Chinas Goldmarkt und die globalen Aussichten

Selektive Abkommen zwischen den USA und China lassen die allgemeine Unsicherheit bestehen, während chinesische Investoren weiterhin Kapital in Gold investieren.

Anzeige – Dieser Artikel wird im Auftrag von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd. verbreitet, mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beratungsverträge unterhält · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20. Mai 2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin ·

Der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump trafen sich in Peking. Das Treffen führte zu ausgewählten handelsbezogenen Ankündigungen, konnte jedoch die allgemeine Unsicherheit auf den globalen Märkten nicht beseitigen. Für Investoren rückt Gold in diesem Umfeld weiterhin als strategischer Wertspeicher und Absicherung gegen Krisen in den Fokus.

China bleibt einer der weltweit wichtigsten Goldmärkte. Nach Angaben des World Gold Council verzeichneten chinesische Gold-ETFs im April 2026 den achten monatlichen Zufluss in Folge und zogen 3,5 Milliarden RMB bzw. rund 498 Millionen US-Dollar an. Das verwaltete Gesamtvermögen erreichte rund 306 Mrd. RMB (45 Mrd. US-Dollar), während die Bestände auf 301 Tonnen stiegen. Gleichzeitig meldete die People’s Bank of China im April einen Zuwachs von 8 Tonnen bei ihren offiziellen Goldreserven, wodurch sich diese auf insgesamt 2.322 Tonnen beliefen – das entspricht rund 9 % der gesamten offiziellen Reserven Chinas.

Dennoch bewegte sich der Goldpreis im April weitgehend seitwärts. Der LBMA Gold Price PM stieg in US-Dollar gerechnet nur leicht an, während der Shanghai Gold Benchmark Price PM in Renminbi laut dem World Gold Council geringfügig nachgab. In China schwächte sich die Goldnachfrage im Großhandel saisonbedingt ab, da der Schmuckmarkt in seine traditionelle Nebensaison im zweiten Quartal eintrat. Eine Stabilisierung der lokalen Goldpreise könnte die Schmucknachfrage etwas stützen, doch stärkere inländische Aktienmärkte und eine nachlassende Dynamik des Goldpreises könnten die Nachfrage nach Goldbarren und die Terminhandelsaktivitäten weiterhin dämpfen.

Aus globaler Sicht stützen geopolitische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Handelspolitik, der Energiemärkte und der geldpolitischen Erwartungen weiterhin die strategische Relevanz von Gold. Gold generiert keine Erträge, und kurzfristige Preisschwankungen können erheblich sein, insbesondere wenn sich Anleiherenditen, der US-Dollar oder die Risikobereitschaft der Anleger ändern. In einer Welt, die von anhaltenden geopolitischen Spannungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägt ist, bleibt Gold jedoch für viele Anleger ein wichtiger defensiver Vermögenswert.

Mayfair Gold (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ -) treibt das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Fenn-Gib im Timmins-Distrikt im Norden Ontarios voran. Laut der vorläufigen Machbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2026 beherbergt Fenn-Gib eine angezeigte Mineralressource von 181,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,74 g/t Gold, die etwa 4,3 Millionen Unzen Gold enthält, sowie eine zusätzliche abgeleitete Mineralressource. Der aktuelle Abbauplan ist gezielt darauf ausgelegt, ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren auf Provinzebene zu durchlaufen. Durch einen kleinen Start kann Mayfair die Genehmigungen bis 2028 erhalten. Der Abbauplan sieht die Verarbeitung von 1,04 Millionen Unzen vor, was 24 % der angezeigten Mineralressource entspricht, und skizziert ein Szenario für die Erschließung eines hochgradigen Tagebaus mit einer prognostizierten Betriebsdauer von 14,3 Jahren. In den ersten sechs Betriebsjahren wird die jährliche Goldproduktion nach Unternehmensannahmen voraussichtlich durchschnittlich 71.336 Unzen bei einem verarbeiteten Gehalt von 1,47 g/t Gold und Gesamtkosten von 1.171 US-Dollar pro Unze betragen. Mayfair kann den freien Cashflow aus der Produktion nutzen, um die verbleibende Ressource zu erschließen sowie andere Wachstums möglichkeiten in der Region zu verfolgen. Durch einen kleinen Start und die Erschließung der hochgradigen Zone kann Mayfair bis 2030 die Produktion aufnehmen.

Mayfair hat zudem eine Vereinbarung zum Erwerb der Anteile von Plato Gold an den Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway in der Nähe von Fenn-Gib bekannt gegeben, wodurch sich die regionale Landfläche des Unternehmens um mehr als 65 % vergrößert. Diese Liegenschaften sowie der vielversprechende südliche Block befinden sich alle in der Porcupine-Destor-Verwerfungszone, der ergiebigsten Struktur in der Region. Die Explorationspläne für dieses Jahr haben das Potenzial, die Ressourcengröße und das Gehaltsprofil der Startmine zu erhöhen.

Newcore Gold (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ -) treibt sein zu 100 % im Besitz befindliches Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas voran. Enchi umfasst ein 248 km² großes Landpaket entlang einer 40 Kilometer langen Strecke der Bibiani-Scherzone, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt. Laut der aktualisierten Mineralressourcenschätzung des Unternehmens beherbergt Enchi eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Gold, die 1.502.000 Unzen Gold enthält, sowie eine zusätzliche abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,48 g/t Gold, die 626.000 Unzen Gold enthält. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Die angezeigte Mineralressource wird voraussichtlich die Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie von Newcore bilden, deren Fertigstellung das Unternehmen bis Ende Juni 2026 anstrebt. Newcore hat darauf hingewiesen, dass die Ressource nur einen Teil der Bohrungen umfasst, die 2024 und 2025 im Rahmen des laufenden 60.000 Meter-Bohrprogramms durchgeführt wurden, und dass alle Lagerstätten entlang des Streichs und in der Tiefe offen bleiben. Dies stützt die Einschätzung des Unternehmens, dass Enchi weiteres Potenzial für ein Ressourcenwachstum bietet, auch wenn zukünftige Explorationsergebnisse nicht garantiert werden können.

Newcore gab kürzlich bekannt, dass es seine Bought-Deal-Finanzierung auf einen Bruttoerlös von insgesamt rund 15,0 Mio. CAD aufgestockt hat. Der Abschluss der Finanzierung wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für den 28. Mai 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum erwartet. Nach Angaben von Newcore soll der Nettoerlös zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten in Enchi sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemitteilungen: Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -) und Mayfair Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/ -).

Weitere Informationen finden Sie im Precious Metals Report: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/

Quellen: Newcore Gold, Mayfair Gold,

Mayfair Gold Corp.: Mayfair legt solide Vor-Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Fenn-Gib vor, 8. Januar 2026; Mayfair Gold gibt den Erwerb der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway von Plato Gold bekannt, 2. April 2026.

Newcore Gold Ltd.: Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi in Ghana, 18. März 2026; Einreichung des technischen Berichts, 1. Mai 2026; Aufstockung der Bought-Deal-Finanzierung, 15. Mai 2026.

World Gold Council: Aktuelles zum chinesischen Goldmarkt: Ein bemerkenswerter Anstieg der Goldreserven, 14. Mai 2026; Goldmarktkommentar: April 2026.

Berichterstattung und Analyse von Reuters/AP/CFR zu den Treffen zwischen den USA und China im Mai 2026.

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