch von Fachwissen, Projektdokumentationen, Fortbildungen und beruflichen Perspektiven im Bereich der Kulturguterhaltung.

Wissen bewahren – Werte erhalten

Rolf Möller steht für den generationenübergreifenden Erhalt von Bau- und Kunstgeschichte. Seine Fähigkeit, historische Farb- und Formensprache zu erkennen, zu interpretieren und fachgerecht zu sichern, ist Ausdruck seiner Hingabe und seines tiefen Verständnisses für Kulturerbe. Dabei steht seine Arbeit stets im Spannungsfeld von Forschung, handwerklicher Ausführung und ethischer Verantwortung gegenüber dem Original.

„Was er erhalten hat, spricht bis heute – in Stein, Farbe und Form“, sagt Mathias Möller, Geschäftsführer von Anuvito und Betreiber des Romoe Netzwerks.

Sein Lebenswerk ist Vorbild und Motivation zugleich für eine Denkmalpflege, die historisches Wissen mit zeitgemäßer Praxis verbindet.

Über Romoe

Romoe ist ein internationales Netzwerk für Fachleute aus Restaurierung, Konservierung und Denkmalpflege. Die Plattform bietet kostenfreie Profile, eine projektbezogene Referenzdarstellung, themenspezifische Inhalte sowie digitale Tools für Sichtbarkeit und fachlichen Austausch.

Weitere Informationen unter:

www.romoe.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

anuvito GmbH

Herr Mathias Möller

Mauer 3

98530 Dillstädt

Deutschland

fon ..: +491708979649

web ..: https://www.romoe.com/

email : presse@romoe.com

Konservierung & Restaurierung: Mit Dipl. Designer und Restaurator Rolf Möller bietet die anuvito GmbH die Vorbereitung und Durchführung von Konservierungs- und Restaurationsarbeiten an historischen Objekten, sowie die Ausführung moderner Raumgestaltung in industriellen und privaten Objekten.

Pressekontakt:

anuvito GmbH

Herr Mathias Möller

Mauer 3

98530 Dillstädt

fon ..: +491708979649

email : presse@romoe.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lackiererei Doden – Perfektion in Farbe und Lackierung ArcX präsentiert den weltweit ersten Smart Ring für Sport und Fitness