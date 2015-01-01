  • Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

    Der sympathische Münchner veröffentlicht seine neue Single.

    BildEine Million digitaler Aufrufe, Tausende Radioplays, Hunderte begeisternder Auftritte, davon einige als Münchener Faschingsprinz – das sind neben Shows auf den größten CSDs (wie Hamburg, München und Stuttgart) und Auftritten bei der BR-Abendschau nur einige Erfolge des Wahlmünchner Sängers Christian Deussen.

    Jetzt endlich ist eine neue Single da: „Der Morgen danach“, erneut von ihm selbst mitgeschrieben und aufwändig produziert, ist sein persönliches Plädoyer dafür, jeden Tag als neue Chance zu sehen und den Mut zu haben, weiterzumachen.

    „Manchmal hilft es, eine Nacht darüber zu schlafen, um am „Morgen danach“ mit neuer Energie zu starten und nach vorne zu blicken“ – so der sympathische Sänger zu seinem Song.

    Mit seinen Songtexten möchte der gelernte Goldschmid einen positiven Blick auf das alltägliche Leben mit all seinen Höhen und Tiefen geben und seinen Fans damit Mut machen, sich nicht verstellen zu müssen. Mit seinen Songs ist er am Puls der Zeit, überzeugt stets.

    Der Sänger steht für eine neue Generation des deutschen Schlagers und definiert ihn durch seine offene, ehrliche Art, voller Lebensfreude neu. Mit seinem einzigartigen Mix aus Schlager, Swing, Soul und Motown schafft der deutschlandweit bekannte Sänger seinen ganz eigenen Sound: Soulpop-Schlager mit Herz und Durchschlagskraft.

    Hier Streamen und Downloaden!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sevenus media group GmbH
    Herr Hans Derer
    Alfred-Kärcher-Str. 10
    71364 Winnenden
    Deutschland

    fon ..: (0) 71 95 – 90780 – 81
    fax ..: (0) 71 95 – 90780 – 79
    web ..: http://www.sevenus.de
    email : media@sevenus.de

    Pressekontakt:

    Sevenus media group GmbH
    Herr Hans Derer
    Alfred-Kärcher-Str. 10
    71364 Winnenden

    fon ..: (0) 71 95 – 90780 – 81
    web ..: http://www.sevenus.de
    email : media@sevenus.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mei Land Tirol – Elmar Oberlechner besingt seine Heimat
      Die neue Hymne für Südtirol...

    2. Covid19 – Ein Jahr danach
      Online-MuseumsTalk mit Historiker Mag. Dr. Erhard Chvojka, Wien...

    3. Ronny Berg besingt „Die Frau, die ich liebe“
      Ronny Berg trifft mit seinem neuen Titel mitten ins Herz....

    4. Andre Peickert besingt den Zauber der Weihnachtszeit
      Eine bekannte Melodie mit neuem weihnachtlichem Text...

    5. Die „Sinfonie der Liebe“ besingt die schöne Stimme aus dem Norden Katja Sommer
      Die Sängerin startet wieder durch...

    6. Stephania besingt verantwortungsvoll „Unsere Natur“
      "Unsere Natur" - zeitgemäß zum Sommer 2021 kommt ihre Single als Remix wieder heraus....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.