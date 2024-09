130 Speaker, 13 Nationen – Katrin Loch setzt sich beim 19. internationalen Speaker Slam in Mastershausen durch

Wettkampf der Worte: Katrin Loch gewinnt beim Speaker Slam mit packendem Vortrag

Mastershausen, [20.09.2024] – Beim 19. Internationalen Speaker Slam hat Katrin Loch am 19.09.2024 einen eindrucksvollen Sieg errungen. Der renommierte Rednerwettbewerb, der bereits in Metropolen wie New York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf ausgetragen wurde, versammelte dieses Jahr 130 Speaker aus 13 Nationen. Mit Vorträgen auf Deutsch, Englisch und Französisch kämpften die Teilnehmer um die Gunst des Publikums und der Jury.

Wettbewerb auf Weltniveau

Der Speaker Slam ist bekannt für seine internationalen Talente und hohen Standards. In Mastershausen wurde dieser Anspruch erneut unterstrichen: Auf zwei Bühnen präsentierten die Speaker in jeweils nur vier Minuten ihr Expertenwissen, ihre Botschaften und ihre Geschichten. Unter den Teilnehmern befanden sich prominente Persönlichkeiten wie Mr. Universe und eine Guinness-Weltrekordhalterin. Katrin Loch setzte sich in dieser hochkarätigen Konkurrenz durch und überzeugte sowohl Jury als auch das Publikum mit einem berührenden Vortrag.

Globale Reichweite

Besonders bemerkenswert: Der Speaker Slam in Mastershausen wurde über eine potenzielle Live-Stream-Zuhörerschaft von über 100.000 Menschen weltweit verfolgt. Zuschauer saßen unter anderem in China, den USA, der Mongolei und Kanada vor den Bildschirmen und erlebten die Redeschlachten in Echtzeit mit. Die Reichweite des Events bestätigt die globale Bedeutung und Attraktivität des Speaker Slams.

Talentförderung durch Scouting Selection

Der diesjährige Slam zeichnete sich zudem durch eine Besonderheit aus: Eine „Scouting Selection“ gab vielversprechenden Talenten die Chance, sich bereits im Vorfeld für die Teilnahme zu qualifizieren und sich einem internationalen Publikum zu präsentieren. Bereits in der Vorqualifikation setzte sich Katrin Loch gegen eine Vielzahl an Bewerbern durch und zählte zu den 130 Finalisten. Katrin Loch überzeugte sowohl in der Vorauswahl als auch im Wettbewerb selbst.

Vier Minuten zum Erfolg

Mit nur vier Minuten Redezeit bleibt den Speakern beim Slam kaum Spielraum für Fehler – die Kunst besteht darin, in dieser kurzen Zeit das Publikum zu fesseln und eine klare Botschaft zu vermitteln. Katrin Loch meisterte diese Herausforderung bravourös und bewies, dass es nicht auf die Länge eines Vortrags ankommt, sondern auf die Kraft der Worte und die Leidenschaft, mit der sie vorgetragen werden.

Ein Erfolg mit Weitblick

Der Gewinn des Speaker Slams in Mastershausen öffnet Katrin Loch viele Türen. Der Wettbewerb gilt als Sprungbrett für Redner, die sich international einen Namen machen wollen. Für Katrin Loch bedeutet der Sieg nicht nur Anerkennung, sondern auch eine Chance, zukünftig auf noch größeren Bühnen zu stehen und ein weltweites Publikum zu erreichen. Veranstalter dieses Events waren Hermann Scherer, Germany’s next Speaker Star und das Expertenportal.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Love yourself. Love your life. By Katrin Loch.

Frau Katrin Loch

Tal 44

80331 München

Deutschland

fon ..: 015254044896

web ..: https://katrinloch.de/vortraege

email : pr@katrinloch.de

Katrin Loch – Expertin für Selbstliebe und positives Mindset

Mit umfassender Expertise in den Bereichen Selbstliebe und positives Mindset hat sich Katrin Loch als führende Expertin etabliert. Ob es darum geht, Menschen zu ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken oder eine positive innere Einstellung zu kultivieren – Katrin Loch vermittelt diese wichtigen Themen mit einer einzigartigen Mischung aus Fachwissen, Erfahrung und Leidenschaft. Ihre Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich und inspirierend zu präsentieren, brachte sie auch beim 19. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen gekonnt zum Einsatz, was letztlich den Weg zu ihrem Sieg ebnete.

Als anerkannte Spezialistin inspiriert Katrin Loch nicht nur Zuhörer im deutschsprachigen Raum, sondern auch international. Ihre prägnanten und praxisnahen Vorträge bieten wertvolle Einsichten und direkte Ansätze, wie man durch Selbstliebe und ein positives Mindset persönliche und berufliche Herausforderungen meistern kann. Diese besondere Kombination aus Fachwissen und Präsentationsstärke macht sie zu einer gefragten Speakerin.

