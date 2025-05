Drei Bestseller in einem Paket: Sweat-Off launcht Try Set

Neu bei Sweat-Off

Mit dem neuen Sweat-Off Try Set präsentiert Sweat-Off eine praktische Lösung für alle, die das passende Produkt für ihr individuelles Schwitzproblem und ihre Hautbedürfnisse suchen. Das Try Set kombiniert drei bewährte Bestseller in praktischer Probiergröße – ideal zum Testen, Vergleichen und Mitnehmen.

Entstanden aus dem direkten Austausch mit der Community

Wie viele Innovationen bei Sweat-Off entstand auch das Try Set aus dem engen Dialog mit Kund:innen. „Immer wieder haben Kunden bei uns angefragt, ob es Tester gibt. Mit dem Try Set können wir ihnen nun eine gute Lösung bieten – mit unseren drei Bestsellern im praktischen Mini-Format“, erklärt Oxana Zhuravkova, Geschäftsführerin von Sweat-Off.

Der Wunsch, verschiedene Produkte unkompliziert ausprobieren zu können, stand dabei im Mittelpunkt. Es ist eine Entscheidungshilfe insbesondere für neue Kund:innen, die unsicher sind, ob die klassische oder die sensitive Linie besser zu ihnen passt.

Bewährte Wirksamkeit im kompakten Format

Das Try Set vereint erstmals Produkte aus beiden Sweat-Off Linien in einem Paket:

* Sweat-Off Antitranspirant Roll-On (10 ml) – der Klassiker für zuverlässigen Schutz unter den Achseln.

* Sweat-Off Antitranspirant Gel (5 ml) – speziell für den Einsatz an Händen und Füßen entwickelt.

* Zwei Sweat-Off sensitive Try Pads – ideal für empfindliche Körperpartien und sensible Hauttypen.

Alle Produkte basieren auf bewährten Sweat-Off-Formeln, die nachweislich Schweiß stoppen und sehr gut hautverträglich sind.

Drei Produkte – ein Set – volle Flexibilität

Mit dem Try Set erhalten Kund:innen drei hochwirksame Produkte zum attraktiven Set-Preis. Das Probierformat bietet nicht nur eine Entscheidungshilfe, sondern sorgt auch für mehr Flexibilität im Alltag und auf Reisen – immer perfekt vorbereitet auf jede Situation.

Verfügbarkeit und Bezugsquelle

Das Sweat-Off Try Set ist ab sofort exklusiv im Webshop von Sweat-Off erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

netfame GmbH

Herr O Shmykov

Tucholskystr. 13

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 721 151 99 055

web ..: https://www.sweat-off.com

email : kontakt@netfame.de

Bereits seit 2006 wird das Sweat-Off Antitranspirant angeboten und hat sich seitdem bei zahlreichen Anwendern bewährt. Prof. Dr. Christian Raulin gründete das Unternehmen mit dem Ziel sich als der Experte für sogenannte Antitranspirante auf dem deutschsprachigen Markt zu etablieren.

Dieses Ziel ist inzwischen erreicht: Fachleute empfehlen heute Sweat-Off-Produkte bei vermehrter Schweißbildung und Minderung von starkem Schwitzen bei Frauen in verschiedenen Lebensphasen.

Pressekontakt:

Sweat-Off GmbH

Frau Oxana Zhuravkova

Reinhold-Frank-Straße 58

76133 Karlsruhe

fon ..: +49 (0) 721 151 99 055

email : info@sweat-off.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

2 neue Produkte und 2 Red Dot Awards – ritter landet Design-Volltreffer! Wenn Frühling zur Qual wird: Pollenallergien bei Haustieren erkennen und behandeln