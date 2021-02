Die Platingruppenmetalle könnten 2021 durchstarten

Erholt sich die Weltwirtschaft Mitte oder Ende des Jahres, wenn die Covid-19-Pandemie durch die Impfung zurückgedrängt wird, dann werden Platin und Palladium groß herauskommen.

Platin wird in Dieselmotoren und Palladium in benzinbetriebenen Autos verbaut. Platin ist auch ein wichtiges Material für Brennstoffzellen. Und die Wasserstofftechnik, die Emissionen reduziert oder sogar ganz ohne schädliche Emissionen auskommt und mit Brennstoffzellentechnik arbeitet, wird in immer mehr Bereichen Fuß fassen. Ob Schiffe, Züge, Nutzlastfahrzeuge, Autos oder Gabelstapler, im Bereich Wasserstofftechnik wird eifrig geforscht und gearbeitet.

Denn Klimaziele müssen erreicht werden. Bereits jetzt haben diverse Wirtschaftsforscher untersucht, welche Wirtschaftsbereiche sich nach Abklingen der Pandemie besonders gut erholen werden. Und dazu gehört der Absatz von Neufahrzeugen, dies vor allem in den USA und in China. Prognostiziert wird, dass China, weltweit größter Autoproduzent, im Jahr 2021 rund 27 Millionen Autos absetzen wird. Im vergangenen Jahr waren es rund 22 Millionen. So hat es jedenfalls die China Association of Automobile Manufacturers zusammen mit der Tianjin Universität errechnet.

Auch die E-Mobilität dürfte sich dann positiv weiterentwickeln, sodass Batterie-Rohstoffe wie etwa Lithium äußerst begehrt bleiben werden. Damit sollten Rohstoffunternehmen mit Platin und Palladium wie Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com) – https://www.youtube.com/watch?v=DZKL2FH0TCY – oder Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=p-mBSPvJa2c – gute Zukunftsaussichten haben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater und Millennial Lithium.

