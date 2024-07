China sorgt vor mit Gold

Mit Shanghai-Futures zieht China Gold aus dem Westen ab. Gegen weitere US-Wirtschaftssanktionen soll dies absichern.

Die US-Notenbank ist gerade der einzige große Händler, der Gold leerverkauft. Analysten erwarten weitere Aufwärtsbewegungen beim Gold- und auch beim Silberpreis. Aktuell wird mit einer Zinssenkung in den USA bereits im September gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell machte jüngst nur ziemlich neutrale Aussagen. Eine hohe Inflation, so Powell, sei nicht das einzige Risiko für die Wirtschaft. Für eine Zinssenkung im September spricht, dass die Kerninflation der Verbraucher nun so langsam wie seit 2021 nicht mehr angestiegen ist. Der Inflationsdruck nimmt also ab. Auch hat der Arbeitsmarkt seinen Höhepunkt erreicht. Die Fed muss also handeln, selbst wenn die Inflation über dem Zwei-Prozent-Ziel bleibt.

Heute ist die Dollar-Diversifizierung angestiegen und so sind immer mehr Zentralbanken auf sich selbst gestellt. Die weltweiten Goldreserven wachsen weiter an, auch wenn die Goldkäufe der Zentralbanken seit den Rekordkäufen zu Jahresanfang etwas nachgelassen haben. Die Rohstoffanalysten der Citi etwa erwarten bei den Goldkäufen der Zentralbanken zum dritten Mal in Folge einen neuen Rekord, also mehr als 1.000 Tonnen Gold. Da sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Goldpreis 3.000 US-Dollar je Feinunze erreicht.

Die Wende in der Zinspolitik der Fed wird seit November 2022 erwartet und steht nun vor der Tür. Und nachdem Privatanleger bisher noch nicht das große Interesse für Gold gezeigt haben, sich dies aber bald ändern könnte, stehen die Zeichen für höhere Goldpreise gut. Höhere Preise tun besonders den Goldunternehmen gut. Gut aufgestellt sind Osisko Development oder Revival Gold.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– entwickelt Goldprojekte in Kanada, den USA und in Mexiko. Besonders früher produzierende Projekte stehen dabei im Fokus. Ziel ist es zum mittelgroßen Goldproduzenten aufzusteigen.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – verfügt in Idaho über die größte ehemals produzierende Goldmine, Explorationsarbeiten laufen. Daneben arbeitet das Unternehmen am Mercur-Goldprojekt in Utah.

