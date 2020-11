Chesser erweitert hochgradige Entdeckung bei Diamba Sud mit weitläufigen Abschnitten

Chesser Resources Limited (ASX: CHZ) (Chesser oder das Unternehmen) freut sich, ein Update der Bohrergebnisse seines Vorzeige-Goldprojekts Diamba Sud im Senegal (Westafrika) bereitzustellen.

HÖHEPUNKTE

Gebiet D

– Die Bohrungen durchschnitten weitläufige Abschnitte mit einer dicken, oberflächennahen, hochgradigen Oxidmineralisierung, die die Zonen früherer Bohrungen in mehrere Richtungen beträchtlich erweitert haben. Die Ergebnisse beinhalten:

– 44 m mit 4,37 g/t Au ab 18 m, einschließlich

– 4 m mit 13,29 g/t Au ab 20 m

– 4 m mit 9,96 g/t Au ab 54 m und

– 1 m mit 13,30 g/t Au ab 60 m

– 49 m mit 3,64 g/t Au ab 10 m, einschließlich

– 8 m mit 10,75 g/t Au ab 34 m

– 38 m mit 4,36 g/t Au ab 2 m, einschließlich

– 22 m mit 6,66 g/t Au ab 10 m

– 24 m mit 2,87 g/t Au ab 10 m, einschließlich

– 2 m mit 12,0 g/t Au ab 12 m

– 17 m mit 1,90 g/t Au ab 48 m

– Tiefere Bohrungen ergaben eine Sulfidmineralisierung von strukturellen Zonen und hydrothermalen Brekzien in Frischgestein als wahrscheinliche Zuleitungszonen zur darüber liegenden Oxidmineralisierung. Die Ergebnisse beinhalten:

– 17,9 m mit 2,36 g/t Au ab 82,3 m, einschließlich

– 0,95 m mit 19,40 g/t Au ab 89,35 m

– 5 m mit 3,57 g/t Au ab 82 m, einschließlich

– 0,9 m mit 12,80 g/t Au ab 85 m

– 14 m mit 2,34 g/t Au ab 114 m

Wir freuen uns, äußerst positive Ergebnisse von den ersten elf von 27 Bohrlöchern zu melden, die nach der Regenzeit im Gebiet D gebohrt wurden. Mit diesen Ausfallbohrungen haben wir die mächtige Oxidmineralisierung von der ursprünglichen Entdeckungsmineralisierung um über 100 Meter in mehrere Richtungen erweitert – weitere Ergebnisse sind noch ausstehend. Tiefere Bohrungen haben auch mächtige Mineralisierungszonen durchschnitten, wobei zahlreiche mineralisierte Strukturzonen auf wahrscheinliche Grenzen der Mineralisierung hinweisen. Die Ergebnisse des restlichen Programms werden dazu beitragen, die Grenzen der Mineralisierung vollständig zu verstehen. Während sich diese Entdeckung noch in einem frühen Stadium befindet, sind Erweiterungen der mächtigen Oxidzonen äußerst aufregend. Die Ergebnisse von weiteren 16 Bohrlöchern von Gebiet D sind noch ausstehend, ebenso wie die Erweiterungsbohrungen in Gebiet A, die noch im Gange sind. Wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse dieses umfassenden Programms zu veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind, sagte Mike Brown, Managing Director und CEO von Chesser Resources.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54379/20201125 CHZ -AreaD First results-FINAL_Über_dePRcom.001.png

Abb. 1: Planansicht von Gebiet D mit historischen Bohrungen, Bohrlöchern mit noch ausstehenden Analyseergebnissen sowie in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern mit ausgewählten bedeutsamen Ergebnissen Die Bohrergebnisse finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen vom 25. März, 10. April, 6. Mai, 14. Mai, 26. August und 3. September 2019 sowie vom 21. Januar, 21. März, 17. Juni und 28. Juli 2020. Dem Unternehmen sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Das Unternehmen freut sich, die Analyseergebnisse von drei Diamantbohrlöchern und acht RC-Bohrlöchern auf insgesamt 573 bzw. 1.094 Metern bekannt zu geben. Alle Bohrlöcher stammen vom Gebiet D, wo das Unternehmen Anfang des Jahres eine hochgradige Entdeckung gemeldet hat (siehe ASX-Pressemitteilung vom 28. Juli 2020).

GEBIET D

Dies sind die ersten Ergebnisse des vollständig finanzierten geplanten Programms mit Diamantbohrungen auf 5.000 Metern und RC-Bohrungen auf 15.000 Metern, die das Unternehmen zurzeit bei Diamba Sud durchführt. Die ersten drei Diamant- und acht RC-Bohrlöcher, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, sind die ersten Ergebnisse von sieben Diamant- und 20 RC-Bohrlöchern, die das Unternehmen seit dem Beginn des Bohrprogramms im Gebiet D gebohrt hat.

Die Ergebnisse der RC-Bohrungen haben die mächtigen Oxidzonen, die von den bereits zuvor gemeldeten Bohrlöchern DRS153 bis -157 (die Entdeckungstraverse) durchschnitten wurden, beträchtlich erweitert. Die Bohrergebnisse entnehmen Sie bitte der ASX-Pressemitteilung vom 28. Juli 2020. Dem Unternehmen sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Alle RC-Bohrlöcher haben eine bedeutsame mächtige Goldmineralisierung innerhalb von saprolithischem Material durchschnitten. Die Mineralisierung war vorwiegend oxidiert, in Form von Limonit nach Pyrit und/oder Verunreinigungen, mit kleineren feinkörnigen Pyritzonen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um zu bestätigen, ob das oxidierte Material zusätzlich zu einer strukturellen Grenze eine horizontale lithologische Grenze aufweist. Die Schichtung der Diamantbohrlöcher weist darauf hin, dass die Sedimente leicht nach Nordwesten abfallen und in Richtung Nordosten verlaufen.

Die RC-Bohrlöcher DSR173, DSR174 und DSR175 wurden auf einer Ost-West-Traverse in Richtung Nordosten von Gebiet D auf der Linie 1429525 gebohrt. Alle drei Bohrlöcher durchschnitten eine bedeutsame oxidierte Mineralisierung in saprolithischen Sedimenten und Bohrloch DSR173 durchschnitt eine mineralisierte Zone in Frischgestein ab einer Bohrlochtiefe von 103 Metern. DSR175 hat den Oxidabschnitt um mindestens 50 Meter in Richtung Nordosten erweitert und ist weiterhin offen. Die Bohrlöcher DSR173 und DSR174 haben eine möglicherweise nach Nordwesten verlaufende Oxidzone mit einer Streichlänge von mindestens 100 Metern beschrieben, die in Richtung Nordwesten offen ist, wobei weitere Ergebnisse noch ausstehen.

Auswahl signifikanter RC-Abschnitte

BohrlocMächtigkeGold Von Oxidationss

h it (g/t Au) (m) tufe

-Nr

(m)

DSR173 49 3,64 10 Oxide

inkl. 8 10,75 34 Oxide

5 1,13 103 Fresh

DSR174 26 2,63 6 Oxide

inkl. 2 6,80 16 Oxide

inkl. 2 15,40 26 Oxide

DSR175 38 4,36 2 Oxide

inkl. 22 6,66 10 Oxide

17 1,90 48 Oxide

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54379/20201125 CHZ -AreaD First results-FINAL_Über_dePRcom.002.png

Abb. 2: Abschnitt 1429500N, der bedeutsame Abschnitte mit Oxid- und Frischgesteinsmineralisierungen von den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen aufweist Die Bohrergebnisse finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen vom 25. März, 10. April, 6. Mai, 14. Mai, 26. August und 3. September 2019 sowie vom 21. Januar, 21. März, 17. Juni und 28. Juli 2020. Dem Unternehmen sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Die RC-Bohrlöcher DSR176, DSR177, DSR178 und DSR179 wurden in einem Ost-West-Abschnitt etwa 100 Meter nordwestlich der Entdeckungstraverse gebohrt (Abbildung 2). Alle vier Bohrlöcher durchschnitten eine mächtige oxidierte Mineralisierung und bedeutsame mächtige Zonen mit einer Pyritmineralisierung in Frischgestein. Die Bohrlöcher befinden sich in der Nähe des bereits zuvor gemeldeten Bohrlochs DSR103, das 2,61 Gramm Gold pro Tonne auf 53 Metern durchschnitten hat. Die Bohrergebnisse entnehmen Sie bitte der ASX-Pressemitteilung vom Dienstag, 3. September 2019. Dem Unternehmen sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Beziehung zwischen diesen Mineralisierungszonen und einer wahrscheinlich in Richtung Nordwesten verlaufenden mineralisierten Struktur zu bestätigen.

Auswahl signifikanter RC-Abschnitte

Bohrloch-NrMächtigkeGold Von Oxidationss

it (g/t (m) tufe

Au)

(m)

DSR176 44 4,37 18 Oxide

inkl. 4 13,29 20 Oxide

inkl. 4 9,96 54 Oxide

inkl. 1 13,30 60 Oxide

45 0,99 62 Fresh

inkl. 1 8,32 105 Fresh

12 4,02 114 Fresh

inkl. 1 8,33 114 Fresh

inkl. 2 16,55 120 Fresh

DSR177 18 1,46 23 Oxide

inkl. 1 7,63 27 Oxide

13 3,61 63 Fresh

inkl. 1 16,20 63 Fresh

DSR178 24 2,87 14 Oxide

inkl. 2 12,00 12 Oxide

12 1,46 63 Fresh

DSR179 9 1,36 22 Oxide

12 1,04 58 Fresh

inkl. 1 5,14 58 Fresh

11 1,31 100 Fresh

inkl. 1 6,78 108 Fresh

Die vollständige Pressemeldung in englischer Sprache finden Sie hier: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02312609-2A1265508?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Tabelle 1: Zusammenfassung der bedeutenden Goldabschnitte von Diamba Sud

Bohrloch-von bis MächtigkeGold

Nr. (m) (m) it (g/t Au)

(m)

DSR172 12 16 4 1,12

24 61 37 1,28

71 72 1 1,71

90 93 3 1,44

98 100 2 1,35

110 112 2 1,20

DSR173 10 61* 49 3,64

inkl. 34 42 8 10,75

85 86 1 2,76

93 94 1 1,23

103 108 5 1,13

DSR174 6 32 26 2,63

inkl. 16 18 2 6,80

inkl. 26 28 2 15,40

DSR175 2 40 38 4,36

inkl. 10 32 22 6,66

48 65 17 1,90

70 71 1 1,02

74 75 1 1,00

119 120 1 3,52

129 130 1 1,30

DSR176 18 62 44 4,37

inkl. 20 24 4 13,29

inkl. 54 58 4 9,96

inkl. 60 61 1 13,30

62 107 45 0,99

inkl. 105 106 1 8,32

114 126 12 4,02

inkl. 114 115 1 8,33

inkl. 120 122 2 16,55

DSR177 23 41 18 1,46

inkl. 27 28 1 7,63

63 79* 13 3,61

inkl. 63 64 1 16,20

DSR178 10 38* 24 2,87

inkl. 12 14 2 12,00

60 61 1 1,52

63 75 12 1,46

76 80 4 1,00

83 84 1 3,62

100 102 2 1,27

DSR179 22 31 9 1,36

58 70 12 1,04

inkl. 58 59 1 5,14

73 74 1 1,74

84 85 1 1,01

100 111 11 1,31

inkl. 108 109 1 6,78

DSDD014 24 27 3 1,23

45 50,8 5,8 1,04

57,5 58,7 1,2 1,46

82,30 100,17 17,87 2,36

inkl. 89,35 90,3 0,95 19,40

108,35 112,50 4,15 2,84

DSDD015 21 31,3 10,3 3,67

inkl. 30 31,3 1,3 14,30

54,5 59 4,5 1,54

81,7 86 4,3 1,06

91 92 1 1,01

DSDD016 15 16,1 1,1 1,84

18 25,6 7,6 2,19

inkl. 22,5 24 1,5 6,82

36 37,5 1,5 3,15

40,9 49 8,1 1,18

59 60 1 4,92

77 80 3 1,93

82 87 5 3,57

inkl. 85 85,9 0,9 12,80

90 98 8 1,35

101 103 2 1,24

114 128 14 2,34

inkl. 120 121 1 14,9

Die Intervalle werden unter Verwendung eines Schwellenwertes von 1g/t Au oder höher als Mittelwert über das Intervall gleich oder größer als 1m berichtet, wobei alles Material größer als 0,30g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2m ausgewählt wird. Die wahre Breite der Löcher ist unbekannt. Bohrlöcher, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, wurden nicht als durchschnittene signifikante Goldmineralisierung betrachtet. Berichtete Abschnitte mit Hohlräumen (*) schlossen den Hohlraumabschnitt aus, sofern er in einem berichteten Abschnitt enthalten war, wobei gewichtete Durchschnittswerte für Abschnitte oberhalb und unterhalb des Hohlraums genommen und als gewichteter Durchschnitt gemeldet wurden.

Diese Veröffentlichung wurde vom Board of Directors von Chesser Resources Limited genehmigt.

-ENDE –

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54379/20201125 CHZ -AreaD First results-FINAL_Über_dePRcom.003.png

Abbildung 4: Schematische regionale Geologie des östlichen Senegals, die das Diamba-Sud-Projekt und seine Nähe sowohl zum SMSZ als auch zu den wichtigsten Goldoperationen und -projekten auf oder neben den Ausläufern des SMSZ zeigt.

ÜBER CHESSER RESOURCES

Chesser Resources ist ein an der ASX notiertes Goldexplorationsunternehmen mit Projekten im Senegal (Westafrika). Chesser hat eine hochgradige Goldentdeckung bei seinem Ziel Northern Arc bei seinem Vorzeigeprojekt Diamba Sud gemeldet. Das Unternehmen verfügt zurzeit über etwa 300 Quadratkilometer an äußerst vielversprechendem Land in dieser erstklassigen, kaum erkundeten Goldregion. Das Unternehmen verfügt über eine Niederlassung in Brisbane (Australien) sowie ein Unternehmens- und Technikteam in Dakar (Senegal).

Diamba Sud ist das Vorzeigeprojekt des Unternehmens und erstreckt sich über 53,2 Quadratkilometer des goldhaltigen Fensters Kedougou-Kenieba. Diamba Sud besteht aus zwei Blöcken, die im Norden als DS1 und im Süden als DS2 bezeichnet werden.

Das Projekt befindet sich etwa zwei Kilometer westlich der Senegal Mali Shear Zone (die SMSZ), einer bedeutsamen regionalen Struktur, und beherbergt zahlreiche Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen, einschließlich der Mine Fekola von B2Gold mit 7,6 Millionen Unzen, des Komplexes Loulo-Gounkoto von Barrick mit 18 Millionen Unzen sowie der Minen Sadiola und Yatela von AngloGold Ashanti / Iamgold. DS1 liegt sieben Kilometer westlich der Mine Gounkoto mit 5,5 Millionen Unzen und unmittelbar östlich der in Privatbesitz befindlichen Mine Karakaene mit 0,5 Millionen Unzen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Explorationsziele von Diamba Sud und Diamba Nord beziehen, basieren auf Informationen, die von Mike Brown, BSc Hons, MAIG, zusammengestellt wurden, der als Managing Director für Chesser Resources Ltd. tätig ist. Herr Brown verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (Australasischer Kodex für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Brown stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in die Ankündigung auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die sich auf die geschätzte oder erwartete zukünftige Produktion, Betriebsergebnisse, Cashflows und Kosten sowie die finanzielle Lage der geplanten Arbeiten von Chesser Resources Limited bei den Projekten des Unternehmens und die erwarteten Ergebnisse solcher Arbeiten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie die folgenden gekennzeichnet sind: erwartet, plant, antizipiert, prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, geht davon aus, potenziell und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten auch Hinweise auf Ereignisse oder Bedingungen, die eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Informationen zu Explorationsergebnissen und Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, da sie eine Vorhersage dessen darstellen, was zum Zeitpunkt und im Falle der Entwicklung eines Projekts vorgefunden werden könnte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als vernünftig erachtet werden, naturgemäß einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt werden, einschließlich und ohne Einschränkung: Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, um die geplanten Arbeiten rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen zu finanzieren; Änderungen der geplanten Arbeiten aufgrund von logistischen, technischen oder anderen Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse die Prognosen/Erwartungen nicht erfüllen und das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens nicht realisieren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Tests sowie der Schätzung von Goldreserven und -ressourcen; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Umweltproblemen bei den Projekten des Unternehmens; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in Arbeitsprogrammen; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und Umweltgesetze und -vorschriften und andere staatliche Anforderungen zu erfüllen; Schwankungen des Goldpreises und andere Risiken und Unsicherheiten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ANLAGE 1

Tabelle 2: Standort der gemeldeten RC-Bohrungen

Bohrloch-RechtswerHochwertRL (m) AzimuthNeigung Tiefe (m

Nr. t )

(m) (m)

DSDD014 232745 1429455 150 91,90 -62,5 176

DSDD015 232738 1429502 150 85,80 -60,1 197

DSDD016 232698 1429401 150 92,80 -61,4 200

DSR172 232724 1429428 150 90,00 -59,90 198

DSR173 232699 1429524 150 90,00 -62,96 132

DSR174 232748 1429523 150 90,00 -61,72 126

DSR175 232825 1429517 150 90,00 -60,29 132

DSR176 232700 1429498 150 90,00 -60,18 138

DSR177 232700 1429499 150 270,00 -60,00 80

DSR178 232695 1429497 150 270,00 -60,93 132

DSR179 232652 1429501 150 90,00 -58,82 156

Azimute wurde von der Spitze des Bohrlochs gemessen

Die vollständige Pressemeldung in englischer Sprache finden Sie hier: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02312609-2A1265508?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

