Christopher Willis aus München inspirierte in Wiesbaden mit Keynote über die Kraft nachhaltiger Beziehungen

Mitreißender Auftritt beim International Speaker Slam in Wiesbaden

**München/Wiesbaden, [23.05.2025]** – Christopher Willis, der in München ansässige Experte für Personal, persönliche Entwicklung und Motivation, nahm am 15. Mai 2025 am International Speaker Slam in Wiesbaden teil und hielt vor über 200 Teilnehmern eine vielbeachtete Keynote. Im Zentrum seines Vortrags stand die These, dass gelungene Beziehungen (aller Art) der Schlüssel zu Glück und Langlebigkeit sind.

Willis, der als Personalberater, systemischer Coach und Mediator um die Kraft von Beziehungen weiß, präsentierte sein Plädoyer für Verbindung mit Leidenschaft und Authentizität. Er argumentierte, dass der extrinsische Fokus auf Erfolg, Reichtum und Status oft dazu führt, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben untergehen.

Seine Bühnenperformance war auch inspiriert von seiner langjährigen Erfahrung als Vater, Lehrer und Musiker. Er verstand es, das Publikum mit persönlichen Anekdoten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und provokativen Fragen zu fesseln.

Besonders beeindruckend war die Einbeziehung der Harvard Study of Adult Development, die über Jahrzehnte hinweg die Lebenswege von Menschen untersuchte. Die Studie kommt zu dem klaren Ergebnis, dass „wir Menschen die Qualität unserer Beziehungen“ sind.

Willis unterstrich die Bedeutung von tiefgründigen Verbindungen zu anderen Menschen. „Connection ist alles im Leben“, so Willis. Er ermutigte die Zuhörer, sich bewusst Zeit für ihre Beziehungen (Partner, Freunde, Kinder etc.) zu nehmen und sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren.

Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von Willis‘ inspirierenden Worten und seiner Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge auf einfache und verständliche Weise zu erklären. Viele lobten seine authentische Art und Weise und seine Fähigkeit, das Publikum zum Nachdenken anzuregen.

Christopher Willis ist als Motivational und Vocational Keynote Speaker sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch buchbar. Er bietet individuelles Coaching, Vorträge und Workshops für Unternehmen und Organisationen zu den Themen persönliche Entwicklung, Motivation, Recruiting und Beziehungsmanagement an.

Christopher Willis ist Personalberater in München mit dem Branchenfokus Mode, Sport, Travel, Lifestyle und Luxusgüter. Als ausgebildeter systemischer Coach und Mediator versteht er sich als nachhaltiger Mittler zwischen Kunden und Kandidaten. Christopher wird regelmäßig als Speaker zu verschiedenen Themen der Arbeitswelt (Motivation, Berufung, Recruiting, Retention) eingeladen.



