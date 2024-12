Chesapeake legt im Gerichtsverfahren zu San Vicente 3 Berufung ein

2. Dezember 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG, OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen- www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 13. November 2024 beim Kollegialgericht in Mexiko Berufung gegen die Entscheidung der Sala Regional Norte Centro III und der regionalen Hilfskammer des Bundesverwaltungsgerichts eingelegt hat, welche die Aufhebung der Rohstoffkonzession San Vicente 3 (San Vicente 3) durch die mexikanische Bergbaubehörde (Dirección General de Minas of Mexico, DGM) bestätigt haben.

Das Unternehmen hat gegen die Entscheidung Berufung beim Kollegialgericht eingelegt, weil die Kammer fälschlicherweise davon ausgegangen war, dass die DGM das vorgeschriebenen Löschungsverfahren eingehalten hatte. Es wurden daher die Grundrechte des Unternehmens, wie das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren und einen wirksamen Rechtsschutz, verletzt.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

