Mut zur Veränderung: Ingrid Stadler aus Bad Tölz inspirierte beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Ingrid Stadler zeigte beim Speaker Slam in Wiesbaden, wie aus Krisen neue Stärke entsteht – mit ihrem Vortrag „Wenn Schmerz zur Kraft wird“ traf sie den Nerv vieler Menschen im Wandel.

Ingrid Stadler aus Bad Tölz, Expertin für Transformations-Therapie, Mentoring und energetische Arbeit, begeisterte am 15. Mai 2025 das Publikum beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit einem berührenden und kraftvollen Auftritt. Die renommierte Veranstaltung, die mit über 200 Teilnehmenden aus 26 Ländern einen neuen Weltrekord verzeichnete, stand ganz im Zeichen von Persönlichkeitsentwicklung, innerem Wachstum und authentischer Sichtbarkeit.

Mit ihrem Vortrag unter dem Titel „Wenn Schmerz zur Kraft wird“ zeigte Ingrid Stadler eindrucksvoll, wie sich persönliche Krisen in Quellen von Stärke und innerer Freiheit verwandeln lassen. Ihre eigene Geschichte wurde zur Bühne für eine tiefere Botschaft: Dass Heilung möglich ist – und dass sie sichtbar werden darf. Ihr Auftritt war mehr als ein Redebeitrag: Er war ein emotionales Signal an alle, die ahnen, dass das Leben noch Größeres für sie bereithält.

Nach vier Jahrzehnten Berufserfahrung, davon über 28 Jahre in der intensiven Auseinandersetzung mit persönlicher Entwicklung, ganzheitlicher Heilung und energetischer Arbeit, hat Ingrid Stadler ihre Berufung zur Profession gemacht. Beim Speaker Slam wurde sie zur Stimme für all jene, die spüren, dass in ihnen mehr steckt – und dass wahre Veränderung möglich ist. Mit ihrer ruhigen Stärke, klaren Ausstrahlung und intuitiven Tiefe fesselte sie Publikum und Jury gleichermaßen. Sie verkörpert eine neue Generation weiblicher Mentoren – Frauen, die Transformation nicht nur lehren, sondern mit jeder Faser leben.

„Queen up your Life – gestalte dein Leben erfüllt, kraftvoll und königlich“, lautet eines ihrer Leitmotive. Für Ingrid Stadler ist Transformation kein Konzept, sondern ein gelebter Prozess, der Mut, Bewusstsein und Herz verlangt. Sie kombiniert fundierte therapeutische Methoden mit energetischer Arbeit, hawaiianischer Körperarbeit und intuitivem Mentoring. Ihr Ziel: Frauen in der Mitte ihres Lebens zu helfen, ihre innere Königin zu entdecken und ihr Leben selbstbestimmt, frei und voller Lebensfreude zu gestalten.

Ihre Teilnahme am Speaker Slam ist ein weiterer Meilenstein auf ihrem Weg, noch mehr Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen: Dass Heilung, Veränderung und wahres Wachstum immer möglich sind – unabhängig vom Alter, von äußeren Umständen oder früheren Erfahrungen. Ingrid Stadler steht für Hoffnung, für Aufbruch und für einen würdevollen Weg zurück zu sich selbst.

Neben ihrer therapeutischen Arbeit ist sie „Inspiration Stage Speaker 2025“ by The Founder Summit, wurde mit dem Excellence Award by Hermann Scherer ausgezeichnet und trägt das Expertendiplom des Internationalen Speaker Slam 2024. Ihre tiefe Lebenserfahrung, gepaart mit professioneller Klarheit und Herzensnähe, macht sie zu einer außergewöhnlichen Stimme für innere Transformation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ingrid Stadler

Frau Ingrid Stadler

Ellbachzeile 3

83646 Bad Tölz

Deutschland

fon ..: +49 1649104780

web ..: https://ingridstadler.de

email : info@ingridstadler.de

Ich begleite Frauen in der Lebensmitte, die spüren, dass sie mehr vom Leben wollen als bloß zu funktionieren. Frauen, die bereit sind, sich selbst neu zu begegnen und ihr Leben aus der Tiefe heraus zu verändern. In meiner Arbeit verbinde ich Transformations-Therapie, Mentoring, energetische Arbeit und hawaiianische Körperarbeit zu einem ganzheitlichen Prozess, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen einbezieht.

Ich helfe meinen Klientinnen, emotionale Blockaden zu lösen, alte Muster loszulassen und ihre innere Königin zu entdecken – für ein Leben in Klarheit, Selbstbestimmung und erfüllter Weiblichkeit.

Mein Ansatz geht weit über klassisches Coaching hinaus: Ich öffne Räume für Heilung, Bewusstsein und echte Selbstermächtigung.

Mein Weg in diese Arbeit:

Nach 40 Jahren Berufstätigkeit, davon viele Jahre im Angestelltenverhältnis, und über 28 Jahren intensiver Beschäftigung mit persönlicher Entwicklung, Psychologie, Energiearbeit und Spiritualität habe ich meine Berufung zum Beruf gemacht.

Meine eigene Lebenserfahrung – mit tiefgreifenden Herausforderungen und Wandlungsprozessen – hat mich gelehrt, dass wahre Transformation möglich ist, wenn wir bereit sind, ehrlich hinzuschauen und neue Wege zu gehen.

Heute bin ich Mentorin, Transformations-Therapeutin, energetischer Coach und Expertin für hawaiianische Körperarbeit – und mit jeder Zelle überzeugt davon, dass jede Frau das Potenzial in sich trägt, innere Grenzen zu sprengen und ihr Leben neu zu gestalten.

Meine Mission: Frauen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – frei, kraftvoll und selbstbestimmt.



Pressekontakt:

Ingrid Stadler

Frau Ingrid Stadler

Ellbachzeile 3

83646 Bad Tölz

fon ..: +49 1649104780

email : ingridstadler@email.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Cambridge Isotope Laboratories bringt ISOLED-D auf den Markt: Revolutionäre deuterierte Reagenzien für die OLED-Herstellung