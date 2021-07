Chinas Wirtschaft wächst stark, damit auch der Rohstoffbedarf Chinas

Chinas Wirtschaft startete rekordverdächtig Anfang des Jahres. Auch trotz einer kleinen Verlangsamung steht China für Rohstoffhunger.

Im zweiten Quartal 2021 wuchs Chinas Wirtschaft um 7,9 Prozent. Corona ist dort schon lange Vergangenheit. Im ersten Quartal konnte ein Wachstum von 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet werden. Klar, letztes Jahr hatte die Pandemie auch der chinesischen Wirtschaft arg zugesetzt. Nun scheint sich der langfristige Wachstumstrend wieder zu stabilisieren. Laut Prognosen der Weltbank sollte im gesamten Jahr 2021 ein Wachstum von 8,5 Prozent realistisch sein.

Bei den Importen und Exporten sind die Steigerungen Chinas enorm. Im Juni legten die Exporte Chinas um mehr als 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und stieg auf 281 Milliarden US-Dollar. Die Importe machten im Juni 230 Milliarden US-Dollar aus. Die Industrieproduktion ist angestiegen ebenso wie die Einzelhandelsumsätze. China braucht also große Mengen an Rohstoffen. Und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde hat dies auch frühzeitig erkannt. Vorausschauend fährt China in diesem Bereich eine expansive Politik.

Die vom Binnenwachstum verursachte immense Nachfrage nach Rohstoffen könnte zu weiteren Teuerungen bei bestimmten Rohstoffen führen. Für Rohstoff-Unternehmen sind dies gute Aussichten, denn werden die Rohstoffe im Boden wertvoller, steigt auch der Wert der Unternehmen. Da die Aussichten für Kupfer aufgrund eines steigenden Wirtschaftswachstums gut sind und Gold immer gefragt ist, dürften Unternehmen mit Gold und Kupfer so wie Adventus Mining oder Torq Resources gut dastehen.

Auf Ecuador legt Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=lm6lRfTpZvU – seinen Schwerpunkt dabei besonders auf das El Domo-Projekt und den Curipamba-District. Dazu kommt ein Explorationsportfolio in Irland.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Rx8PY3qIem8 – besitzt in Chile das Margarita-Projekt (Kupfer, Gold) und das Kupferprojekt Andrea, für das eine Option auf eine Beteiligung besteht.

