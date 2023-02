ChatGPT: KI-Revolution im E-Commerce

KI-generierte Texte verändern den E-Commerce und Aimeos ist das erste Shopsystem, das ChatGPT zum Erzeugen und DeepL zum Übersetzen von Texten integriert.

Seit der Verfügbarkeit von ChatGPT, einem umfangreichen maschinellen Sprachlernmodell von OpenAI, scheint die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch zu sein. Redakteure, die Texte schreiben könnten nun eine aussterbende Spezies werden, da Tools wie ChatGPT dasselbe in Sekundenschnelle und in fast derselben Qualität kann. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie DeepL, ein auf maschinellem Lernen basierendes Übersetzungstool, die Übersetzungsbranche zuvor verändert hat.

Vor allem im E-Commerce benötigen Suchmaschinen wie Google eine Menge relevanter Texte, bevor eine Seite in den Suchergebnissen ganz oben erscheint. Das kann nun in Aimeos automatisiert werden, der ersten E-Commerce Plattform mit direkter Integration von ChatGPT und DeepL. Damit können Redakteure jeden beliebigen Text in nur wenigen Sekunden erstellen und ihn in 29 Sprachen übersetzen lassen.

Nicht nur Texte auf Basis bestehender Produktspezifikationen sind möglich, sondern auch hilfreiche Informationen für Kunden. Je nach Eingabeaufforderung generiert ChatGPT z.B. auch Styling-Tipps für Mode oder Gesundheitsinformationen für Allergiker – alles, worüber es bereits Veröffentlichungen im Internet gibt, die in das Training des KI-Modells eingeflossen sind.

Obwohl ChatGPT Texte in verschiedenen Sprachen generieren kann, ist die Qualität umso besser, je mehr Texte in der jeweiligen Sprache zum Thema vorhanden sind. Da DeepL qualitativ gute Texte in weniger verbreitete (europäische) Sprachen übersetzen kann, wird dies die Professionalisierung von Online-Shops in diesen Sprachregionen stark beschleunigen.

Sie können Aimeos und die Möglichkeiten von ChatGPT und DeepL selbst in der Aimeos Admin-Demo ausprobieren:

https://admin.demo.aimeos.org/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aimeos GmbH

Herr Norbert Sendetzky

Rennbahnstraße 32

22111 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04086684491

web ..: https://aimeos.org

email : norbert@aimeos.com

Aimeos ist eine E-Commerce Plattform für die Erstellung von kundenspezifischen Online-Shops, skalierbaren Marktplätzen und komplexen B2B Applikationen für mittlere und große Unternehmen.

