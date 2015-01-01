-
Christian Deussen besingt den „Morgen danach“
Der sympathische Münchner veröffentlicht seine neue Single.
Eine Million digitaler Aufrufe, Tausende Radioplays, Hunderte begeisternder Auftritte, davon einige als Münchener Faschingsprinz – das sind neben Shows auf den größten CSDs (wie Hamburg, München und Stuttgart) und Auftritten bei der BR-Abendschau nur einige Erfolge des Wahlmünchner Sängers Christian Deussen.
Jetzt endlich ist eine neue Single da: „Der Morgen danach“, erneut von ihm selbst mitgeschrieben und aufwändig produziert, ist sein persönliches Plädoyer dafür, jeden Tag als neue Chance zu sehen und den Mut zu haben, weiterzumachen.
„Manchmal hilft es, eine Nacht darüber zu schlafen, um am „Morgen danach“ mit neuer Energie zu starten und nach vorne zu blicken“ – so der sympathische Sänger zu seinem Song.
Mit seinen Songtexten möchte der gelernte Goldschmid einen positiven Blick auf das alltägliche Leben mit all seinen Höhen und Tiefen geben und seinen Fans damit Mut machen, sich nicht verstellen zu müssen. Mit seinen Songs ist er am Puls der Zeit, überzeugt stets.
Der Sänger steht für eine neue Generation des deutschen Schlagers und definiert ihn durch seine offene, ehrliche Art, voller Lebensfreude neu. Mit seinem einzigartigen Mix aus Schlager, Swing, Soul und Motown schafft der deutschlandweit bekannte Sänger seinen ganz eigenen Sound: Soulpop-Schlager mit Herz und Durchschlagskraft.
Christian Deussen besingt den „Morgen danach"
