Chinas Suche nach Rohstoffen

Ein neues Großprojekt, gestartet von China, konzentriert sich auf die Tiefen der Erde.

Ein 10.000-Meter tiefes Loch soll gebohrt werden. Dies wird mehr als 400 Tage dauern und soll der wissenschaftlichen Erforschung dienen. Gebohrt wird in Chinas größter Wüste, der Taklamakan-Wüste, der zweitgrößten Sandwüste der Welt. Dabei werden mehr als zehn Kontinentalschichten durchbrochen, darunter Gesteinsschichten aus der Zeit von 145 Millionen Jahren. Geleitet wird die Bohrung vom größten Ölproduzenten des Landes. Die Tiefen der Erde zu erkunden, ist mit Chinas Suche nach Ressourcen verbunden.

Geht die Suche nach Rohstoffen mehr in die Tiefe, steigen die Herausforderungen für Material und die Bergbauarbeiter, natürlich steigen auch die Kosten. In 4.000 Metern Tiefe beträgt die Temperatur des Gesteins rund 60 Grad Celsius, die Lufttemperatur liegt bei 55 Grad Celsius und wird in aufwendiger Weise gekühlt. Die tiefste aktive Mine der Welt ist die Mponeng-Mine nahe Johannesburg. In einer Tiefe von zwischen 3.160 und 3.740 Metern wird das Erz abgebaut, rund 2.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Produktion begann 1986. Trotz der extremen Tiefe lohnt der Abbau, da der Goldgehalt oft mehr als neun Gramm je Tonne Gestein beträgt. Weiter zu den tiefsten Goldbergwerken gehören die Savuka-Mine (fast 4.000 Meter tief, nicht mehr in Betrieb) sowie die Tautona-Mine, ebenfalls in Südafrika. Auch die vierttiefste Mine liegt in Südafrika, sie ist 3.400 Meter tief. Goldabbau in geringen Tiefen ist natürlich lange nicht so kostenintensiv und gefährlich. Die Wirtschaftlichkeit einer Goldmine hängt noch von weiteren Faktoren ab. Als Beispiel können zwei Konzerne dienen, die nicht so tief bohren müssen wie die Südafrikaner und zudem über aussichtsreiche und ausbaufähige Projektpaletten verfügen.

In Simbabwe, Nachbarstaat von Südafrika, produziert Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/caledonia-mining-corporation-plc/ – in seiner Blanket-Mine seit vielen Jahren erfolgreich und zahlt attraktive Renditen.

Ein anderer erfolgreicher Goldproduzent ist OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ – mit Minen in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

