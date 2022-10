Christian Ebner zählt zu den internationalen Top-Speakern

Mit seinem Thema „Das Reaktionsprogramm des Menschen“ gewinnt Business-Coach Christian Ebner den Excellence Award.

Kurz, knackig und auf den Punkt: Beim internationalen Speaker-Slam in Mastershausen erhielt der Danndorfer Diplom-Ingenieur und Business-Coach Christian Ebner (45) mit seinem Vortrag „Das Reaktionsprogramm des Menschen“ den Excellence Award und wurde somit als bester Speaker ausgezeichnet. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand am 01. Oktober der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. 147 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus achtzehn Nationen stellten sich am vergangenen Wochenende bei dem zehnstündigen Wettbewerb einer Fachjury, der neben marktführenden Buchverlagen auch Redneragenturen angehörten.

„Was denken Sie über sich selbst? Und warum denken Sie so über sich? Sind das Ihre Gedanken oder die Gedanken der anderen?“ Mit diesen Fragen hatte Ebner die Aufmerksamkeit sofort bei sich. In seiner vierminütigen Rede ging Ebner auf die oftmals unterschätze Macht der eigenen Gedanken ein. „Jeder Mensch hat ca. 60.000 Gedanken pro Tag, das sind ungefähr 21 Millionen Gedanken im Jahr. 90 % dieser Gedanken laufen unterbewusst ab und circa dreiviertel dieser Gedanken sind negativ“, meint der erfahrene Keynote Speaker.

Mit seiner Bühnenperformance versteht Ebner sich in Szene zu setzen und das Eis zu brechen, um eine hilfreiche, tiefe Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Unter großem Applaus verließ der Danndorfer die Bühne und wurde im Anschluss an den Wettbewerb von Keynote Speaker-Ikone Hermann Scherer für seinen exzellenten Vortrag ausgezeichnet. „Manchmal müssen wir uns ertappt fühlen, um über unser eigenes Verhalten nachzudenken. Daher konfrontiere ich mein Publikum auch gerne mit unbequemen Fragen. Die Herausforderung war, das, was ich zu sagen habe, mit Hilfe von Dramaturgie und Körpersprache so klar zu transportieren, dass die Zielgruppe etwas damit anfangen kann – all das in nur 240 Sekunden“, so der Business-Coach weiter.

Zielgruppe Führungskräfte: Verantwortung übernehmen und den Führungsalltag aktiv mit System gestalten. Jede Veränderung beginnt mit einem Gedanken. Führungskräfte sind für ein Unternehmen unabdingbar, weil sie die wichtigste aller Rollen hinsichtlich der Gesamtleistung einer Organisation einnehmen. Sie tragen in dreifacher Hinsicht Führungsverantwortung und leisten somit nicht nur einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Sein Wissen zum Thema Führung hat der Business-Coach in einem außergewöhnlichen Trainingskonzept »Führen mit System« gebündelt.

„Aus den Anforderungen an jede Führungsrolle leiten sich zwangsläufig die folgenden drei Führungsverantwortungen ab: Führungsverantwortung für die Unternehmensziele, Führungsverantwortung für die Mitarbeitenden und Führungsverantwortung für sich selbst. Häufig wird der Fokus auf Führung verdrängt, wenn im Alltag zu viele Aufgaben, Störungen und Probleme im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Führung hingegen ist selbstbestimmt und hat keine Deadline. Wirksame Führung ist einfach. Einfach zu lernen, einfach in der Umsetzung, einfach mit meinem Führungssystem. Führung muss nicht immer wieder neu erfunden und ausprobiert werden. Ein Führungsalltag, der Spaß macht, ist kein Zufall, sondern die Entscheidung, etwas zu verändern. Und jede Veränderung beginnt mit einem Gedanken.“ erklärt Ebner.

Christian Ebner | Business-Coach

Herr Christian Ebner

Sonnenblumenweg 24

38461 Danndorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5364 507 9938

fax ..: +49 (0) 5364 966 8153

web ..: http://www.christianebner.de

email : zeit@christianebner.de

Über Christian Ebner:

Führungskräfte weltweit zu entwickeln und sie durch individuelles Selbst- und Zeitmanagement zu befähigen, sämtliche Herausforderungen souverän und stressfrei zu meistern, das ist die Vision von Business Coach & Consultant Dipl.-Ing. Christian Ebner. Auf Grund seiner seit 1998 begonnen und bis heute andauernden Führungskarriere hat der Experte selbst zahlreiche herausfordernde Führungssituationen erlebt und weiß daher sehr genau, welchen Anforderungen Führungskräfte in einer schnelllebigen und sich rasch verändernden Arbeitswelt gerecht werden müssen. Seine ganzheitliche Beratung umfasst neben dem Einsatz von analytischen Tools auch das Vermitteln von einfachen, wirksamen und praxiserprobten Methodenwissen, sowie die Überprüfung von Denkgewohnheiten und inneren Überzeugungen. Das individuelle und unternehmerische Wachstum steht hierbei stets im Mittelpunkt seiner Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://christianebner.de/. Alle Presseinformationen, wie Pressemappe, Pressemitteilungen, geplante Veranstaltungen und Publikationen, sind im Presseportal (https://christianebner.de/presse)zu finden.



Christian Ebner | Business-Coach

Frau Miriam Ebner

Sonnenblumenweg 24

38461 Danndorf

fon ..: +49 (0) 5364 507 9938

web ..: http://www.christianebner.de

email : presse@christianebner.de

