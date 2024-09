Charlien: Ihre neue Single thematisiert voller Intensität und Leidenschaft Ängste in der Liebe

Sag lieber nicht – die neue Single

Wenn die Angst vor zu großer Nähe eine Beziehung plötzlich an den Rand des Abgrunds bringt, dann sind wir mitten in der brandneuen Single „Sag lieber nichts“ von Charlien. Die österreichische Sängerin, die erst vor Kurzem durch ihr Duett mit Semino Rossi für Aufsehen gesorgt hat, zeigt einmal mehr, welch grandiose Sängerin sie ist und dass sie auch vor ernsteren Themen im Schlager nicht zurückscheut.

Wer hat so ein Gefühl nicht schon einmal am eigenen Leib verspürt? Eine neue Liebe tritt ins Leben und der Himmel hängt plötzlich voller Geigen. Alles scheint perfekt. Doch dann geht der Partner unvermittelt auf Abstand und stößt einen buchstäblich vor den Kopf. Um dieses psychologische Phänomen der Bindungsangst dreht sich die brandneue Single „Sag lieber nichts“ von Charlien, in der die aufstrebende Sängerin zeigt, dass sich ein moderner Schlager von heute durchaus auch um ein ernstes Thema drehen kann.

Wie schon in ihrem ersten großen Hit „Fühlst du nichts“ beweist Charlien auch in ihrer neuen Single, dass sie die Balance zwischen den leisen, gefühlvollen und lauten, kräftigen Tönen wie eine Meisterin beherrscht. Wenn sie die Zeilen „Ich kenn deine Angst, wenn Gefühle größer werden“ voller Intensität singt und darauf „Nimm meine Hand, lass diese Liebe noch nicht sterben“ folgen lässt, dann kann man ihr Gefühl der Zerrissenheit beinahe physisch spüren. Einmal mehr unterstreicht Charlien, warum sie von zahlreichen Experten als eine der größten Zukunftshoffnungen im Schlager gesehen wird. Ihre Auftritte bei nicht weniger als vier großen Live-TV-Shows in diesem Jahr, sind der eindrucksvolle Beweis dafür.

Charlien, die durch ihr Duett „Musik meines Herzens“ mit Semino Rossi und Hits wie „Millionen Optionen“ oder Tornado innerhalb kürzester Zeit einem großen TV-Publikum bekannt wurde, gehört mit über 5 Millionen Streams und durchschnittlich 70.000 monatlichen Hörern auf Spotify zu einer der meistgestreamten Schlagersängerinnen aus Österreich. Im Radio landete sie bereits zwei Top 3 Hits in Österreich und einen Top 10 Hit in Deutschland. Auch im TV konnte sie in den letzten beiden Jahren eine gehörige Portion Erfahrung sammeln. So kann sie auf Auftritte bei Immer wieder sonntags, ZDF-Fernsehgarten, Starnacht am Wörthersee, Die Ross Antony Show, Die Schlager des Monats oder erst Anfang dieses Jahres beim Wenn die Musi spielt Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim verweisen.

Produziert wurde die Single von Hubert Molander, der bereits für viele namhafte Künstler wie Beatrice Egli, Semino Rossi oder Vanessa Mai Radio-Hits geschrieben hat. Gemeinsam mit ihm arbeitet Charlien gerade an ihrem Debüt-Album, das 2025 erscheinen soll.

