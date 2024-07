Zinn und Lithium – Rohstoffe mit Zukunft

Rohstoffe, denen ein wachsender Bedarf nachgesagt wird, sollten Investoren auf dem Schirm haben.

Zinn gehört vielleicht nicht zu den beliebtesten Rohstoffen unter Anlegern, ist aber aufgrund der wachsenden Nachfrage beachtenswert. 2023, so Mordor Intelligence, betrug der Zinnmarkt 418.000 Tonnen. Für 2029 wird er auf 475.000 Tonnen geschätzt. Zinn ist ein wichtiges Mittel zum Löten, für Legierungen, Verbindungen oder Chemikalien. Zur Endverbraucherindustrie gehören die Automobilbranche, der Elektroniksektor und die Verpackungsindustrie. Insgesamt fließen rund 50 bis 70 Prozent des global produzierten Zinns in die Elektronik- und Elektroindustrie (Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone, Computer, Tablets usw.). Die Nachfrage nach Smartphones beispielsweise steigt an.

Ein anderer bedeutender Bereich ist die Automobilindustrie, wobei China den größten Automobilmarkt stellt. China gehört zu den größten Zinnproduzenten und -Konsumenten auf der Erde. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen wächst und damit die Zinnnachfrage, denn mehr Halbleiter, damit mehr Zinn ist nötig. Auf der Angebotsseite scheint sich nicht viel zu tun, vor allem im Vergleich mit den „Übergangsmetallen“ wie Nickel oder Lithium. Denn für letztere wenden große Konzerne wohl mehr Investitionsausgaben auf.

Da gefällt Tin One Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – mit seinen Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekten in Tasmanien und in New South Wales, Australien.

Dass der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien, damit auch an Lithium, weiter ansteigen wird, da besteht weitgehend Einigkeit. Speicherkapazitäten mittels Lithium-Ionen-Batterien müssen ausgebaut werden und die Elektrifizierung der Autowelt wächst. Die globale Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien durch die Elektroautos stieg von 103 Gigawattstunden in 2019 auf 395 im Jahr 2023. Für 2030 wird ein Bedarf von 2.028 Gigawattstunden allein durch die Elektrofahrzeuge prognostiziert.

Das gefragte Lithium besitzt etwa Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – in Nevada in seinem Clayton Valley-Lithiumprojekt, für das bereits eine positive Machbarkeitsstudie vorliegt.

