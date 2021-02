Chemesis International Inc. gibt Vereinbarung mit der Pelican Group, einer führenden Verwaltungsgesellschaft im Warenautomaten- & Unterhaltungsgeschäft, bekannt.

23. Februar 2021 – Vancouver, BC – Chemesis International Inc. (CSE: CSI.U) (OTC: CADMF) (FRA: CWAB) (die Gesellschaft oder Chemesis) gibt bekannt, dass eine Vereinbarung mit der Pelican Group, einer führenden Verwaltungsgesellschaft im Warenautomaten- & Unterhaltungsgeschäft, abgeschlossen wurde, um CBD (Cannabidiol)-Warenautomaten an landesweiten Standorten aufzustellen.

Pelican ist seit 49 Jahren mit der Münzautomatenbranche verbunden. Deren Management-Team ist perfekt darauf ausgerichtet, das gesamte Programm von Chemesis zu überwachen und zu verwalten und wird als Hauptansprechpartner für die zur Teilnahme ausgewählten Betreiber fungieren.

Richard Scherer, Geschäftsführer von Pelican, meinte: Es war großartig mit Chemesis zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, dieses neue Vorhaben voranzutreiben. Wir werden mit hervorragenden Betreibern aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, die von dieser Möglichkeit profitieren werden. Über die Jahre haben wir mit Josh Rosenberg gearbeitet und sind stolz darauf, erneut mit seinem Team zusammenzuarbeiten, um ihren marktführenden CBD-Verkaufsautomaten auf den Markt zu bringen. Es ist immer ein Vergnügen, mit einem Unternehmen zu arbeiten, das innovative Produkte anbietet, die zum Gewinn des Betreibers beitragen.

Über die Pelican Group

Die Pelican Group verwaltet über 50.000 münzbetriebene Musik-, Unterhaltungs- und Verkaufsautomaten für Firmenkunden über ein Netzwerk von mehr als 600 professionellen Automatenbetreibern vor Ort. Mit Niederlassungen im ganzen Land bietet Pelican eine einzige Anlaufstelle für Kontakt, Vertragsverwaltung und Buchhaltung für Kunden mit Standorten in vielen geografischen Regionen.

Der Firmensitz von Pelican, einer Gesellschaft im Privatbesitz in Kalifornien, befindet sich in Danville, CA.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis und sein Team ist es ein Anliegen, ein solides Geschäftsmodell mit Verkaufsstellen mit und ohne Bedienung für den Vertrieb von Cannabis in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Green Spirit Rx, die Einzelhandelsmarke von Chemesis, versorgt die Konsumenten mit einer branchenführenden Technologie, den beliebtesten Produkten am Markt und entsprechenden Aufklärungsprogrammen.

