Chesser berichtet über spektakulär hochgradiges Gold einschließlich 16m mit 23,28 g/t in Oxid

Chesser Resources Limited (Chesser oder das Unternehmen; ASX:CHZ) gibt erfreut Neuigkeiten zu den Bohrergebnissen seines Vorzeigeprojekts, dem Goldprojekt Diamba Sud, in Senegal, Westafrika, bekannt.

HIGHLIGHTS

Area D

– Bohrungen erweiterten oberflächennahe hochgradige Oxidmineralisierung auf Area D, die nach Nordwesten und Nordosten offen bleibt. Die Ergebnisse umfassen die bislang höchsten Gramm-Meter-Abschnitte;

o 16m mit 23,38 g/t Gold ab 40m, einschließlich

§ 4m mit 74,23 g/t Gold ab 45m

o 35m mit 9,81 g/t Gold ab 2m, einschließlich

§ 20m mit 15,48 g/t Gold ab 14m

o 27m mit 2,71 g/t Gold ab 34m, einschließlich

§ 3m mit 11,82 g/t Gold ab 54m

o 26m mit 2,56 g/t Gold ab 17m

o 17m mit 2,42 g/t Gold ab 54m

o 4m mit 8,29 g/t Gold ab 16m, einschließlich

§ 1m mit 24,60 g/t Gold ab 17m

– Breite, subvertikale, mineralisierte Brekzien und Erzstöcke in Frischgestein bilden häufig Feeder-Zonen für die Oxidmineralisierung. Die Ergebnisse umfassen:

o 15m mit 2,91 g/t Gold ab 60m

o 6,25m mit 2,77 g/t Gold ab 67,75m

o 7m mit 2,40 g/t Gold ab 82m

o 15m mit 1,33 g/t Gold ab 67m

o 6,6m mit 2,20 g/t Gold ab 65m

o 10m mit 1,51 g/t Gold ab 65m

Wir freuen uns, weitere hochgradige Goldoxid- und Sulfidfunde auf Area D berichten zu können. Zwei Bohrlöcher aus diesem Programm ergaben die bislang höchsten Gramm-Meter-Abschnitte des Projekts, was in einem so frühen Stadium des größten auf dem Konzessionsgebiets durchgeführten Bohrprogramms sehr vielversprechend ist. Die Ergebnisse heben ein hochgradiges, oberflächennahes Oxidsystem auf Area D hervor. Es scheint, dass die Oxidmineralisierung größtenteils horizontal verläuft, mit Trends, die mit den unterzogenen subvertikalen sulfidbeherbergenden Strukturen zusammenfallen. Diese Strukturen scheinen NO und NW zu streichen und sind offen für weitere Testbohrungen. Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses transformativen Programms das Bohrprogramm in diese Richtungen zu erweitern. Die Bohrungen machen derzeit Fortschritte auf Area A und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse nach Erhalt zu veröffentlichen, sagte Mike Brown, Managing Director und CEO von Chesser Resources.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54741/CHZ_12162020_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Plan von Area D mit historischen Bohrungen und Bohrlöchern, die in dieser Pressemitteilung mit ausgewählten, bedeutsamen Ergebnissen veröffentlicht wurden. Siehe ASX-Meldungen vom 25. März 2019, 10. April 2019, 6. Mai 2019, 14. Mai 2019, 26. August 2019, 3. September 2019, 21. Januar 2020, 21. März 2020, 17. Juni 2020, 28. Juli 2020 für Bohrergebnisse. Das Unternehmen hat keine neuen Informationen oder Daten, die die Informationen in diesen Meldungen erheblich beeinflussen würden.

Das Unternehmen gibt erfreut die Analyseergebnisse aus 3 Diamantbohrlöchern (DD) und 12 Umkehrspül-(RC)-Bohrlöchern von insgesamt 621m bzw. 1.726m bekannt (Abbildung 1). Alle Bohrlöcher stammen von Area D, wo das Unternehmen zu Beginn dieses Jahres eine hochgradige Entdeckung und vor Kurzem die ersten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms berichtete Siehe ASX-Meldungen vom 28. Juli 2020 und 24. November 2020 für Bohrergebnisse. Das Unternehmen hat keine neuen Informationen oder Daten, die die Informationen in diesen Meldungen erheblich beeinflussen würden.

.

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung in Englisch folgen Sie bitte dem Link:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02322917-2A1270515?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

NÄCHSTE SCHRITTE

Aktuelles Bohrprogramm

Die RC- und Diamantbohranlagen erbohren zurzeit Area A auf den zwei Strukturen, die südwest-nordöstlich und südöstlich verlaufen. Greenfield-Ziele auf Western Splay und Southern Arc sollen ebenfalls getestet werden. Das Unternehmen erwartete einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss bis mindestens Ende April 2021.

Anschlussbohrungen

Das Unternehmen bewertet zurzeit Optionen, um die Bohrkampagnen weiter voranzutreiben, nachdem im November eine stark unterstützte Privatplatzierung von 8 Mio. $ erfolgt war. Siehe ASX-Meldung vom 30. November 2020 für Einzelheiten zur Privatplatzierung. Das Unternehmen hat keine neuen Informationen oder Daten, die die Informationen in diesen Meldungen erheblich beeinflussen würden.

Bei den bislang auf Area D erfolgten Bohrungen wurden zwei sehr vielversprechende Ziele identifiziert: eine oberflächennahe, hochgradige, anscheinend flachliegende Oxidzone sowie unterlagerte Frischgestein-Sulfidmineralisierung in Brekzien und Erzstöcken. Diese scheinen mit nordwestlich und nordöstlich verlaufenden Strukturen zusammenzuhängen, die wahrscheinlich auch die Orientierung der Oxidzonen miteinschließen.

Die Mineralisierung ist im Zentralen Gebiet nach Norden, Nordosten und Nordwesten hin offen. Die Planungen für die Anschlussbohrungen, um dieses Areale zu testen, sind im Gange.

Andere regionale Exploration

Das Unternehmen plant, Anfang 2021 die geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (Gradient Array Induced Polarisation, GAIP) auf große Teile des nördlichen Diamba Sud Blocks (DS1) auszudehnen. GAIP hat sich als effektiv erwiesen, um Strukturen und bestimmte lithologische Einheiten (wie Granodiorite) zu identifizieren.

Tabelle 1: Zusammenfassung der bedeutenden Goldabschnitte von Diamba Sud

Bohrloch-IVon Bis AbschnittGold

D (m) (m) (m) (g/t Au)

DSR180 34 37 3 4,22

45 50 5 1,66

53 54 1 1,26

67 82 15 1,33

91 92 1 1,02

102 111 9 1,05

DSR181 40 56 16 23,38**

einschl., 45 49 4 74,23**

und

einschl. 52 54 2 24,00

57 58 1 5,01

65 75 10 1,51

108 109 1 1,47

DSR182 16 22 6 1,78

38 45 7 1,04

54 55 1 1,10

86 87 1 1,40

98 100 2 2,66

119 120 1 1,41

DSR183 34 61 27 2,71

einschl. 54 57 3 11,82

68 69 1 1,22

86 90 4 1,36

114 118 4 1,03

126 127 1 1,48

DSR184 2 37 35 9,81

einschl. 14 34 20 15,48

45 46 1 10,70

65 66 1 5,14

71 72 1 1,41

82 89 7 2,40

113 114 1 1,40

118 126 8 1,03

130 131 1 1,10

142 143 1 2,94

DSR185 17 43 26 2,56

45 47 2 1,05

60 75 15 2,91

79 80 1 1,10

101 102 1 1,09

DSR186 2 10 8 1,44

13 19 6 4,60

einschl. 16 17 1 13,00

71 72 1 1,32

81 82 1 1,31

DSR187 4 5 1 3,12

DSR188 13 14 1 1,21

36 42 6 1,25

44 50 6 4,87

einschl. 45 46 1 10,60

54 71 17 2,42

DSR189 5 6 1 1,05

16 20 4 8,29

einschl. 17 18 1 24,60

129 132 3 1,96

DSR190 44 50 6 2,24

66 74 8 1,02

83 84 1 1,33

124 125 1 1,05

DSDD017 55 56 1 1,11

64,35 65,65 1,3 2,30

123,9 125 1,1 2,90

157,8 159,2 1,4 1,38

176 177 1 1,06

180 181 1 1,28

DSDD018 67,75 74 6,25 2,77

76,75 81,7 4,95 1,50

98 105 7 1,55

111 114 3 1,06

124 125 1 1,12

DSDD019 65 71,6 6,6 2,20

123 124 1 11,30

Die Intervalle werden unter Verwendung eines Schwellenwertes von 1g/t Au oder höher als Mittelwert über das Intervall gleich oder größer als 1m berichtet, wobei alles Material größer als 0,35g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2m ausgewählt wird. Die wahre Breite der Löcher ist unbekannt. Bohrlöcher, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, wurden nicht als durchschnittene signifikante Goldmineralisierung betrachtet. Berichtete Abschnitte mit Hohlräumen (*) schlossen den Hohlraumabschnitt aus, sofern er in einem berichteten Abschnitt enthalten war, wobei gewichtete Durchschnittswerte für Abschnitte oberhalb und unterhalb des Hohlraums genommen und als gewichteter Durchschnitt gemeldet wurden. ** Die Ergebnisse haben einen oberen Cut von 100 g/t Gold.

Diese Veröffentlichung wurde vom Board of Directors von Chesser Resources Limited genehmigt.

-ENDE –

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mike Brown, Geschäftsführer

Mikeb@chesserresources.com.au

Mobil: +1 778 822 4345

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung in Englisch folgen Sie bitte dem Link:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02322917-2A1270515?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54741/CHZ_12162020_DEPRcom.002.png

Abbildung 6: Schematische regionale Geologie des östlichen Senegals, die das Diamba-Sud-Projekt und seine Nähe sowohl zum SMSZ als auch zu den wichtigsten Goldoperationen und -projekten auf oder neben den Ausläufern des SMSZ zeigt.

ÜBER CHESSER RESOURCES

Chesser Resources ist ein an der ASX notiertes Goldexplorationsunternehmen mit Projekten im Senegal (Westafrika). Chesser hat eine hochgradige Goldentdeckung bei seinem Ziel Northern Arc bei seinem Vorzeigeprojekt Diamba Sud gemeldet. Das Unternehmen verfügt zurzeit über etwa 300 Quadratkilometer an äußerst vielversprechendem Land in dieser erstklassigen, kaum erkundeten Goldregion. Das Unternehmen verfügt über eine Niederlassung in Brisbane (Australien) sowie ein Unternehmens- und Technikteam in Dakar (Senegal).

Diamba Sud ist das Vorzeigeprojekt des Unternehmens und erstreckt sich über 53,2 Quadratkilometer des goldhaltigen Fensters Kedougou-Kenieba. Diamba Sud besteht aus zwei Blöcken, die im Norden als DS1 und im Süden als DS2 bezeichnet werden.

Das Projekt befindet sich etwa zwei Kilometer westlich der Senegal Mali Shear Zone (die SMSZ), einer bedeutsamen regionalen Struktur, und beherbergt zahlreiche Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen, einschließlich der Mine Fekola von B2Gold mit 7,6 Millionen Unzen, des Komplexes Loulo-Gounkoto von Barrick mit 18 Millionen Unzen sowie der Minen Sadiola und Yatela von AngloGold Ashanti / Iamgold. DS1 liegt sieben Kilometer westlich der Mine Gounkoto mit 5,5 Millionen Unzen und unmittelbar östlich der in Privatbesitz befindlichen Mine Karakaene mit 0,5 Millionen Unzen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Explorationsziele von Diamba Sud und Diamba Nord beziehen, basieren auf Informationen, die von Mike Brown, BSc Hons, MAIG, zusammengestellt wurden, der als Managing Director für Chesser Resources Ltd. tätig ist. Herr Brown verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (Australasischer Kodex für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Brown stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in die Ankündigung auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die sich auf die geschätzte oder erwartete zukünftige Produktion, Betriebsergebnisse, Cashflows und Kosten sowie die finanzielle Lage der geplanten Arbeiten von Chesser Resources Limited bei den Projekten des Unternehmens und die erwarteten Ergebnisse solcher Arbeiten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie die folgenden gekennzeichnet sind: erwartet, plant, antizipiert, prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, geht davon aus, potenziell und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten auch Hinweise auf Ereignisse oder Bedingungen, die eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Informationen zu Explorationsergebnissen und Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, da sie eine Vorhersage dessen darstellen, was zum Zeitpunkt und im Falle der Entwicklung eines Projekts vorgefunden werden könnte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als vernünftig erachtet werden, naturgemäß einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt werden, einschließlich und ohne Einschränkung: Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, um die geplanten Arbeiten rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen zu finanzieren; Änderungen der geplanten Arbeiten aufgrund von logistischen, technischen oder anderen Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse die Prognosen/Erwartungen nicht erfüllen und das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens nicht realisieren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Tests sowie der Schätzung von Goldreserven und -ressourcen; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Umweltproblemen bei den Projekten des Unternehmens; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in Arbeitsprogrammen; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und Umweltgesetze und -vorschriften und andere staatliche Anforderungen zu erfüllen; Schwankungen des Goldpreises und andere Risiken und Unsicherheiten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chesser Resources Limited

Mr Michael Brown

Level 14, 167 Eagle Street

4000 Brisbane, QLD

Australien

email : mikeb@chesserresources.com.au

Pressekontakt:

Chesser Resources Limited

Mr Michael Brown

Level 14, 167 Eagle Street

4000 Brisbane, QLD

email : mikeb@chesserresources.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die optimale Kettenschmierung Luftqualität: Saubere Raumluft durch neue Lösungen