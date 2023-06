DCH Energy – Wärmepumpe und passende Photovoltaik im Paket zu bisher unerreichtem Preis-Leistungs-Verhältnis

DCH Energy GmbH bietet auf Intersolar günstige Komplettlösung

Die DCH Energy GmbH setzt auf Nachhaltigkeit und bietet preisbewussten Hausbesitzern eine umweltbewusste Lösung für die Heizung ihres Hauses an – die Volkswärmepumpe.

Ab sofort können Kunden bei DCH Energy moderne Wärmepumpen von 4,0 bis 16,0 KW im Paket mit passenden Photovoltaikanlagen mit bis zu 12 kWp erwerben. Das Angebot wird am Dienstag, 13.06.2023, auf der diesjährigen Intersolar Europe in München vorgestellt und gilt zu den Messekonditionen noch bis zum 30.06.2023.

Die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ist die ideale Lösung, um die Umwelt zu schonen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Die Wärmepumpe nutzt die Energie aus der Umgebungsluft, um das Haus zu heizen oder zu kühlen. Die Photovoltaikanlage erzeugt Strom aus Sonnenenergie, der wiederum für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dadurch wird der Gesamtenergiebedarf des Haushalts massiv reduziert und die Umwelt nachhaltig geschont.

Die im Angebotspaket eingesetzten 230 Volt Wärmepumpen mit deutschsprachiger Steuerung bieten eine Komplettausstattung im Funktionsbereich bis -25°C Außentemperatur zum Heizen, Kühlen und für Warmwasser an und erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C. Es lassen sich unterschiedliche Heizkreistemperaturen realisieren, die Systeme sind Smart-Grid-fähig und können mit allen anderen Energieträgern, wie Wind, Gas oder Wasserstoff gekoppelt werden.

Die DCH Energy GmbH bietet ihren Kunden dazu eine Komplettlösung mit passenden High Performance PV-Modulen an, die auf die individuellen Bedürfnisse des Haushalts abgestimmt wird. Das Unternehmen berät seine Kunden umfassend und vermittelt die Installation der Wärmepumpe und Photovoltaikanlage an seine Fachpartner.

Intersolar Stand A2-640 (Halle 2)

„Wir haben unser Know How mittlerer bis großer PV-Anlagen mit dem technologischen Vorsprung modernster Wärmepumpentechnologie gebündelt und damit ein nie dagewesenes Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen können“, berichtet André Habedank, CSO heating systems bei DCH Group international. Die geschnürten Pakete können individuell mit Stromspeicher oder Wallbox erweitert werden. Am Messestand A2-640 (Halle 2) können sich Besucher Ihren persönlichen Wärmebedarf berechnen lassen und erhalten sofort ein individuell zugeschnittenes Angebot.

Durch die Investition in eine Wärmepumpe und Photovoltaikanlage können Hausbesitzer langfristig Energiekosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit den angebotenen Paketen kann ein effizienter Baustein dezentraler Energieversorgung realisiert werden. Die DCH Energy GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, umweltbewusst zu handeln und bietet eine nachhaltige Lösung für die Umstellung auf erneuerbare Energien an.

Interessierte können sich bei der DCH Energy GmbH über die verschiedenen Pakete und Preise informieren.

Kontakt:

DCH Energy GmbH, In der Wehbach 17, 57080 Siegen

Telefon: 0271/3878100 – E-Mail: info@dch-group.com

Weitere Informationen unter: https://dch-group.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DCH Energy GmbH

Frau Marketing Team

In der Wehbach 17

57080 Siegen

Deutschland

fon ..: 0271/3878100

web ..: https://dch-group.de/

email : info@dch-energy.de

Der Spezialist für Photovoltaikanlagen, mit Hauptquartier in Siegen und Standorten in China, Ghana, Äthiopien, Pakistan und in der Türkei hat sich als Unternehmensziel gesetzt, die Kosten der Produkte der europäischen Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zu Erneuerbarer Energien schnell und dauerhaft zu senken und die Technologie wettbewerbsfähig zu machen.

Die Firma Beijing DCH Energy Technology Co. LTD hat sich seit der Gründung 2006 innerhalb weniger Jahre von einem der größten Solarwaferhersteller zu einem der führenden Photovoltaik- und LED-Unternehmen weltweit entwickelt.

Das umfangreiche Produktportfolio reicht von Solarzellen, kristallinen Solarmodulen bis hin zu kompletten Photovoltaik-Systemen. DCH Beijing entwickelt und produziert seine Produkte in Changping, sowie die LED-Produkte in Shenzhen und vermarktet sie über ein weltweites Vertriebsnetz auch in Europa und Deutschland.

