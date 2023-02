Manuka Resources – Strategischer Explorationsbericht unterstreicht das Potenzial für bergbaunahe Ressourcen

14. Februar 2023

ASX: MKR

Highlights

– Die strategische Analyse umreißt die für 2023-2024 vorgeschlagenen schnellen Explorationsaktivitäten in Manukas Cobar-Liegenschaften, um den Bestand an angedeuteten Mineralressourcen erheblich zu vergrößern;

– Die Analyse liefert Manuka den Explorationsplan, um bedeutende Ressourcen an Gold, Silber, Kupfer und anderen Basismetallen zu gewinnen.

– Vorgeschlagenes Explorationsbudget von über 8 Mio. Dollar über 2 Jahre, einschließlich >24.000 m Bohrarbeiten;

– Die Exploration in der Nähe der Mine hat Vorrang, da die Möglichkeit besteht, angedeutete Mineralressourcenziele abzugrenzen:

– 22-35 Mio. Unzen Ag mit 40-50 g/t Ag, in erster Linie aus den bestehenden Gruben bei Wonawinta;

– 250.000-530.000 Unzen Au @ +2,5g/t Au, wobei die Tiefenerweiterungen bei Mt Boppy sowie die Prospektionsgebiete McKinnons und Pipeline Ridge Vorrang haben.

– Polymetallische angedeutete Mineralressourcenziele identifiziert, einschließlich hochgradigem Kupfer von bis zu 3 %;

– Es wird erwartet, dass das Explorationsprogramm ein verbessertes strukturelles Modell hervorbringt – Lagerstätten des Cobar-Typs weisen oft keine Oberflächenausprägung auf, daher ist die Abgrenzung der Strukturen mit Schwerpunkt auf Flüssigkeiten entscheidend für die Identifizierung polymetallischer Mineralablagerungen;

– Große Chance, die Mineralisierung des Cobar-Zielgebiets von Manuka zu verstehen, wobei die geplanten Bohrungen darauf abzielen, die Synthese der vorhandenen Daten zu verbessern, um die Einflussfaktoren auf die Mineralisierung besser zu verstehen, was weitreichende positive Auswirkungen auf zukünftige Explorationen haben wird.

– Eine umfassende Analyse The Company and Mitre Geophysics Pty Ltd 2021 – 2023

von geophysikalischen Daten und Berichten aus über 30 Jahren, die in den letzten 24 Monaten abgeschlossen wurde, hat neue Ziele und Informationslücken definiert, die die Explorationsinstrumente und -strategie weiter definieren werden.

Dennis Karp, der Executive Chairman von Manuka, kommentierte:

Die Ergebnisse der strategischen Explorationsüberprüfung deuten auf ein beträchtliches Ressourcenpotenzial auf unseren Cobar-Liegenschaften hin, insbesondere im Hinblick auf Silber und Gold in Minennähe, aber auch auf hochgradige Kupfervorkommen sowie Zink und Blei.

Da unsere Produktionsinfrastruktur bei Wonawinta mit einer Kapazität von über 1 Mio. Tonnen pro Jahr sowohl Gold als auch Silber produzieren kann, sind die in der Nähe entdeckten Vorkommen logischerweise vorrangige Ziele. Cobar ist eine Region, die insbesondere für polymetallische Lagerstätten sehr ergiebig ist, und die geplanten Bohrungen werden eine Fülle von Daten liefern, um unser Verständnis der strukturellen Bedingungen zu verbessern, die für die Abgrenzung weiterer Edelmetall- und polymetallischer Lagerstätten auf unserer Liegenschaft entscheidend sind.

Auszug aus der strategischen Überprüfung Februar 2023 – Manuka Explorationsportfolio

Zusammenfassung

Manuka Resources Ltd (MKR oder das Unternehmen) ist Eigentümer des Silberprojekts Wonawinta und des Goldprojekts Mt Boppy Resources Pty Ltd (MBR) im Bezirk Cobar in NSW (Abbildung S1). Die Aktiva umfassen Folgendes:

– eine Oxidverarbeitungsanlage (Nennleistung 0,8 – 1mtpa) bei Wonawinta auf ML1659;

– die Goldmine Mt. Boppy und die dazugehörigen Konzessionen; und

– eine umfangreiche Reihe von Explorationslizenzen, die sich über eine Fläche von 1081 km² erstrecken und entlang des Streichens an die MLs (1.154 ha) angrenzen, mit historischen Explorationsdaten aus über 50 Jahren Arbeit, die von über zwanzig früheren Betreibern durchgeführt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Konzessionsgebiete von Manuka – Konzessionen Manuka Wonawinta & Mt Boppy

Die aktuellen JORC 2012-konformen Mineralressourcenschätzungen (MRE) für Wonawinta (Ag-Pb) und Mt Boppy (Au) sind in den Tabellen 1 bzw. 2 dargestellt. Die erörterte Explorationsstrategie und -planung konzentriert sich auf die Abgrenzung zusätzlicher angedeuteter Ressourcen, um die in den Tabellen 1 und 2 aufgeführten Ressourcen zu erweitern.

Tabelle 1: Mineralressourcen des Projekts MKR Wonawinta (Stand: April 2021) MKR ASX-Mitteilung 1. April 2021

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.002.png

Tabelle 2: MKR Mt Boppy Mineralressourcen (Stand: Mai 2022) MKR ASX-Mitteilung 29. Juli 2022

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.003.png

Die Aufbereitungsanlage bei Wonawinta war in den Jahren 2020-2023 in Betrieb und behandelte das im Tagebau gewonnene Golderz der Mine Mt Boppy sowie in jüngerer Zeit (seit dem 2. Quartal 2022) die ROM-Lagerbestände des silber- und bleihaltigen Materials von Wonawinta. Dieses Material wird im ersten Quartal 2023 abgebaut und wird wertvolle Betriebsdaten in vollem Umfang liefern, die bei der Entwicklung von Abbauplänen für die Oxidressource Wonawinta verwendet werden.

Dem Unternehmen sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die sich wesentlich auf die in den obigen Tabellen 1 und 2 enthaltenen Informationen auswirken, und alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den entsprechenden Marktveröffentlichungen zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

Manuka-Ressourcen-Dreieck

Das Ressourcendreieck ist ein einfaches Managementinstrument zur Identifizierung und Anwendung geeigneter Explorations- und Evaluierungsarbeitsprogramme auf vorrangige Ziele, die dem Bergbauteam letztendlich angedeutete Ressourcen liefern. Angedeutete Ressourcen können dann durch Machbarkeitsstudien im Tagebau und/oder Untertagebau zu wahrscheinlichen Erzreserven modifiziert werden.

Das Ressourcendreieck von Manuka ist in Abbildung 2 dargestellt. Die dargestellten Explorationsprogramme und Budgetausgaben stehen im Einklang mit der Entwicklung von priorisierten Zielen im Ressourcendreieck bis zu einem Punkt, an dem das Ziel entwickelt und vom Bergbauteam genutzt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.004.png

Abbildung 2: MKR-Ressourcen-Dreieck

Die wichtigsten Arbeitsprogramme

– Evaluierung goldhaltiger Oberflächengesteinshalden und Abraumhalden bei Mt. Boppy und McKinnons, die das Potenzial haben, durch Siebung (Gesteinshalden) und eine mögliche Aufwertung der Abraumhalden durch Schwerkraft- oder Dichtstromabscheidung aufgewertet zu werden;

– bohrtechnische Umwandlung der bestehenden vermuteten Silber- und Basismetallressourcen in andeutete Ressourcen bei Wonawinta (offene Abbaustellen Manuka-Boundary-Belah-Bimble und Boundary South Prospect);

– Evaluierung der Tiefenerweiterungen der Goldmine Mt Boppy auf der Grundlage der Modellierung von Mining Associates für 2020-22 und Planung tieferer Diamantbohrungen, um zusätzliche Mineralressourcen zu erproben und festzulegen;

– Durchführung der geologischen Modellierung der Basismetall-Gold-Lagerstätte Pipeline Ridge, erneute Entnahme und Analyse der verfügbaren Diamantbohrkerne und Planung eines Bohrprogramms, das die Fertigstellung eines Minenplans auf der Ebene einer Machbarkeitsstudie (Tagebau oder Untertagebau) ermöglicht;

– Durchführung einer geologischen Modellierung der Goldlagerstätte McKinnons und ihrer Umgebung sowie Entwurf eines Bohrprogramms, das den Abschluss eines Minenplans auf der Ebene einer Vormachbarkeitsstudie (im Tagebau oder unter Tage) ermöglicht; und

– systematische geologische Bewertung anderer Explorationsziele mit geochemischen, geologischen, bohrtechnischen und geophysikalischen Zielen.

Tabelle 3 zeigt die angestrebten zusätzlichen angedeuteten Ressourcen für Silber, Gold und Basismetalle, die von der vorgeschlagenen schrittweisen Exploration erwartet werden.

Tabelle 3: MKR-Zusammenfassung der angestrebten zusätzlichen angedeuteten Ressourcen für Silber, Gold und Basismetalle

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.005.png

Die Tabelle mit den Explorationszielen hat lediglich konzeptionellen Charakter; es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.

Die zusätzlichen Mineralressourcen, die für Silber anvisiert werden, belaufen sich auf insgesamt 22 bis 35 Moz Ag mit einem Gehalt von 40 bis 50 g/t Ag, während die zusätzlichen Mineralressourcen, die für Gold anvisiert werden, sich auf insgesamt 249 bis 527 Koz Au mit Gehalten zwischen 2,5 und 3,8 g/t Au belaufen. Die Basismetallvorkommen liegen zwischen 8 und 17 Mio. t mit variablen Cu-Zn-Pb-Ag-Gehalten und variablen Goldanteilen.

Auf dem Weg zu einer Wachstumsstrategie

Es wurde ein strategischer Plan auf hoher Ebene für Manuka entwickelt, wobei sich die Schlüsselelemente auf kurze Sicht (2023-2024) auf die Generierung und Aufrechterhaltung des Cashflows konzentrieren:

– Q1 2023 Evaluierung der Aufwertung der Gold-in-Fines-Siebung von ROM- und Abraumhalden an den Minenstandorten Mt Boppy und McKinnons und danach Wiederaufnahme des Abbaus bei Mt Boppy, sofern wirtschaftlich machbar;

– Q1 2023 Beantragung von Schürfrechten für die Schürfgebiete McKinnons und Boundary South;

– H1 2023 Evaluierung der Aufwertung der Gold-Tailings-Dammlagerstätten bei Mt Boppy und McKinnons durch Schwerkraftkonzentration; Planung von Machbarkeitstests, falls der Antrag durchführbar ist;

– H1 2023 Optimierung des Betriebsablaufs, um bis zu 130 t/h Oxid-Silber-Erz (~1,1 Mio. t/Jahr) zu verarbeiten;

– H2 2023 Beginn und Aufrechterhaltung des Tagebaus der Silber-Blei-Ressourcen bei Wonawinta; und

– 2023 – 2024 Durchführung systematischer Explorationsarbeiten auf anderen vorrangigen Gold- und Basismetallzielen, die das Potenzial haben, im Tagebau und unter Tage Ressourcen zu liefern, um die Gold- und Silberproduktion der Mine zu steigern.

Zeitplan der Arbeiten

Die Explorationsaktivitäten haben zunächst Priorität, um abbaubare Lagerstätten an der Oberfläche und im Tagebau abzugrenzen, die in der metallurgischen Anlage Wonawinta verarbeitet werden können. Tiefer gelegene unterirdische Ziele haben derzeit eine geringere Priorität.

Der Schwerpunkt wird auf der Überprüfung und Überarbeitung geologischer Modelle und Karten liegen, wobei das Hauptaugenmerk auf der strukturellen Erfassung der Mineralisierung liegt.

Die wichtigsten Ziele

1. Nachweis von Massenproben und Siebung zur Evaluierung der Aufwertung der Goldressourcen von Mt. Boppy und McKinnons in ROM-Pad, niedriggradigen Halden und Haldenmaterial in einer Größenfraktion von -8 mm oder darüber;

2. Metallurgische Testarbeiten zur Evaluierung der Anwendung der Schwerkraftkonzentration auf vorhandenes Goldabfalldamm-Material bei Mt Boppy und McKinnons;

3. Stufenweise geologische Modellierung und Bohrungen bei den polymetallischen Lagerstätten Pipeline Ridge und Goldwing (Au-Cu-Zn +/- Pb);

4. Stufenweise geologische Modellierung und Bohrung der Goldlagerstätte McKinnons in der Tiefe sowie der umliegenden geochemischen und geophysikalischen Gold- (+ Basismetall-) Anomalien;

5. Tiefbohrungen zur Erprobung der Goldmineralisierung in der Mine Mt Boppy;

6. Stufenweise geologische Modellierung und Bohrungen bei der Goldlagerstätte Hardwicks;

7. Stufenweise Bohrprogramme zur Umwandlung der vermuteten Silbermineralressourcen bei Wonawinta North und Boundary South in angedeutete Mineralressourcen; und

8. Laufende stufenweise geologische Modellierung und Bohrungen bei anderen Gold-, Silber- und Basismetallprojekten wie Gunderoo, De Nardi und Boppy South-Birthday.

Ergebnisse der Explorationsziele über zwei Jahre

Das geplante Explorationsprogramm priorisiert die Evaluierung und Berücksichtigung oberflächennaher Silber-, Gold- und Basismetallziele mit bestehenden Mineralressourcen oder Explorationsdaten im fortgeschrittenen Stadium.

Das Explorationsprogramm zielt in erster Linie darauf ab, die vermuteten Silberressourcen und die bergbaunahen geologischen Ziele in der Mine Wonawinta aufzuwerten. Diese Ressourcen werden die Flexibilität des zukünftigen Minenerschließungsplans erhöhen.

Das Evaluierungsprogramm wird auch eine kostengünstige Evaluierung und potenzielle Aufwertung der goldhaltigen ROM-Blöcke Mt Boppy und McKinnons, der niedriggradigen Halden und des Haldenmaterials umfassen. Die anfängliche Menge liegt schätzungsweise in der Größenordnung von 193 bis 262 Kilotonnen sortierten Materials mit einem Gehalt von 7 bis 13 Koz Au.

Die geologische Modellierung des tieferen Potenzials der Mine Mt. Boppy wird es ermöglichen, weitere 77 bis 124 Koz Au² angedeutete Ressourcen anzupeilen, die für eine unterirdische Erschließung unterhalb des aktuellen Tagebaus in Frage kommen würden, der immer noch etwa 44 Koz Au-Ressourcen innerhalb des Tagebaus aufweist (Tabelle 2).

Die geologische Modellierung der Ziele Pipeline Ridge, McKinnons, Hardwicks und Boppy South – Birthday wird eine genaue Bohrevaluierung ermöglichen, um das Potenzial für die Erschließung einer Reihe kleinerer Tagebaubetriebe zu ermitteln, die eine Ausbeute in der Größenordnung von 146 bis 324 Koz Au liefern könnten.

Pipeline Ridge ist eine polymetallische Au-Cu-Zn-Pb-Lagerstätte in vulkanischem Gestein, die in der Vergangenheit nur teilweise evaluiert wurde.

Die Explorationsplanung bietet auch eine Grundlage für die Entwicklung und Verbesserung der Synthese bestehender Explorationsdaten, um die Mineralisierungsbedingungen auf den Liegenschaften von MKR besser zu verstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Cobar-artigen Lagerstätten das Ergebnis von mindestens zwei separaten metallogenen Epochen sind, die mit der geotektonischen Entwicklung der Region verbunden sind – frühes Auseinanderbrechen und dann transpressive Schließung von Becken und schließlich Akkretion der verschiedenen vulkanisch-sedimentären Terrains. Die Ablagerungen sind in der Regel linsenförmig und haben eine maximale Ausdehnung von 500 bis 1.000 m in subvertikaler Richtung. Die Oberflächenaufschlüsse der Mineralisierung sind oft begrenzt, haben keine Streichlänge oder existieren gar nicht, und die Erzkörperziele sind oft blinde Strukturziele.

Die Herausforderung besteht darin, die Leitungssysteme der Mineralisierung der Manuka-Liegenschaft abzugrenzen. Auf subregionaler Ebene wird die Abgrenzung von fluidfokussierenden Strukturen als Schlüsselfaktor für die Lokalisierung von polymetallischen Mineralablagerungen angesehen. Die Erkennung von blinden, tiefen, langlebigen Krustenstrukturen, die aus einer frühen Krustenerweiterung hervorgegangen sind und in der Regel Terrangrenzen markieren, und die anschließend durch spätere Akkretion und Transpression deformiert wurden, sind vorrangige Ziele.

Diese Mineralexploration erfordert eine sorgfältige Zusammenstellung und Synthese der vorhandenen geophysikalischen und geologischen Daten, die zu einem überarbeiteten Strukturmodell führen. Es besteht die Möglichkeit, Alterationsmuster, die mit strukturell kontrollierten Mineralvorkommen in Verbindung stehen, als empirisches Zeichen für die Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Gestein und die mögliche Nähe zu Gold- und Silbermineralisierungen aus unedlen Metallen zu erkennen. Studien zu Alterationsmustern, die beispielsweise die Hauptkomponentenanalyse von ASTER-Satellitenbildern in Verbindung mit geochemischen XRF-Multielement-Boden- und Gesteinsanalysen am Boden nutzen, könnten bei der Abgrenzung und Ausrichtung potenziell mineralisierter Strukturen helfen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69277/ExplorationReviewAnnouncement14Feb2023_DE_PRcom.006.png

Abbildung 3: MKR-Explorationsziele und Mineralkonzessionen

Herr Phil Bentley ist der Hauptautor und der verantwortliche Sachverständige für diesen Bericht. Herr Bentley ist der Chefgeologe von Manuka Resources Ltd. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralienindustrie, wo er im Tage- und Untertagebau sowie in der Exploration tätig war. Herr Bentley hat einen MSc in Geologie von der Victoria University of Wellington (NZ) und einen MSc (Mineral Exploration) von der Rhodes University (RSA). Herr Bentley ist Fellow der Geological Society of South Africa, eingetragen beim South African Council for Natural Science Professions und beim Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedschaft in Vorbereitung). Herr Bentley verfügt über die relevanten Qualifikationen und Erfahrungen, um als kompetenter Sachverständiger im Sinne des JORC Code (2012) zu gelten.

Diese Mitteilung wurde vom Chairman von Manuka Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp

Executive Chairman

Manuka Resources Limited

0412 268 114

Medienkontakt

Angela East

M+C Partners

0428 432 025

Wichtige Informationen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.

