Uraninvestments könnten Gewinne bringen

Wer mit einem steigenden Uranpreis liebäugelt, das tun einige Branchenkenner, kann über Investments in Urangesellschaften teilhaben.

Uran wird nur zu einem geringen Teil auf dem Rohstoffmarkt gehandelt. Der dort festgesetzte Spotpreis ist daher für Märkte und Urangesellschaften nicht das Ausschlaggebende. Verträge zwischen Uranproduzenten und Versorgern bestimmen den Preis von Uran. Eine steigende Nachfrage und ein reduziertes Angebot sorgen für gute Stimmung auf dem Uranmarkt. Etwas mehr als 32 US-Dollar kostet aktuell das Pfund Uran auf dem Spotmarkt, Kernkraftwerksbetreiber zahlen regelmäßig mehr als diesen Spotpreis. Anfang der 80er Jahre mussten dafür noch rund 100 US-Dollar bezahlt werden. Zulegen konnte der Uranpreis nach der Finanzkrise 2008, als viele andere Rohstoffe deutlich im Preis nachgaben. 2011 kostete das Pfund Uran rund 75 US-Dollar, aber dann ging es preislich nach unten.

Heute ist der Uranpreis stärker. Weltweit werden Atomkraftwerke gebaut, nicht zuletzt, weil CO2-Emissionen verringert werden wollen. Daran ändert auch der Atomausstieg Deutschlands nichts, die Zahl der Reaktoren wird immer größer. Eine grüne Zukunft braucht viel Energie. Auch der US-Präsident Biden hat Uran in seine Pläne für CO2-freie Energie mitaufgenommen. Das Ziel, 100 Prozent saubere Energie zu produzieren, wird nicht ohne die Kernkraft zu bewerkstelligen sein. Dass Joe Biden den Uranproduzenten den Rücken stärken will, sollte gerade Uranunternehmen in den USA zugutekommen.

Dazu gehört etwa Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=yBYkmWidYzw – mit dem größten ISR-Projekt, das in den USA entwickelt wird. Eine Aufbereitungsanlage sowie teils genehmigte Projekte gehören zum starken Portfolio.

Auch International Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=TSe2YiK3h9k -, ursprünglich auf Goldprojekte fixiert, hat den Fokus auf den Erwerb und die Entwicklung von Uranprojekten gelegt. Gut finanziert besitzt International Consolidated Uranium eine 100-prozentige Beteiligung beziehungsweise Optionsvereinbarungen zum Erwerb einer Beteiligung an sieben Uranprojekten in Kanada, Australien und Argentinien.

