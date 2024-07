Greenridge Exploration schließt das Explorationsprogramm 2024 auf seinem Kupferprojekt Weyman ab

15. Juli 2024 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Explorationsprogramm 2024 (das Programm) auf seinem Projekt Weyman (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia abgeschlossen hat. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 6.925 Acres and besteht aus sieben (7) auf Karten abgesteckten Mineral-Claims im südlichen Teil des Quesnel Terrane in British Columbia.

Im Rahmen des Programms wurde eine Total-Metal-Ion-Bodenuntersuchung sowie geologische Kartierungen im Maßstab 1:5.000 auf dem Konzessionsgebiet absolviert (siehe Pressemeldung vom 7. Mai 2024). Alle Bodenproben wurden erfolgreich getrocknet und zur Analyse an das Labor überstellt. Die Ergebnisse der aktuellen Bodenuntersuchung werden verfügbar sein, sobald die Laboranalyse der Bodenproben abgeschlossen ist; die Ergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die detaillierte Kartierung des Projekts Weyman sowie die Ergebnisse der Bodenuntersuchung werden unsere technischen Kenntnisse über das Projekt deutlich vertiefen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der Bodenuntersuchung zu prüfen, denn sie sollen als Anleitung für zukünftige Explorationsprogramme dienen.

Der Schwerpunkt des Programms lag auf dem westlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo eine hochwinklige Überschiebung -Weyman Thrust – von einem bei Flugmessungen ermittelten ausgeprägten magnetischen Tief und einer Gruppe von Kupferbodenanomalien, die im Jahr 2021 abgegrenzt wurden, begleitet wird.

Aktuelle geologische Kartierungen zeigten, dass ein hydrothermales System an der Westseite des magnetischen Tiefs zutage tritt. Das hydrothermale System beißt an der Oberfläche auf einer Fläche von mehr als 2 km2 (1,22 Quadratmeilen) aus. Es hat eine Alterationszone hervorgebracht, die an der Spitze einer Kuppel des Batholithen Wild Horse freiliegt. Im Inneren der Alterationszone sind die Kali- sowie die prograde und retrograde propylitische Alteration stark ausgeprägt. Wie zu erwarten, ist die Intensität der Alteration zu den Rändern der Alterationszone hin weniger stark. Eine solche Alteration ist typisch für die Mineralisierung von porphyrischen Kupfer-Molybdän-Silber-Gold-Lagerstätten in den Terranen Quesnel und Stikine in British Columbia. Der zentrale Teil der Alterationszone ist von einem Ring aus mehreren lokalen Boden-Kupferanomalien aus der Bodenuntersuchung 2021 umgeben.

Bei den Gesteinen in der Alterationszone handelt es sich um feinkörnigen, von Wasser abgelagerten Andesit und Basalt aus dem Nicola-Gürtel, der vom Batholith Wild Horse durchdrungen wurde, der eine granodioritische bis dioritische Zusammensetzung aufweist. Der kontaminierte obere Kontakt der Intrusion liegt an der Oberfläche in der gesamten Alterationszone frei. Die Verkieselung hat die lokalen Gesteine verhärtet und sie widerstandsfähig gegen Verwitterung und Abschleifen durch Gletschereis gemacht. Infolgedessen liegen in diesem Gebiet zahlreiche Gesteinsausbisse vor, die eine Kartierung der Alterationszone relativ einfach machen.

Die aktuelle Bodenuntersuchung wurde in Gebieten durchgeführt, die an die neu kartierte Alterationszone angrenzen, vor allem im Norden und Osten, wo es nur sehr wenige Gesteinsausbisse gibt.

Bekanntmachung gemäß National Instrument 43-101

John Ostler, M. Sc., P. Geo, (EGBC Licence # 18415) ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Ostler hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

1 Quelle: Bewertungsbericht 1978 (Nr. 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1.

Das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman befindet sich im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen. Die Uranprojekte Snook und Ranger Lake mit einer Fläche von 4.899 Hektar bzw. 20.782 Hektar befinden sich im Westen Ontarios und weisen beide mehrere frühere Uranvorkommen auf.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt;, die erwarteten Ergebnisse des Programms; weitere Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet in der Zukunft;. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@greenridge-exploration.com

Pressekontakt:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

email : info@greenridge-exploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Notverkauf: öffentliche Versteigerung der Kommanditanteile von zwei Solar-Unternehmen Revolutionäres Quadrat: Der QR Code feiert 30-jähriges Jubiläum