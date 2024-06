Chesapeake Gold schließt Erwerb von geistigen Eigentumsrechten ab

Vancouver, British Columbia (4. Juni 2024) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV:CKG, OTCQX:CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Alderley Gold Corp. den Erwerb der Patente, Patentanmeldungen, Technologien und bestimmten anderen Rechte an der Laugungstechnologie von der Hycroft Mining Holding Corporation und deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften zu den in der Pressemeldung am 23. Mai 2024 angekündigten Bedingungen abgeschlossen hat (der Erwerb). Bei Transaktionsschluss zahlte Chesapeake einen Barbetrag von 2.000.000 $ und begab 1.026.518 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 2,92 $ pro Aktie (die Vergütungsaktien). Die Vergütungsaktien sind an eine Haltedauer bis zum 5. Oktober 2024 gebunden. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Veröffentlicht von Bnamericas am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold zu 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber zu 14,3 g/t innerhalb von 921,2 Millionen Tonnen in der Kategorie der nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold zu 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber zu 13,2 g/t innerhalb von 139,5 Millionen Tonnen in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake und seine Projekte Metates und Lucy besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

