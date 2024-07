Notverkauf: öffentliche Versteigerung der Kommanditanteile von zwei Solar-Unternehmen

Am 06.08.2024 werden die Kommanditanteile der Fellensiek Projektlmanagement GmbH & Co. KG und der Fellensiek Beteiligungs GmbH an zwei Unternehmen öffentlich versteigert.

Im Auftrag der Berechtigten im fremden Namen und für fremde Rechnung werden am Donnerstag, den 06.08.2024 ab 14.00 Uhr

100 % der Anteile der FELLENSIEK PROJEKTMANAGEMENT GMBH & CO. KG (die „Kommanditistin“) und der FELLENSIEK BETEILIGUNGS GMBH (die „Komplementärin“) an der FPM Solar beta GmbH & Co. KG, Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg, HRA 205948, Theodor-Fetköter-Straße 2, 2641 Jever

und am Donnerstag, den 06.08.2024 ab 14.30 Uhr

100 % der Anteile der FELLENSIEK PROJEKTMANAGEMENT GMBH & CO. KG (die „Kommanditistin“) und der FELLENSIEK BETEILIGUNGS GMBH (die „Komplementärin“) an der FPM Energietechnik GmbH & Co. KG, Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg, HRA 204580, Theodor-Fetköter-Straße 2, 2641 Jever

gemäß §§ 1235, 1273 BGB aufgrund vertraglichen Pfandrechts öffentlich versteigert.

Die öffentliche Versteigerung findet über die digitale Betriebsstätte der Ostermayer & Dr. Gold GbR, Bierhäuslweg 9, 83623 Dietramszell statt.

Die Verwertung der Kommanditanteile wird durch den allgemein öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerer F. Eberhard Ostermayer bewirkt. Gebote online live, vorab online, telefonisch oder schriftlich entgegengenommen.

Die Gebote sind gemäß der Versteigerungsbedingungen abzugeben. Die Versteigerungsbedingungen sind auf www.deutsche-pfandverwertung.de einsehbar.

Die Besichtigung der Unterlagen der zur Versteigerung anstehenden Geschäftsanteile erfolgt über den virtuellen Datenraum auf der Webseite der Deutschen Pfandverwertung nach Abgabe einer Vertraulichkeitserklärung (NDA). Eine rechtzeitige Registrierung zur Teilnahme ist erforderlich. Die Informationen und Konditionen sind unter „Versteigerungstermine“ auf www.deutsche-pfandverwertung.de Rubrik Versteigerungstermine veröffentlicht.

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG

Ostermayer & Dr. Gold GbR

Bierhaeuslweg 9

D-83623 Dietramszell,

Tel. 08027 – 908 9928,

E-Mail: office@deutsche-pfandverwertung.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR

Frau Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Dietramszell

Deutschland

fon ..: 08027 908 9928

web ..: http://www.deutsche-pfandverwertung.de

email : office@deutsche-pfandverwertung.de

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als führendes deutsches Versteigerungsunternehmen für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten für Sachen aller Art sowie für Rechte – wie Unternehmensanteile, Wertpapiere, Patente, Markenrechte oder Domains – deutschlandweit tätig, auch für Fälle mit internationalem Bezug. Das Unternehmen wird von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öffentlichen Versteigerung befugt sind. Wir bieten die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechtsverwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größtmöglichen Käuferkreis zu erreichen. Unsere Auftraggeber sind Kreditinstitute, Unternehmer, die öffentliche Hand, Insolvenzverwalter, Rechtsanwälte, Immobiliengesellschaften, Speditionen, Logistiker, Unternehmen, Erben und Privatpersonen.

Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer, Berlin.

Pressekontakt:

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR

Frau Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Dietramszell

fon ..: 08027 908 9928

web ..: http://www.deutsche.pfandverwertung.de

email : dr.gold@deutsche-pfandverwertung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mogotes Metals kündigt Webinar und Investor Relations-Termin an Greenridge Exploration schließt das Explorationsprogramm 2024 auf seinem Kupferprojekt Weyman ab