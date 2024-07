Mogotes Metals kündigt Webinar und Investor Relations-Termin an

Toronto, Ontario – 11. Juli 2024 – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) (das „Unternehmen“) kündigt ein bevorstehendes Webinar an, in dem das Management die Ergebnisse der Explorationsfeldsaison überprüfen wird. Um sich für das Webinar anzumelden, tragen Sie sich unter folgendem Link in die Mailingliste von Mogotes ein: subscribepage.io/mmwebinar

Informationen und Zeitangaben zum Webinar werden an alle auf der Mailingliste stehenden Personen per E-Mail verschickt sowie auf den Twitter- und LinkedIn-Seiten des Unternehmens veröffentlicht.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit SRC Swiss Resource Capital AG („SRC“) für Investor Relations und Kommunikationsdienstleistungen in Europa abgeschlossen hat. Die Vereinbarung tritt am 10. Juli 2024 für einen Zeitraum von einem Jahr in Kraft und verlängert sich danach automatisch auf vierteljährlicher Basis. Die Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von sieben (7) Tagen schriftlich gekündigt werden. Zu den Dienstleistungen, die SRC im Rahmen der Vereinbarung für das Unternehmen erbringt, gehören Kommunikationsdienstleistungen, die im Allgemeinen als Investor Relations angesehen werden, einschließlich der Verbreitung von Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medienberichten in Form von Interviews und Videos sowie der Unterstützung oder Vertretung des Unternehmens auf Fach- und Investitionsmessen. Gemäss den Vertragsbedingungen erhält SRC eine monatliche Vergütung von 5’000 CHF sowie zusätzliche Gebühren für spezielle Dienstleistungen wie Fach- und Investitionsmessen.

SRC ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Herisau, Schweiz. SRC wird von Jochen Staiger, Chief Executive Officer, geleitet. SRC hat Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind und ihr Profil auf den öffentlichen Märkten schärfen wollen. SRC besitzt weder direkt noch indirekt irgendwelche Wertpapiere des Unternehmens.

Das Abkommen unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Mogotes Metals Inc:

Mogotes Metals Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das im Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt, Filo Sur, befindet sich auf dem gleichen Gebiet wie die Entdeckung Filo del Sol und die Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: allen@mogotesmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“ und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Ungewissheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener der TSX Venture Exchange. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Ungewissheiten behaftet, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es gibt keine Garantien dafür, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Kommerzialisierungspläne für die Technologie zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Diese Unterlagen sind unter www.sedarplus.ca verfügbar.

