Zinkbedarf steigt

2021 wird eine Steigerung der globalen Zinknachfrage um rund 4,2 Prozent gegenüber 2020 prognostiziert.

Im Juni machte der Zinkpreis turbulente Zeiten durch. Denn China hatte die Freigabe von Metallbeständen angeordnet, darin enthalten waren etwa 30.000 Tonnen Zink. Der daraufhin erfolgte Rückgang des Zinkpreises in Asien war schnell wieder ausgemerzt. Der europäische Zinkpreis liegt aktuell bei knapp 3.000 US-Dollar je Tonne. Da die Industrieaktivitäten zunehmen, sollte auch Zink gut nachgefragt werden.

So geht beispielsweise AME Consulting für das Gesamtjahr 2021 von einem europäischen Zinkpreis von 2.830 US-Dollar je Tonne und einem asiatischen Zinkpreis von 2.955 US-Dollar je Tonne aus. Gegenüber 2020 wäre dies bei beiden immerhin ein deutlicher Kursanstieg von rund 25 Prozent seit letztem Jahr. Ein weiterer positiver Aspekt – neben der zunehmenden wirtschaftlichen Erholung und damit einhergehender steigender Zinknachfrage – ist der Rückgang der Zink-Lagervorräte der LME. Seit Monaten sinken dort die Zinkvorräte. Auch an der SHFE geht der Rückgang weiter. Mit einem sich fortsetzenden Rückgang der asiatischen und amerikanischen Lagervorräte wird gerechnet.

Auch gibt es beim Zink geopolitische Unsicherheiten, denn Peru gehört zu den weltweit wichtigste Zinkproduzenten und dort gibt es gerade Querelen. Peru hat im Jahr 2020 rund 1,2 Millionen Tonnen Zink gefördert. Zink wird besonders gebraucht in der Stahlindustrie und in der Automobilindustrie, denn es bildet eine witterungsbedingte Schutzschicht. Ähnlich wie Kupfer steigt auch der Zinkbedarf, wenn die Wirtschaft so wie jetzt an Fahrt aufnimmt.

In China ist Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=TvnEX2l8s0o – der größte Zinkproduzent. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Caijianying-Mine und ist daran zu 88,8 Prozent beteiligt. Zink, Gold, Silber und Blei werden erfolgreich produziert.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=BFXIsuJ79hY – besitzt hochwertige und wichtige Zinkprojekte in New Brunswick und in den Northern Territories.

