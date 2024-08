China-Frankreich-Tour 2024 und Grand Show Paris: GAC Motor ist Inbegriff von chinesischem Luxus

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 8. August 2024 / Die China-Frankreich-Tour 2024, die sich über den gesamten eurasischen Kontinent erstreckte, hat nun erfolgreich ihr Endziel Paris erreicht. Die prestigeträchtige Begleitmarke GAC Motor eskortierte mit ihrem Modell M8 die gesamte Reise auf der jahrhundertealten Rallye-Route von Peking nach Paris, um schließlich beim Großereignis der Olympischen Spiele in Paris mit dabei zu sein.

Wenn Chinas führende Luxus-Kombilimousine bei einem internationalen Top-Event in Erscheinung tritt, wird die Welt Zeuge der Anziehungskraft von chinesischem Luxus. Der M8 versetzte die Menschenmenge bei der spektakulären Show im Château de Rheinweiler mit seinem Konzept des chinesischen Luxus in Staunen. Die Leute waren fasziniert vom intelligenten Fahrassistenzsystem, vom komfortablen und geräuscharmen Fahrgefühl und von der extremen Langstreckentauglichkeit des Fahrzeugs und nahmen eifrig an den Probefahrten teil.

Der M8 fuhr durch die Straßen und Gassen von Paris und wurde unter anderem beim Eiffelturm, entlang der Seine und auch beim Schloss von Versailles gesichtet. Sein komfortables und ruhiges Fahrgefühl sorgte für ein reibungsloses und beeindruckendes Sightseeing-Erlebnis. Die herausragende Performance und Langstreckentauglichkeit des Fahrzeugs ließ keine Reichweitenangst aufkommen und vermittelte die Sicherheit, jederzeit spontane Fahrten unternehmen zu können. Selbst das Fahren auf ungewohnten Straßen im Ausland verlief absolut problemlos – das intelligente Fahrassistenzsystem Level II bewältigte alle Passagen mit Leichtigkeit.

Der Funke des kulturellen Aufeinandertreffens von Ost und West sprang auch auf den exklusiven Unternehmersalon für den Austausch zwischen China und Frankreich über, wo Designer und Experten aus beiden Ländern zu intensiven Gesprächen über die Automobilkonzepte einer neuen Ära zusammentrafen. Der M8 enthüllte das Geheimnis seines legendären Erfolgs auf dem chinesischen Markt für hochwertige Kombilimousinen und lieferte eine Fülle von Inspirationen und Einblicke in die Mission der chinesischen Automarken, China zu einer führenden Automobilnation zu machen.

Die Stadt Paris, die als Geburtsstätte der modernen olympischen Bewegung gilt, war noch vor einem Jahrhundert ein für China unerreichbares Ziel. Der einst unerfüllte Traum vom Sport und das Bedauern, sich nicht im Wettkampf messen zu können, gehören nun der Vergangenheit an. Ähnlich wie bei den chinesischen Athleten wächst auch bei GAC Motor das Selbstvertrauen und der Erfolg. Beide glänzen in ihren jeweiligen Bereichen und erfüllen die Nation mit Stolz.

Name: Wang Mingshuo

E-Mail: wangms@gacmotor.com

Telefon: +86 15726679318

Quelle: GAC MOTOR

